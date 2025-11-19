La aberrante frase de un hombre acusado de distribuir pornografía infantil: “Quiero tener hijos para abusar de ellos”

La PFA secuestró dispositivos electrónicos en su casa

Un hombre de 35 años fue detenido en la ciudad de Mar del Plata, acusado de compartir pornografía infantil desde el año pasado, a través de distintas redes sociales. En la investigación se halló un mensaje enviado por el imputado en el que dijo que su fantasía es “tener hijos para abusar sexualmente de ellos”.

Según informaron medios locales, el operativo, ejecutado por personal de la División Unidades Operativas Federales (DUOF)de la Policía Federal Argentina (PFA), se realizó este martes en las inmediaciones de la intersección de las calles Storni y Rojas, en el barrio Estrada.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Funcional de Intervención Temprana en la Violencia en la Familia y de Género, dirigida por la fiscal Graciela Trill, quien imputó al sospechoso por el delito de distribución de representación de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales.

El acusado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y será trasladado este miércoles a la sede de Tribunales para declarar ante la funcionaria judicial. El auxiliar letrado Emiliano Fortunato también intervino en las tareas de investigación.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, en julio de 2024 el hombre compartió videos en la aplicación KIKI donde se mostraba el abuso sexual de una menor de 13 años perpetrado por un adulto.

El acusado ya estaba en la mira de la Justicia desde hace meses. De hecho, en febrero de este año, la Policía allanó su vivienda y secuestró un teléfono celular con 13 imágenes y un video con material explícito protagonizado por menores de 18, incluyendo situaciones de exhibición de genitales y víctimas menores de 13 años. Sin embargo, no quedó detenido.

Pese a eso, la investigación continuó hasta que se pudo establecer que en junio de este año, el imputado utilizó el chat de la red social Instagram para volver a compartir un video con escenas de abuso sexual contra una niña menor de 13 años.

Además de ese material, también se halló una conversación en la aplicación Zangi entre el imputado y una presunta mujer, en la que le expresa el macabro deseo de tener hijos para abusarlos sexualmente.

En el interior de la vivienda, en tanto, se secuestraron este martes más dispositivos electrónicos que serán peritados. El operativo fue avalado por el juez de Garantías Juan Tapia.

Detenido en Mar del Plata por abuso

Personal de la DUOF de Mar del Plata, de la Policía Federal Argentina concretó la detención de un hombre, buscado por la Justicia de Santiago del Estero, acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un menor de edad. Estuvo prófugo por más de un año y medio.

El operativo, realizado en la vía pública de la ciudad balnearia, puso fin a meses de búsqueda, tras la emisión de un pedido de captura por un delito grave registrado en el norte argentino.

Durante varias semanas, la fuerza federal condujo labores de vigilancia para dar con el paradero del sospechoso. Según la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata, la detención se concretó a partir de un avance esencial en la investigación, propiciado por el trabajo de la División Sistemas Biométricos de la Policía Federal Argentina.

Mediante el cruce de información entre las bases de datos institucionales y los registros del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el área técnica logró detectar la identidad y ubicación del prófugo.

Tras su captura, el hombre fue incomunicado de manera inmediata y trasladado a la sede local de la PFA, a la espera de la decisión de la jueza interviniente y de su eventual traslado a la jurisdicción que había solicitado su captura.

El hecho por el que se lo imputa ocurrió en febrero de 2024, por lo que estuvo prófugo más de un año y medio. Sin embargo, no trascendieron más detalles sobre lo sucedido.