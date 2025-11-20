Las hipótesis que manejan respecto a la bolsa con restos humanos que encontró un perro en Córdoba

La dueña del perro de inmediato dio aviso a las autoridades

La investigación en torno al hallazgo de restos humanos en un basural de la ciudad de Córdoba continúa, aunque hasta el momento, sin datos concluyentes. Todo se inició el pasado domingo en el barrio General Urquiza, cuando un perro llevó a la casa de su dueña una bolsa que contenía fragmentos de una pierna y un muslo. De inmediato dieron aviso a los equipos policiales, quienes acudieron al lugar con las autoridades judiciales y forenses.

El episodio se registró en una vivienda de la calle Andalucía al 3100, cuando la propietaria del animal, Giuliana, notó que el perro —que suele ir a los descampados y volver con huesos—, en esta ocasión traía algo de tamaño y aspecto diferente, lo que le llamó la atención. “Lo embolsamos y ahí nos entró la duda porque era algo diferente: estaba toda la carne, el hueso por dentro. Yo le sé traer a mi perro huesos de la carnicería y no era nada parecido al tamaño, nada. Así que llamamos al 911, se acercaron y empezaron a ver toda la zona”, explicó la mujer.

Junto a su pareja policía, examinaron la bolsa y constataron la presencia de lo que parecía un miembro humano. Tras alertar al 911, las autoridades dieron comienzo a la investigación en el lugar y trasladaron los fragmentos a un laboratorio forense. Pero aún no logran identificar a la víctima ni esclarecer el origen de los restos.

Los análisis iniciales arrojaron que las partes halladas serían del mismo cuerpo, presumiblemente el de una mujer, aunque esto aún no fue confirmado oficialmente. En tanto, los peritos examinaban el dibujo del tatuaje hallado como posible elemento identificatorio, y las divisiones caninas y la Policía Judicial rastrillaron la zona en busca de más restos o indicios adicionales. “Al principio no nos aseguraron nada. Hasta que viéndolo bien en un costado se veía como un tatuaje”, relataron.

En la bolsa había un muslo y una pierna

La principal dificultad que enfrenta la causa es la falta de denuncias formales de desapariciones recientes en el entorno. De acuerdo con fuentes del caso, nadie se ha presentado para consultar ni aportar información sobre posibles personas extraviadas con características que coincidan con las partes encontradas y consideran la posibilidad de que la desaparición de la víctima no haya sido reportada. Según explicaron desde el portal La Voz, esto dificulta el esclarecimiento de este tipo de hechos en contextos donde familiares dejan de denunciar reiteradas ausencias de adultos mayores de edad. “Hemos tenido casos de madres o padres que, ya cansados de las ausencias constantes de sus hijos cuando ya se vuelven mayores de edad, dejan de denunciar. Eso complica todo”, añadió otra fuente", plasmaron en el mismo portal.

Otra complicación surge del entorno del lugar del hallazgo. Se trata de un sector próximo a un canal y a descampados, que ha sido denunciada por vecinos como insegura y frecuentemente utilizada para arrojar basura. “El lugar donde se produjo el hallazgo está próximo a un canal que, de acuerdo con denuncias de los vecinos, es utilizado habitualmente para arrojar basura", manifestó Giuliana.

“La zona es re insegura. Todo esto es un canal lleno de basura, todos los días se escucha que anda gente abajo. Es un peligro en todo sentido”, manifestó Giuliana.

La fiscalía ordenó una custodia policial en el domicilio donde apareció la bolsa y dispuso la continuidad de los operativos de búsqueda en la zona con luz diurna, además del análisis detallado de los restos en los laboratorios forenses. Por el momento, el expediente permanece bajo secreto de sumario y no se informaron avances significativos respecto a la identidad de la víctima ni sobre posibles responsables del hecho.

Hasta el momento,se desconoce el origen de los restos, la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del suceso. La investigación continúa y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas.