Crimen y Justicia

Imputaron a dos hermanos que incendiaron una vivienda en Mendoza y dejaron a una mujer con graves heridas

El hecho se produjo tras una pelea con la víctima, que continúa internada. Según las autoridades, el hombre la golpeó con un fierro con la intención de “acabar con su vida”

La esquina en donde se encuentra el domicilio que incendiaron los hermanos

La Justicia de Mendoza confirmó la imputación de los dos hermanos que habían quedado detenidos por el incendio ocurrido en la Cuarta Sección de la ciudad, que dejó una mujer con el 20% de su cuerpo quemado y hospitalizada.

La investigación, encabezada por la Fiscalía de Homicidios, determinó que el hecho fue intencional y que el fuego se inició con el objetivo de provocar la muerte de la víctima. En consecuencia, R.B. de 36 años, fue imputado como autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa, mientras que S.B. de 40, fue acusada por omisión de auxilio.

La víctima continúa internada en estado reservado, debido a las quemaduras que afectaron su cuerpo y la inhalación de humo, según indicaron fuentes médicas del Hospital Lagomaggiore y detalló el portal El Editor de Mendoza.

El siniestro se produjo en una vivienda precaria ubicada en la calle Salta al 2300, en un sector céntrico de la ciudad de Mendoza. Según fuentes policiales, los vecinos percibieron un denso humo saliendo del inmueble en horas de la tarde del martes y alertaron al 911, lo que activó la inmediata intervención de brigadas del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz. La rápida acción de los equipos evitó que las llamas se extendieran a las casas aledañas.

En el lugar, encontraron a J. V. E., de 36 años, con graves quemaduras de primer y segundo grado en las piernas y brazos, tras haber logrado escapar por sus propios medios. La mujer fue asistida inicialmente por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladada de urgencia al hospital.

La causa quedó a cargo de la fiscal Florencia Díaz Peralta, quien junto al equipo de la Fiscalía de Homicidios llevó adelante las primeras pesquisas. De acuerdo con la investigación, el incendio habría sido resultado de una pelea entre personas que habitaban la casa de manera irregular. La principal hipótesis sostiene que, luego de una discusión, los hermanos iniciaron el fuego de manera deliberada, con la intención de causar la muerte de la víctima.

La víctima continúa internada

De acuerdo a lo indicado por el Ministerio Público Fiscal, el hombre “le propinó a J. V. E., un golpe en la nuca con un fierro y, con la finalidad de acabar con su vida, la ingresó por la fuerza a una pieza de palos y nylon, comenzando a incendiar la misma e impidiendo que la víctima pudiera salir. Esa situación fue presenciada por L.B., quien no prestó ayuda”.

La mujer no solo sufrió importantes lesiones por las quemaduras, sino también una considerable intoxicación por la inhalación de humo, lo que agravaron su estado general. La situación clínica le impide declarar en la sede judicial, aunque se tomaron en cuenta sus pocos comentarios en el lugar. “Este con la hermana me quisieron quemar con la casa”, señaló.

El expediente agrega que no surgieron elementos que indiquen violencia de género como motivo principal del ataque, aunque la causa penal podría incluir agravantes según el avance de la investigación y la evolución de la salud de la damnificada. Los peritajes realizados en la vivienda confirmaron la intencionalidad del incendio. Testimonios de vecinos y ocupantes del lugar aseguraron que la pelea había escalado en violencia y que la víctima habría intentado escapar mientras las llamas se propagaban.

La imputación formal a los hermanos llegó tras la revisión de pruebas y declaraciones, y ante la gravedad de lo sucedido. La calificación penal, tentativa de homicidio y omisión de auxilio, contempla la premeditación del ataque y el hecho de que la hermana del principal acusado, no habría prestado asistencia a la víctima en una situación de emergencia. Las autoridades judiciales continúan trabajando en la reconstrucción de los hechos y no descartan nuevas medidas en función de los testimonios y del parte médico.

