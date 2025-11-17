Crimen y Justicia

Las sorprendentes imágenes satelitales que muestran los efectos del devastador incendio en Ezeiza

El material aéreo, captado por la empresa Satellogic, permite entender la magnitud del siniestro que se desató el viernes por la noche

Imágenes satelitales con el antes y el después del incendio en Ezeiza

Al sorprendente video captado por un bombero, que ingresó al depósito de la empresa de agroquímicos donde se desató el incendio de Ezeiza y filmó cómo quedó el lugar, se sumaron imágenes satelitales que registraron el antes y el después de la explosión.

“Una secuencia de imágenes satelitales muestra las condiciones antes y después de la explosión del 14 de noviembre en el parque industrial Spegazzini en Ezeiza, Argentina, así como la evolución de la situación en las horas posteriores”, tuiteó la firma Satellogic desde su cuenta de X.

La compañía, dedicada a la recolección de datos geoespaciales y satélites, fue fundada por el argentino Emiliano Kargieman, que se desempeña como su CEO y también está detrás del mega data center que OpenAI construirá en la Patagonia.

Imágenes satelitales con el antes y el después del incendio en Ezeiza

En las imágenes compartidas por Satellogic se observa el suceso que generó el incendio y una importante columna de humo que afectó a la zona circundante. “La observación terrestre de alta frecuencia permite el monitoreo continuo de situaciones de rápida evolución como esta, proporcionando información oportuna sobre la magnitud, el momento y la propagación del incidente”, precisaron desde la empresa.

Y agregaron: “Estas imágenes resaltan el valor de los datos satelitales para el conocimiento de la situación, la coordinación de emergencias y la evaluación posterior a los eventos, apoyando a los responsables de la toma de decisiones a la hora de evaluar el impacto y planificar medidas de mitigación”.

Esta empresa, que cotiza en Wall Street con un valor de unos USD 500 millones, tiene una constelación de unos 50 nanosatélites con los que genera imágenes satelitales de alta resolución de la Tierra para gobiernos y empresas.

El polígono industrial está ubicado
El polígono industrial está ubicado en el km 45 de la Autopista Ezeiza-Cañuelas

Mientras se espera la declaración de un testigo clave y comienzan las pericias para determinar responsabilidades del incendio que se desató en el Polígono Industrial de Ezeiza, trascendió que ahora los investigadores buscan determinar hacia dónde drenó el agua que se utilizó para apagar el incendio de Ezeiza: sería contaminante.

Sucede que el fuego se habría generado en uno de los depósitos de sustancias peligrosas de la empresa Logischem S.A., que almacenaba en uno de sus galpones oxidantes, corrosivos y tóxicos que reaccionan con el agua y liberan gases tóxicos. Se trata de Fósforo sólido, aluminio, cianuro (tóxicos); hidrosulfito de sodio, aluminio metálico (oxidante).

Este lunes, aún continuaban algunos
Este lunes, aún continuaban algunos focos activos (Jaime Olivos)

Qué pasó en el Polígono Industrial de Ezeiza

A las nueve de la noche del viernes, la tranquilidad del sur del Gran Buenos Aires se quebró por completo. Una explosión estremecedora sacudió la localidad de Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza, haciendo vibrar viviendas, romper vidrios y alertar a miles de vecinos que no tardaron en salir a las calles para entender qué estaba ocurriendo.

Un inmenso hongo de color naranja se elevó por encima del horizonte y transformó la oscuridad habitual en un resplandor inquietante. La escena, casi cinematográfica por su intensidad, podía apreciarse desde barrios porteños tan distantes como Caballito, Palermo y Belgrano. Rápidamente se confirmó lo que muchos sospechaban: un incendio de enormes proporciones avanzaba sin control dentro de un polo industrial.

Una de las imágenes del
Una de las imágenes del incendio que afectó al área industrial en el partido bonaerense de Ezeiza, desde el drone de Infobae (Jaime Olivos)

Las detonaciones no terminaron allí. Tras la primera, se sucedieron otras, mientras decenas de bomberos acudían al depósito de una empresa de agroquímicos ubicado a la altura del kilómetro 46,5 de la autopista Ezeiza-Cañuelas. Las llamas devoraban estructuras enteras y el tránsito tuvo que ser interrumpido por completo.

En paralelo, las redes sociales se llenaban de videos grabados desde celulares que mostraban el fulgor del fuego, y el 911 recibía llamados por lesiones e intoxicaciones producto de la onda expansiva, que llegó a destruir puertas, ventanas y techos en un radio de cuatro kilómetros.

Para enfrentar el siniestro, se organizaron más de 70 dotaciones de bomberos, con unos 380 efectivos trabajando a contrarreloj en un terreno complejo y altamente inflamable.

Unas 70 dotaciones de bomberos
Unas 70 dotaciones de bomberos combatieron el fuego en Ezeiza (Jaime Olivos)

El incendio, que comenzó en las instalaciones de Logischem S.A., rápidamente se propagó sobre otras compañías del predio industrial: la fábrica de plásticos “Lagos Plásticos”; el depósito de papel de Iron Mountain; la empresa de aditivos alimentarios “El Bahiense”, que resultó parcialmente afectada; la firma “Larocca Minería”, dedicada a la producción de neumáticos; la industria de aberturas de aluminio “FLAMIA S.A.I.C. y A.”; el centro de refrigeración “Almacén de Frío”; y la fábrica de galletitas “PARNOR S.A.”.

Este lunes, varios focos continuaban activos mientras los peritajes avanzaban para determinar con precisión cómo comenzó una de las emergencias industriales más impactantes de la región en los últimos años.

