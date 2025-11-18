Crimen y Justicia

Drogó a su vecina y la violó junto a otros dos hombres: uno de ellos tenía una tobillera y un error los delató

La Justicia formalizó los cargos contra dos sospechosos de un ataque sexual agravado, mientras un tercer implicado permanece sin ser identificado

Los acusados fueron apartados y les retiraron las armas reglamentarias (Gentileza: LM Neuquén)

La fiscalía de Neuquén investiga un brutal ataque sexual ocurrido la semana pasada en la ciudad, donde una mujer fue drogada y violada en el interior de una vivienda. Por el hecho, dos hombres fueron detenidos y acusados, mientras que un tercer sospechoso permanece prófugo.

El hecho, que tuvo lugar la semana pasada en horas de la madrugada, comenzó cuando la víctima salió a comprar cervezas y se encontró con un vecino conocido, identificado por las iniciales C. N. C., quien se encontraba en la calle junto a otros dos hombres, según informó el Ministerio Público Fiscal de Neuquén.

Tras entablar una conversación, el grupo le ofreció un vaso con fernet. La mujer aceptó la bebida y, poco después de consumirla, empezó a sentirse mal. Los tres hombres se ofrecieron a acompañarla hasta su domicilio, pero en el trayecto la sujetaron de los brazos y, pese a su negativa, la introdujeron por la fuerza en la vivienda de C. N. C., ubicada a unos 200 metros de la casa de la víctima.

Dentro de la vivienda, los agresores cometieron la violación. La mujer logró salir por sus propios medios y, antes de abandonar el lugar, intentó recuperar una campera que le habían quitado y en la que guardaba dinero. Por error, tomó un buzo que no le pertenecía.

Al llegar a su casa, sus familiares la asistieron y descubrieron que en el bolsillo del buzo había un DNI y un dispositivo electrónico. El fiscal del caso, Gastón Medina, explicó en la audiencia que el documento de identidad correspondía a J. G. A., uno de los acusados, y que el dispositivo era complementario de una tobillera electrónica con GPS que el mismo individuo debía portar por una causa previa de violencia de género, destinada a impedir que se acercara a su expareja.

La fiscalía identificó a los tres implicados por sus iniciales: C. N. C. (el vecino), J. G. A. (dueño del buzo y portador de la tobillera) y un tercer hombre aún no identificado, que continúa prófugo.

El fiscal del caso Gastón Medina formuló cargos a dos personas por abusar sexualmente de una mujer (MPF de Neuquén)

A los detenidos se les imputó el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas. La acusación señala a J. G. A. como autor y a C.N. C. como partícipe necesario.

Durante la audiencia celebrada el viernes pasado, el fiscal Medina detalló que el Cuerpo Médico Forense constató lesiones compatibles con abuso sexual en la víctima. Además, una psicóloga del Servicio de Asistencia a la Víctima y Testigos (SAVyT) del Ministerio Público Fiscal informó sobre diversos síntomas presentados por la mujer.

El informe técnico sobre el dispositivo electrónico permitió ubicar a J. G. A. en la zona y en el horario en que se produjo el ataque, reforzando la acusación en su contra.

El fiscal solicitó la realización de estudios toxicológicos y de ADN para profundizar la investigación. Como medida cautelar, pidió que los acusados permanezcan detenidos bajo prisión preventiva, argumentando que existe riesgo para la integridad de la víctima y peligro de que los imputados eludan el proceso penal.

El juez de garantías Luis Giorgetti aceptó la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por un plazo de tres meses. Además, estableció un período de cuatro meses para la investigación.

El joven fue acusado de matar y robarle al profesor de música (Poder Judical de Neuquén)

En paralelo, durante la misma audiencia, J. G. A fue imputado por un hecho de tentativa de hurto en un comercio.

La fiscal Soledad Rangone expuso que el 18 de octubre, cerca de las 23.50, el acusado ingresó a un local comercial ubicado en Yrigoyen al 400 tras escalar un paredón de cuatro metros de altura. Intentó sustraer diversos objetos, pero fue detenido por la Policía luego de que el propietario alertara tras la activación de la alarma.

Por este hecho, se le imputó el delito de hurto con escalamiento en grado de tentativa, en calidad de autor.

Además de la prisión preventiva, y a pedido del MPF, el juez dispuso que, una vez vencida esta medida, J. G. A. tendrá prohibido acercarse al comercio afectado en un radio de 200 metros.

