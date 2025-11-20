Crimen y Justicia

Maltrato animal: imputaron a dos hombres acusados de torturar y matar a un perro en Jujuy

Se trata de dos adultos señalados como los responsables de la muerte de “Gringo”, el perro del barrio de la localidad La Mendieta. Cumplirán prisión preventiva

El animal estaba abandonado en
El animal estaba abandonado en una cancha del lugar y yacía sin vida

El Ministerio Público de la Acusación dictó la prisión preventiva para dos hombres acusados de torturar y causar la muerte de un perro en la localidad jujeña de La Mendieta, al mismo tiempo que los imputó por maltrato animal.

La causa se inició a principios de este mes tras la denuncia de una protectora de animales que, durante varios días, buscaron al perro conocido como “Gringo”, en el barrio San Martín. El 7 de noviembre, el animal fue hallado sin vida en una cancha de la zona, con claros signos de haber sido sometido a torturas y agresiones severas antes de morir.

De acuerdo al portal Jujuy al momento, apenas se supo lo que había ocurrido, la fiscalía comenzó una investigación que permitió avanzar rápidamente en la identificación de los presuntos responsables. Las tareas, coordinadas junto al personal policial, derivaron en la detención de dos personas mayores de edad, conforme la Ley Nacional 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad contra los Animales.

Esta semana, la justicia resolvió ordenar la prisión preventiva para ambos acusados por un plazo inicial de quince días, mientras continuaba la investigación penal preparatoria. La medida tiene como objetivo asegurar el avance de la investigación, evitar posibles interferencias en la recolección de pruebas y garantizar la comparecencia de los imputados ante eventuales requerimientos judiciales futuros.

El caso fue ampliamente repudiado por organizaciones defensoras de los derechos de los animales de toda la provincia, que destacaron la gravedad del hecho y exigieron el pleno cumplimiento de la legislación para casos de crueldad animal. El reclamo llevó a los vecinos a realizar una movilización en el parque Armada Argentina, convocada por la Asociación de Protección Animal “La Voz de los sin Voz”.

Mataron y torturaron a Gringo
Mataron y torturaron a Gringo

Dos hombres fueron detenidos en la ciudad bonaerense de Junín tras la difusión de videos que documentaban distintos episodios de crueldad animal cometidos en la vía pública. Las víctimas de los ataques fueron un perro de raza Shar pei y un Yorkshire, que como consecuencia de la agresión sufrió convulsiones y debió recibir atención veterinaria de urgencia. Los casos, ocurridos con poco más de una semana de diferencia, activaron la intervención de la policía local, la justicia y el repudio de la comunidad.

El primer hecho se produjo el 9 de noviembre en la intersección de Derqui y Gandini, cuando el Yorkshire de una vecina de 63 años fue atacado repentinamente por un hombre que, sin motivo aparente, le propinó una fuerte patada mientras el animal estaba en la vereda de su domicilio.

El episodio quedó registrado en cámaras de seguridad y motivó la inmediata denuncia en la Comisaría 1ª, lo que permitió a la policía identificar al responsable —M.A.C., de 43 años— y detenerlo. El caso fue caratulado bajo la Ley 14.346 por malos tratos y actos de crueldad hacia los animales, con intervención de la UFI N°6. El intendente de Junín, Pablo Petrecca, repudió públicamente el hecho y valoró la rápida respuesta de las autoridades.

El segundo episodio se conoció el lunes siguiente, en la calle Falucho al 550. Personal de Seguridad y Control Policial (SCP) aprehendió a G.L.H., de 26 años, tras ser identificado como el autor de una herida punzocortante provocada a un perro Shar pei, propiedad de una mujer de 64 años. Según las pruebas fílmicas y testimonios recogidos, el hombre se aproximó al animal en la vía pública y lo apuñaló con un arma blanca en el sector delantero derecho. La UFI N°8, a cargo del fiscal Martín Laius, respaldó el procedimiento y autorizó las tareas de investigación complementarias.

El sospechoso de apuñalar al animal de mayor tamaño físico, continúa detenido en la Comisaría 2ª, en virtud de sus antecedentes penales y a la espera de su audiencia judicial. En tanto, el animal permanece bajo tratamiento veterinario; según el último parte oficial, la herida no afectó órganos vitales y evoluciona favorablemente. La reiteración de estos hechos motivó amplio repudio en la ciudad y renovó el debate sobre la crueldad animal.

