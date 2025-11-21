Allanaron una casa por un robo en Córdoba y encontraron una gran cantidad de droga, además de armas y elementos de la Policía

Allanaron una casa por un robo en Córdoba y encontraron una gran cantidad de droga (El Doce)

Un allanamiento en Río Cuarto por un caso de robo domiciliario derivó en el hallazgo de 240 ladrillos de marihuana y dos de cocaína por parte de la Policía de Córdoba.

El procedimiento se realizó este jueves en una vivienda ubicada en Pasaje Público al 3300, en el barrio 400 Viviendas.

La intervención policial se originó a raíz de una investigación por un robo. Al ingresar al inmueble, los efectivos se toparon con una cantidad significativa de drogas, lo que motivó la inmediata participación de la Justicia Federal, de acuerdo con fuentes consultadas por El Doce.

Además de los estupefacientes, en el lugar se incautaron armas de fuego de grueso calibre y chalecos antibalas que llevaban inscripciones de la fuerza de seguridad provincial.

El procedimiento concluyó con la detención de un hombre de 31 años y una mujer de 24. Según trascendió, el individuo arrestado poseía frondosos antecedentes penales y, al momento del operativo, se encontraba bajo libertad condicional.

Si bien la orden de allanamiento había sido emitida por el Juzgado de Control, el descubrimiento de la droga provocó que la Fiscalía Federal de Río Cuarto asuma la investigación, ampliando el alcance judicial del caso.

Córdoba: así operaba “Manitos blancas”, un narco boliviano que ocultaba la droga en baldes de pintura

Hace un mes, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la prisión preventiva de Hugo “Huguichi” Hermosa Vacaflor, un ciudadano boliviano de 55 años conocido como “Manitos blancas”, acusado de liderar una organización dedicada al tráfico de cocaína que utilizaba una pinturería como fachada y ocultaba la droga en baldes de pintura.

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes determinó que Hermosa Vacaflor actuaba como jefe, asignaba tareas, controlaba la recaudación y coordinaba la logística para el ingreso y distribución de estupefacientes desde Bolivia hacia Argentina. Las conversaciones intervenidas revelaron instrucciones directas sobre la entrega de la droga y el dinero, así como el uso de códigos como “pescado”, “rabas” o “tacho de pintura” para referirse a la cocaína y sus cantidades.

La investigación, iniciada tras la incautación de teléfonos celulares y la detección de contactos clave como “Inge 890” e “Inge”, permitió identificar a varios integrantes de la banda. Entre ellos, Antony Amadeus “Tomás” Delki Antezana, de origen peruano, señalado como mano derecha de Hermosa Vacaflor, y Yohana Villarreal, pareja de Delki, quienes fueron grabados trasladando mochilas y valijas con droga o dinero entre distintos domicilios de Córdoba capital.

Durante los allanamientos realizados en barrios como Centro, Villa Martínez, Argüello y Ameghino Norte, así como en la Comuna San Roque y Malvinas Argentinas, se detuvo a ocho personas y se incautaron 66,5 kilos de cocaína, valorados en aproximadamente USD665.000, junto a más de USD153.000, 15 millones de pesos, 8.760 euros y 20.000 bolivianos. En la vivienda de Hermosa Vacaflor se hallaron USD48.900 y $340.000, mientras que en la de su expareja se encontraron $9.130.500, USD33.850, 8.760 euros y 20.000 bolivianos. Delki y Villarreal ocultaban $308.170 y USD70.540 en su residencia, además de $6.554.200 y USD250 en un departamento del centro.

El esquema delictivo incluía la participación de otros cómplices, como Osvaldo Miguel “Chino” Cejas, quien utilizaba su vivienda como “búnker” para almacenar y vender la sustancia, y Gustavo Fernando “el Pili” Cabello y Brian Daniel Palacio, encargados de custodiar y comercializar la droga. Las operaciones de venta se realizaban mediante la modalidad delivery y al menudeo, con la recaudación entregada diariamente al líder de la banda.

La Cámara Federal declaró desistida la apelación de Delki y ratificó la prisión preventiva de Hermosa Vacaflor por los delitos de organización para el comercio y distribución de estupefacientes, asociación ilícita y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, según informó el Ministerio Público Fiscal.