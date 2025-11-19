Crimen y Justicia

Salió de la cárcel hace 62 días, lo fueron a detener otra vez y se enfrentó a los policías con un revólver: murió

Kevin Joel Rodríguez, de 23 años, era buscado por un intento de homicidio. Había estado preso por robo agravado

El delincuente que murió al enfrentarse a la Policía en Longchamps

Tenía varios antecedentes penales y había salido de la cárcel el pasado 18 de septiembre, pero aun así no se alejó del delito: 11 días después quedó involucrado en una tentativa de homicidio y por eso lo buscaban. En ese contexto, este miércoles, la Policía Bonaerense se apostó en la zona de Longchamps, donde vivía el sospechoso para allanarlo de urgencia por orden fiscal. Kevin Joel Rodríguez, de 23 años, los vio y quiso escapar. En el intento de fuga, les apuntó a los oficiales con un arma. Le dispararon como respuesta y murió.

La causa por la muerte de Rodríguez quedó en manos de la fiscalía N°8 del departamento judicial de Lomas de Zamora, a cargo de Jorge Grieco, quien en principio no tomó temperamento contra los policías al considerar que se defendieron.

Igualmente, según pudo saber Infobae, el fiscal Grieco espera la pericia al revólver calibre .32 que le secuestraron a Rodríguez en la escena del hecho para ver si era apta para el disparo.

Al haber participado la Policía Bonaerense, los peritajes quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional y tomó participación en el hecho la dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad Bonaerense.

Todo sucedió este miércoles en los alrededores de la casa donde se escondía Rodríguez, un delincuente que recuperó la libertad el 18 de septiembre tras permanecer detenido en la Unidad Penal N°42 de Florencio Varela.

Según pudo saber este medio, Rodríguez tenía una orden de detención del 29 de septiembre pasado, o sea de 11 días después de haber salido en libertad, en una causa por tentativa de homicidio que lleva la UFI N°2 de Cañuelas, a cargo de Norma Pippo, y con la intervención del Juzgado de Garantías N°8 de ese distrito.

Tenía antecedentes de 2021 por el delito de robo agravado que lo llevó a la cárcel, de la que había salido en libertad hace dos meses.

Con el pedido de captura por la tentativa de homicidio sobre su cabeza, este miércoles el Grupo Táctico de Operaciones (GTO) se apostó en la zona del barrio Campo Ramos, en el partido de Almirante Brown, para llevar a cabo los allanamientos de urgencia y capturarlo.

Fue en ese contexto que los policías observaron al implicado que comenzó a correr en dirección a las calles Boero y Malvinas. De pronto, Rodríguez extrajo un revólver calibre .32 y le apuntó a los oficiales que lo perseguían.

Uno de los policías tomó su arma reglamentaria, efectuó un tiro y mató a Rodríguez: el balazo le dio a la altura del cuello.

En Córdoba

Un ex convicto, que había dejado la cárcel hace dos meses por el delito de abuso sexual, fue detenido en la provincia de Córdoba acusado de vender droga.

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevaron a cabo allanamientos en distintos sectores de la ciudad de Río Cuarto, en los cuales se logró el secuestro de estupefacientes y la detención del sospechoso, de acuerdo a la información del Ministerio Público Fiscal.

Los procedimientos se desarrollaron en cuatro domicilios ubicados sobre calle Pedro Goyena de barrio Alberdi, donde se constató que funcionaba un kiosco para la venta de drogas y lugares de guardado de estupefacientes.

En los operativos incautaron 382 dosis de marihuana, 18 de cocaína, dos armas de fuego, 58 cartuchos, $269.400, una balanza digital y elementos de interés para la causa.

Un dato aportado por las autoridades es que el detenido, de 33 años, presentaba antecedentes por el delito de abuso sexual con acceso carnal y había obtenido la libertad condicional hace dos meses.

Además, se añadió que el sujeto se encargaba de la venta de drogas frente un centro deportivo de dicho barrio.

