Se fugó con la ayuda de un grupo comando, pero no pudo dejar de robar: la última tentación de un pirata del asfalto

Juan Manuel Montauti fue detenido en las últimas horas. Supo integrar las filas de la banda que robaba caudales bajo el mando del Gordo Valor y luego se abrió camino solo. Así cayó preso en 2023, pero fue rescatado cuando era trasladado a un hospital por el Servicio Penitenciario Bonaerense

Se tiñó la barba y el pelo para que no lo reconocieran

Juan Manuel Montauti tiene 48 años y no es un delincuente más para la Justicia, y mucho menos para la Policía Bonaerense. Asociado a Luis “El Gordo” Valor en sus inicios, en 2023 protagonizó una fuga de película que dejó en ridículo al Servicio Penitenciario Bonaerense. Simuló un problema cardíaco para que lo llevaran al hospital y, en el medio del traslado, un grupo comando armado con fusiles FAL lo rescató. Antes de dejar su celda había destrozado el celular con el que había planeado la fuga. Desde entonces, se mantuvo en la clandestinidad. Pasó 779 días prófugo pero... No pudo dejar de robar y el Anillo Digital selló su suerte: lo atraparon, otra vez.

Montauti, oriundo de San Miguel, lleva el ser pirata del asfalto en su ADN y esa tentación lo volvió a poner detrás de las rejas, pero claro que no se entregó así nomás. Dijo llamarse Silva de apellido cuando el pasado 14 de noviembre, agentes de la DDI San Isidro, en conjunto con la Policía de la Ciudad, lo atraparon a bordo de un Toyota Yaris en el cruce de las calles Juan Manuel de Rosas y Charcas, en Lomas del Mirador, junto a dos de sus cómplices. También tenía el pelo y la barba teñidos.

Según la causa que investiga el fiscal de Pilar Raúl Casal, Montauti y sus dos cómplices eran buscados por un robo ocurrido el 18 de junio pasado a un conductor de un camión Mercedes Benz con una carga de artículos electrónicos. Lo interceptaron en la Ruta 8 cerca del Parque Industrial de Pilar.

El chofer denunció ante la Comisaría Vecinal 12 porteña que varios hombres armados, a bordo de un Volkswagen blanco, obligaron el traspaso de la mercadería y posteriormente lo liberaron en la CABA.

Las tareas investigativas de la DDI permitieron identificar el vehículo involucrado, un VW Polo, pero cuando dieron con el coche su conductor declaró haberlo adquirido a otro hombre y ese otro hombre era quien lo manejaba al momento del robo, según las cámaras de seguridad.

En ese contexto, el 8 de noviembre, exactamente cinco meses después del ataque en Pilar, un hombre denunció el robo de dos semirremolques Sider cargados con blanquería que estaban estacionados en calle 3 de la localidad de Fátima. El análisis de registros fílmicos permitió individualizar los camiones utilizados en el delito, así como la presencia de un Toyota Yaris involucrado en ambos hechos.

Cargadas las alertas sobre el Toyota Yaris, incluso en el Anillo Digital, se activó la localización del vehículo el pasado viernes y eso llevó a su intercepción en el cruce de la avenida Juan Manuel de Rosas y Charcas, en Lomas del Mirador. A bordo del vehículo iba B.A. (29), D.R. (46) y quien se identificó inicialmente como Silva.

Juan Manuel Montauti preso, otra vez

En la operación se incautaron una pistola Glock calibre .40 con numeración suprimida, tres chapas patente sin impedimentos, teléfonos celulares, munición, un kit de conversión de pistola, documentación apócrifa, herramientas y prendas identificatorias de la Policía Bonaerense (de las divisiones Drogas Ilícitas y Crimen Organizado).

Posteriores verificaciones constataron que el tercer detenido, quien había entregado documentación falsa, era en realidad Montauti, sobre quien pesaban varias capturas y entre sus antecedentes aparecen causas por hurto agravado, asociación ilícita, privación ilegal de la libertad, robo agravado y encubrimiento agravado, con intervención de diversos juzgados nacionales y federales.

Lo incautado

La fuga

Lo buscaban desde el 27 de septiembre de 2023, cuando logró escapar de la custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense durante un traslado en la ciudad de Campana, tras ser liberado por un comando armado que empleó fusiles automáticos, reduciendo al personal y llevándose al detenido.

Ese día, a las 9.30, en el cruce de Belgrano y Liniers, al menos cinco sospechosos amenazaron al personal del SPB y escaparon en una Ford Ranger por la ruta 6, en dirección hacia Exaltación de la Cruz.

Cuatro de los delincuentes descendieron de la camioneta y amenazaron a los penitenciarios a cargo del traslado -una oficial, un chofer y dos custodios-. Además de rescatar a Montauti, los delincuentes les robaron sus armas reglamentarias a los penitenciarios y las llaves de la unidad.

El auto que lo delató

En el contexto de la investigación por la fuga, los investigadores comandados por la fiscal Ana Laura Brizuela secuestraron un celular en la celda que ocupaba el preso en la Unidad Penal 21 de Campana. Sin embargo, el aparato estaba destrozado y sin el chip.

“Fue muy cuidadoso. El celular tiene la placa rota, por lo que es imposible sacar algo de información al respecto”, explicó un investigador por ese entonces. Y agregaron: “La deducción que hacemos es que lo rompió él mismo antes de salir en el traslado”.

Allá por 2023, Montauti estaba alojado en un pabellón de buena conducta de la Unidad Penal 21 de Campana, cuando solicitó ser trasladado al hospital municipal San José por una afección cardíaca, con una autorización del juzgado de Garantías 2 de General Rodríguez/Moreno.

Era la tercera vez que se lo llevaba al Hospital San José con un turno médico por una patología cardíaca”, explicó un vocero de la investigación.

Antecedentes

  • Montauti tiene antecedentes penales desde 2013.
  • La detención que lo llevó al penal de Campana ocurrió en febrero de 2023 tras el millonario robo a una curtiembre en la localidad de Paso del Rey y por el que la fiscalía había pedido que sea elevado a juicio oral como acusado de los delitos de “robo agravado por portación de arma de guerra”, “falsificación de objeto registrado”, “encubrimiento agravado” y “resistencia a la autoridad”. Así, había entrado a la Unidad N°21 de Campana en marzo de ese 2023, con una causa del Juzgado de Garantías N°2 de Moreno.
  • Además, registra otro ingreso a una unidad penitenciara de agosto de 2020, por encubrimiento agravado.
  • Justamente, por ese mismo delito fue condenado entre octubre de 2013 hasta julio de 2017, una sentencia que fue cumplida con arresto domiciliario monitoreado con una tobillera electrónica.
  • Pero, en sus inicios, fue integrante de “La Banda del Gordo Valor”, que en los años 90 se dedicaban a cometer asaltos comando contra camiones de caudales y bancos.

Secuestraron y abusaron de una

Qué es "764″, el enigmático

El cuidador de la casa

La Plata: hallaron muerta a

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: quién
Bizarrap hizo historia en el

El impactante momento en que

