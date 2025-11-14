Crimen y Justicia

Video: un motochorro intentó robarle a una turista rusa, forcejearon y ella logró retenerlo hasta que lo arrestaron

El hecho ocurrió en Palermo. La mujer se resistió al forcejeo y poco después lo detuvieron

Un violento hecho se registró el pasado domingo por la tarde en la intersección de avenida Córdoba y Fitz Roy, en el barrio porteño de Palermo, cuando una turista rusa de 33 años fue víctima de un intento de robo mientras esperaba la luz verde del semáforo con su bicicleta. El ataque, que quedó grabado por las cámaras de seguridad de un negocio, muestra el momento en que dos delincuentes en moto intentaron arrebatarle el teléfono celular y la firme resistencia de la mujer, quien forcejeó con uno de los ladrones y logró retenerlo a pesar de los golpes.

Gracias a la insistencia de la víctima, quien se mantuvo aferrada al asaltante, y a la llegada de vecinos alertados por sus gritos, el delincuente fue reducido en el lugar hasta la llegada del personal policial. Las imágenes permiten ver cómo la mujer, pese a la violencia del ataque, no soltó al ladrón hasta recibir ayuda de varias personas que pasaban por la zona.

La Policía de la Ciudad, al arribar efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B, intervino de inmediato y detuvo al asaltante, un joven de 26 años. Al mismo tiempo, el conductor de la motocicleta huyó a toda velocidad al advertir la presencia policial, lo que motivó la activación de los protocolos de búsqueda.

El Centro de Monitoreo Urbano (CMU) siguió el recorrido de la moto tras la alerta, logrando registrar su ingreso a un domicilio en el pasaje Cañuelas al 200, en Villa Crespo, donde el motochorro dejó el rodado en la puerta. La información fue transmitida al fiscal Anselmo Daniel Castelli, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 57, quien ordenó el secuestro de la motocicleta, una Honda XR, y solicitó el allanamiento del conventillo donde ingresó el sospechoso.

El momento del hecho
Durante el procedimiento, el conductor de la moto fue demorado y su identidad confirmada a través del trabajo de la División Análisis de Imágenes, que cotejó las grabaciones del CMU con el aspecto del prófugo captado el día del ataque. En el allanamiento, los oficiales secuestraron diez teléfonos celulares, cuatro cascos, una llave de ignición y documentación de la moto, así como el calzado utilizado por el motochorro en el hecho. Aunque el joven fue demorado, el juzgado no ordenó su detención formal en ese momento.

La investigación continúa con ambos implicados a disposición de la Justicia, mientras los elementos incautados son analizados para determinar si están vinculados a otros hechos delictivos.

Indignante ataque en Palermo: un hombre pateó a una nena en plena calle

En las últimas horas, el barrio de Palermo fue noticia por el caso de una niña de 7 años que fue atacada en plena calle por un hombre que caminaba por la zona. El episodio fue denunciado inmediatamente por la madre de la menor y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El ataque se produjo en la intersección de las calles Güemes y Gurruchaga. Según se ve en el video que encabeza esta nota, la niña venía caminando un poco más adelante que su mamá, que la seguía desde atrás con su otro hijo en cochecito.

Indignante ataque en Palermo: un hombre le pegó una patada a una nena de seis años en plena vía pública

Fue cerca de mitad de cuadra donde se ve que un hombre, que venía caminando en dirección contraria, se cruza con la nena, se para delante de ella y le pega una patada a la altura del estómago. La madre reaccionó inmediatamente: primero quiso agarrar el hombre y luego asistió y contuvo a su hija.

La mujer hizo la denuncia inmediatamente y efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad, que está a metros del lugar, intervinieron y demoraron de manera preventiva al hombre señalado.

Según supo Infobae, se trata de un hombre de 22 años, de nacionalidad venezolana. En el momento de la retención, el joven portaba un colgante con un certificado de discapacidad, junto a datos personales de su madre. Pocos minutos después, la madre del joven llegó al lugar y explicó a las autoridades que su hijo padece retraso madurativo, por lo que fue liberado.

