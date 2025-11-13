Crimen y Justicia

Investigan a dos hermanos por un incendio en Mendoza en el que una mujer sufrió graves heridas tras una pelea

La víctima permanece internada con pronóstico reservado y tiene el 20% del cuerpo comprometido

Los bomberos lograron sofocar las llamas y evitar que se propagara a viviendas linderas (Google Maps)

Debido a un voraz incendio registrado en una vivienda de la Ciudad de Mendoza, una mujer se encuentra en terapia intensiva por las heridas sufridas, mientras las autoridades investigan a dos personas como posibles responsables del siniestro.

La víctima fue identificada como Y. V. E., de 36 años, quien sufrió quemaduras de primer y segundo grado en los brazos y las piernas, y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde permanece bajo observación en terapia intensiva. Según detalló Los Andes, los primeros reportes médicos indicaron que alrededor del 20% de la superficie corporal resultó afectada por el fuego y registró una intoxicación por inhalación de humo. Su pronóstico es reservado.

De acuerdo con la información detallada por El Editor Mendoza, el siniestro se produjo en una vivienda precaria, ubicada en la calle Salta al 2300. Los vecinos alertaron la presencia de humo y llamaron al 911, lo que motivó la llegada de brigadas del Cuartel Central de Bomberos y del cuerpo voluntario de Godoy Cruz, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas, remover los escombros e inspeccionar el lugar para descartar nuevos focos.

Las primeras investigaciones apuntaron a que el incidente estaría vinculado con un conflicto entre personas en situación de calle que habitaban el lugar, sin autorización. Algunos testimonios recogidos por la Policía mencionaron el tema y señalaron que las llamas se desataron en medio de una disputa, por lo que no descartaron que el fuego haya sido intencional. Los equipos de bomberos lograron evitar que el incendio se propagara a las viviendas vecinas.

Paralelamente, la Fiscalía de Homicidios encabezada por la fiscal Florencia Díaz Peralta investiga la posibilidad de un intento de homicidio. Fuentes de la investigación informaron a Los Andes que al menos dos personas, identificadas como S. B., de 40 años, y R. B., de 36, se encuentran detenidas y podrían ser imputadas en las próximas horas. Las autoridades no descartan la figura penal de tentativa de homicidio, aunque la calificación podría modificarse en función de los avances de la causa y de la declaración de la víctima cuando su estado de salud lo permita.

La hipótesis principal es que, tras un enfrentamiento con la mujer, los hermanos habrían iniciado el fuego y luego impedido que la víctima saliera de la vivienda. Sin embargo, la damnificada logró escapar por sus propios medios, logrando ser asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y derivada al hospital. En la escena trabajaron dos dotaciones de bomberos voluntarios de Godoy Cruz y una unidad del Cuartel Central de la Policía de Mendoza.

La mujer permanece internada con el 20% de su cuepor comprometido

Condenaron a un hombre por homicidio tras incendiar una vivienda con su hijo adentro

Un tribunal de Neuquén condenó hace apenas unos días a once años de prisión a Federico Costich, quien confesó haber provocado el incendio que causó la muerte de su hijo Nazareno Jara mientras dormía en la vivienda familiar.

Según confirmó el fallo emitido este lunes, el hombre fue declarado culpable por el delito de “estrago doloso seguido de muerte”, un delito que la Fiscalía había solicitado sancionar con una pena mayor, aunque el tribunal decidió una condena más baja de lo requerido.

El siniestro ocurrió a principios del año pasado, cuando Costich se entregó a la Policía y reconoció haber iniciado el fuego en el barrio Cumelén. De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal (MPF), el acusado también fue hallado responsable de “lesiones leves doblemente agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género”, en concurso con “privación ilegítima de la libertad agravada” contra su hija. En el expediente quedó acreditado que la golpeó, la mantuvo encerrada y, tras rociarla con insecticida, le provocó quemaduras en el rostro.

Días después, prendió fuego la casa tras una discusión, mientras el joven descansaba. Los bomberos y policías hallaron el cuerpo calcinado de la víctima en el lavadero.

