Crimen y Justicia

Las hipótesis que manejan respecto a la bolsa con restos humanos que encontró un perro en Córdoba

Las autoridades aún no tienen indicios claros sobre a quién pertenecen las partes que estaban en una bolsa. Creen que se trata de una mujer

Guardar
La dueña del perro de
La dueña del perro de inmediato dio aviso a las autoridades

La investigación en torno al hallazgo de restos humanos en un basural de la ciudad de Córdoba continúa, aunque hasta el momento, sin datos concluyentes. Todo se inició el pasado domingo en el barrio General Urquiza, cuando un perro llevó a la casa de su dueña una bolsa que contenía fragmentos de una pierna y un muslo. De inmediato dieron aviso a los equipos policiales, quienes acudieron al lugar con las autoridades judiciales y forenses.

El episodio se registró en una vivienda de la calle Andalucía al 3100, cuando la propietaria del animal, Giuliana, notó que el perro —que suele ir a los descampados y volver con huesos—, en esta ocasión traía algo de tamaño y aspecto diferente, lo que le llamó la atención. “Lo embolsamos y ahí nos entró la duda porque era algo diferente: estaba toda la carne, el hueso por dentro. Yo le sé traer a mi perro huesos de la carnicería y no era nada parecido al tamaño, nada. Así que llamamos al 911, se acercaron y empezaron a ver toda la zona”, explicó la mujer.

Junto a su pareja policía, examinaron la bolsa y constataron la presencia de lo que parecía un miembro humano. Tras alertar al 911, las autoridades dieron comienzo a la investigación en el lugar y trasladaron los fragmentos a un laboratorio forense. Pero aún no logran identificar a la víctima ni esclarecer el origen de los restos.

Los análisis iniciales arrojaron que las partes halladas serían del mismo cuerpo, presumiblemente el de una mujer, aunque esto aún no fue confirmado oficialmente. En tanto, los peritos examinaban el dibujo del tatuaje hallado como posible elemento identificatorio, y las divisiones caninas y la Policía Judicial rastrillaron la zona en busca de más restos o indicios adicionales. “Al principio no nos aseguraron nada. Hasta que viéndolo bien en un costado se veía como un tatuaje”, relataron.

En la bolsa había un
En la bolsa había un muslo y una pierna

La principal dificultad que enfrenta la causa es la falta de denuncias formales de desapariciones recientes en el entorno. De acuerdo con fuentes del caso, nadie se ha presentado para consultar ni aportar información sobre posibles personas extraviadas con características que coincidan con las partes encontradas y consideran la posibilidad de que la desaparición de la víctima no haya sido reportada. Según explicaron desde el portal La Voz, esto dificulta el esclarecimiento de este tipo de hechos en contextos donde familiares dejan de denunciar reiteradas ausencias de adultos mayores de edad. “Hemos tenido casos de madres o padres que, ya cansados de las ausencias constantes de sus hijos cuando ya se vuelven mayores de edad, dejan de denunciar. Eso complica todo”, añadió otra fuente", plasmaron en el mismo portal.

Otra complicación surge del entorno del lugar del hallazgo. Se trata de un sector próximo a un canal y a descampados, que ha sido denunciada por vecinos como insegura y frecuentemente utilizada para arrojar basura. “El lugar donde se produjo el hallazgo está próximo a un canal que, de acuerdo con denuncias de los vecinos, es utilizado habitualmente para arrojar basura", manifestó Giuliana.

“La zona es re insegura. Todo esto es un canal lleno de basura, todos los días se escucha que anda gente abajo. Es un peligro en todo sentido”, manifestó Giuliana.

La fiscalía ordenó una custodia policial en el domicilio donde apareció la bolsa y dispuso la continuidad de los operativos de búsqueda en la zona con luz diurna, además del análisis detallado de los restos en los laboratorios forenses. Por el momento, el expediente permanece bajo secreto de sumario y no se informaron avances significativos respecto a la identidad de la víctima ni sobre posibles responsables del hecho.

Hasta el momento,se desconoce el origen de los restos, la identidad de la víctima y las circunstancias exactas del suceso. La investigación continúa y no se descartan nuevas diligencias en las próximas horas.

Temas Relacionados

Restos humanosCórdobaPolicía JudicialGeneral UrquizaInvestigación criminalInseguridad

Últimas Noticias

Procesaron con prisión preventiva en Tucumán a un padre y su hijo por organizar el transporte de 155 kilos de cocaína desde Bolivia

Fueron delatados por cómplices detenidos anteriormente por Gendarmería en un operativo donde se secuestró la droga

Procesaron con prisión preventiva en

Luego de la confesión de la empleada doméstica, hoy se conocerá el veredicto por el crimen de Roberto Wolfenson

El empresario fue asesinado el 22 de febrero de 2024 en su casa de Pilar. La principal acusada reconoció haberlo atacado, después de que la descubriera mientras le robaba

Luego de la confesión de

Buscan a una mujer y a su hija de 4 años que están desaparecidas hace una semana en Mar del Plata

La desaparición de Marisa Pereyra y su hija Ángeles mantiene en vilo al barrio Autódromo, la policía y la familia reconstruyen sus últimos movimientos mientras reclaman el análisis urgente de las cámaras de seguridad de la zona

Buscan a una mujer y

Escapaban en dos autos robados, chocaron contra una moto y mataron a una mujer en Villa Madero

El hecho ocurrió en La Matanza, este miércoles cerca de las 20:30 horas. Los delincuentes habían robado en un comercio minutos antes

Escapaban en dos autos robados,

Asaltaron y maniataron a la familia de la hija de Mariano Grondona en su casa de La Horqueta

Cuatro delincuentes ingresaron al domicilio cuando la mujer estaba con su esposo, uno de sus hijos y una empleada. Son intensamente buscados

Asaltaron y maniataron a la
DEPORTES
Las perlitas de la presentación

Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

Resignó su lugar en la selección argentina para jugar en Europa y ahora busca su revancha: “Es el sueño más grande que tengo”

Colapinto le respondió a Stroll y habló de lo que vendrá en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

La fuerte sentencia de Lance Stroll contra Colapinto que elevó la temperatura en la antesala del Gran Premio de Las Vegas de F1

Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

TELESHOW
Pimpinela: el amor según pasan

Pimpinela: el amor según pasan los años y terapia de grupo con el mismo terapeuta que los Les Luthiers

El sueño de un fanático de Charly García que busca hacer realidad: “Se merece el Premio Nobel de Literatura”

Charlotte Caniggia: “¿Por qué elegí a mi familia?"

La cookie XL sentenció a un participante: quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity

El reconocimiento de Mario Pergolini a Alejandro Dolina: “Yo anotaba los llamados de la gente en tu programa”

INFOBAE AMÉRICA

El océano como última defensa

El océano como última defensa climática: por qué el futuro del planeta se juega en la COP30 de Belém

Un fantasma presente: Francisco Franco según seis escritores latinoamericanos que viven en España

Memorias de Vuelta de Obligado: la trama secreta de las negociaciones de Rosas frente a Inglaterra y Francia

El viento como fuerza invisible: historia, ciencia y consecuencias de un fenómeno que ha marcado civilizaciones

La escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara ganó el prestigioso National Book Award de Estados Unidos