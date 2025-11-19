Córdoba: detuvieron a un hombre que amenazaba a sus vecinos con una granada

Detuvieron a un hombre que amenazaba a sus vecinos con una granada

Un sospechoso fue arrestado en la ciudad de Córdoba, acusado de amenazar a vecinos con una granada, según informaron fuentes policiales.

El episodio, que ocurrió este martes por la noche, generó alarma en el barrio Villa El Libertador, una de las zonas más pobladas del sector sur de la capital provincial.

De acuerdo al reporte oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 21:30 del martes en la esquina de Tilcara y Chiclayo. Fue una vecina quien dio aviso al servicio de emergencias 911 tras ver que un hombre discutía y amedrentaba a varios residentes exhibiendo un artefacto explosivo.

Pocos minutos después del llamado, los móviles policiales llegaron y procedieron a la detención de un sujeto mayor de edad.

El operativo ocurrió en el barrio Villa El Libertador de la capital cordobesa

Al momento del arresto el hombre no llevaba la granada consigo, lo que llevó a los efectivos a desplegar un operativo de rastrillaje por las inmediaciones.

Tras una búsqueda, el personal policial halló el artefacto en el jardín de una vivienda situada en Carmelo Ibarra y Araní, zona donde el detenido supuestamente solía dormir.

Marisa Ramos, comisario de la Brigada de Explosivos, explicó que el dispositivo incautado era una granada de mano FM1 en mal estado de conservación. El equipo especializado se encargó de retirarlo y lo trasladó a los depósitos policiales para ponerlo a disposición de la Justicia y evaluar su posterior destrucción.

El explosivo fue hallado en el jardín de una vivienda donde el detenido supuestamente solía dormir

Por su parte, el comisario Germán Villalba, responsable del Distrito 18, indicó que la aprehensión del sospechoso se realizó gracias a la rápida colaboración de los vecinos, quienes acercaron datos precisos sobre su apariencia y movimientos.

Así, el acusado permanece bajo arresto a disposición de la Justicia mientras sigue la investigación de lo sucedido.

Otros operativos en Córdoba

En las últimas horas, otros dos procedimientos se sumaron a los controles policiales en la provincia.

En el barrio Bialet Massé, ubicado al sudeste del centro de Córdoba, dos hombres fueron arrestados tras ser detectados robando elementos de una vivienda.

El hecho se conoció cuando un policía que estaba de franco de servicio advirtió el ingreso y salida sospechosa de los ladrones por una casa situada sobre la calle Caminiaga. Entre los objetos robados figuraban un televisor, una notebook, una consola de videojuegos y un teléfono celular, todos recuperados tras el procedimiento.

Los artefactos que fueron recuperados por la policía

Al percatarse de la situación, el efectivo siguió a los sospechosos hasta la calle Cerro Colorado al 3400 y consiguió reducirlos, con la colaboración de las patrullas que llegaron tras un llamado al 911.

El comisario Pablo Pintos, responsable del Distrito 12, contó que el segundo sospechoso intentó escapar por los techos y arrojó parte de lo sustraído antes de ser detenido.

Por otro lado, en la ciudad de Villa Dolores, personal de la Departamental San Javier arrestó esta madrugada a tres hombres oriundos de San Luis durante un control vehicular realizado en Felipe Erdman al 600.

Los sospechosos viajaban en un Peugeot 408 que fue inspeccionado por el Comando Acción Preventiva. Los policías encontraron cerca de un kilo de cocaína, algo de marihuana, dos cuchillos, una barreta de hierro, una manopla y una suma de dinero en efectivo.

La droga y otros elementos que llevaban los tres puntanos detenidos

De esta manera, los tres puntanos quedaron detenidos y la Fiscalía de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico tomó intervención en el caso, al igual que la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que se ocupó del secuestro de los elementos.