Crimen y Justicia

El insólito operativo policial en la casa de los Sena mientras esperan el veredicto por el juicio por Cecilia Strzyzowski

La Policía de Chaco se movilizó a la propiedad de la calle Santa María de Oro 1460, en Resistencia. Se trata del último lugar donde se vio con vida a la joven. El motivo

Así fue el insólito operativo en la casa de los Sena en Chaco (Crédito: Edgardo Aguirre)

A sólo horas de que se conozca el veredicto juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y mientras transcurre la última audiencia del debate, la casa del clan Sena, el último lugar donde vieron a la víctima con vida hace más de dos años, fue escenario este mediodía de un insólito episodio que involucró a la Policía de Chaco.

Ocurrió en la propiedad ubicada en la calle Santa María de Oro 1460, en Resistencia, donde hasta junio de 2023 vivían los dirigentes piqueteros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos imputados en la causa, y padres de César Sena, el presunto autor material del hecho.

De acuerdo con lo que trascendió, se trató de un operativo de desalojo de la inquilina que le había alquilado la planta baja de la propiedad a Paula Martínez, la hija de Marcela Acuña. De acuerdo con el medio Más Contenidos.net, la mujer retuvo a la arrendataria para impedir que se marchara sin pagar.

Las imágenes causaron revuelo en el barrio y más cuando, no muy lejos, los dueños de la propiedad están a puerta de ser declarados culpables por el crimen de la joven. Además, al tratarse del último lugar en el que se la vio a Cecilia con vida, llamó aún más la atención.

Los policías chaqueños en la
Los policías chaqueños en la entrada de la propiedad (Crédito: Edgardo Aguirre)

Lo cierto es que la situación escaló rápidamente y requirió la presencia de efectivos policiales para evitar incidentes mayores. Fue por eso que las patrullas se desplegaron en la cuadra y dialogaron con las partes para desactivar el conflicto. Luego, se observó un camión de mudanza con muebles y colchones retirarse del lugar.

La casa del horror

Tal como dio a conocer Infobae, en la planta alta —levantada por Emerenciano Sena— vive hoy la hija mayor de Marcela, medio hermana de César. Abajo, desde febrero, la inquilina ocupaba el espacio donde antes se celebraban los cumpleaños y las navidades. Aquella casa única, símbolo de unidad familiar, hoy está partida en dos.

Hasta mediados de 2023, la planta baja era el corazón del viejo “chalecito” que había construido Saúl Acuña, el padre de Marcela. Tenía tres dormitorios, dos baños y un living que se conectaba con los garajes laterales.

De acuerdo con la acusación, en una de esas tres habitaciones —que todavía conservan sus puertas de madera corrediza y techo de machimbre— César habría matado a Cecilia. Hoy, de sus paredes cuelgan un par de cuadros con salmos bíblicos. También hay escritas algunas frases a mano: “Tú puedes, hijo mío. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús”.

Para los fiscales del caso, ese resultado no fue un hecho aislado, sino el desenlace de un plan familiar cuidadosamente ejecutado. Luego de cometer el crimen, César habría envuelto el cuerpo de Cecilia en una frazada y lo habría llevado a la pieza contigua, una de las que Infobae pudo recorrer.

El lugar donde descartó a su novia es pequeño y tiene forma de “L” invertida. Según supo este medio, en otro tiempo, esa pieza perteneció a su madre. Hoy duermen allí dos niños en una cama cucheta.

El día del crimen Cecilia llegó a la casa de los Sena en la calle Oro junto a César, después de haber pasado la noche en el hotel Ruta 99 y con la promesa de encarar más tarde un viaje hacia una nueva vida en Ushuaia.

