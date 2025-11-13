Crimen y Justicia

Una joven murió atropellada por un colectivo en Rosario cuando un conductor abrió la puerta del auto y la empujó

La víctima, una estudiante de medicina, se desplazaba en bicicleta cuando todo sucedió. El chofer y el dueño de la camioneta involucrada quedaron demorados

Una ciclista chocó con un auto y fue arrollada por un colectivo (Foto: Radio 2)

Una joven ciclista de 23 años falleció este miércoles en el barrio Belgrano de Rosario tras ser atropellada por un colectivo de la línea 153.

Según informó La Capital, el accidente ocurrió en la intersección de Mendoza y Nicaragua, cuando la víctima, que circulaba en bicicleta hacia el centro, cayó al asfalto, luego de que el conductor de una camioneta Fiat Strada abrió la puerta de su vehículo y provocó que la ciclista pierda del control.

Tras la caída, la joven quedó en la trayectoria de las ruedas traseras del colectivo, que no logró frenar a tiempo y la arrolló.

El conductor del transporte público descendió de inmediato e inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras los vecinos alertaban a la central de emergencias del SIES.

La ambulancia tardó aproximadamente veinte minutos en arribar, periodo durante el cual tanto el chofer como los presentes continuaron los intentos de reanimación, aunque fueron en vano.

Al llegar, los médicos del SIES también aplicaron maniobras de RCP, pero confirmaron el fallecimiento en el lugar. La víctima era una estudiante de medicina y única hija de sus padres.

El accidente ocurrió en la intersección de Mendoza y Nicaragua

La escena permaneció bajo resguardo policial mientras los equipos de emergencia trabajaban y el cuerpo de la joven yacía en la calle.

Los vecinos señalaron la existencia de cámaras de videovigilancia en comercios y viviendas particulares cercanas, que podrían aportar elementos clave para esclarecer las circunstancias del accidente.

Tanto el chofer del colectivo, identificado como M. R., y el conductor de la camioneta, M. C., quedaron demorados.

Atropelló y mató a una ciclista: se entregó tres horas después

Un joven de 22 años atropelló y mató a una ciclista en la ciudad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba, cerca de las 8:00 de la mañana del sábado pasado. Tras huir del lugar, el conductor se presentó en la comisaría, aproximadamente tres horas después del hecho, acompañado por su madre y quedó detenido por homicidio culposo agravado.

La secuencia comenzó cuando la víctima, Milagros del Rosario Utrera, que circulaba en una bicicleta rodado 29, realizó una breve parada para comprar pan en un comercio de la zona. Tras retomar su trayecto en dirección desde Jesús María hacia Colonia Caroya, fue atropellada en la intersección de las calles 46 y 17.

La bicicleta en la que viajaba la víctima (Policía de Córdoba)

Un joven de 24 años, que transitaba por el lugar, relató a las autoridades que encontró a la mujer tendida boca abajo sobre el asfalto. Según su testimonio, él también se desplazaba en una bicicleta R-29 marca Venzo y, al advertir la gravedad de la situación, dio aviso inmediato a la Policía y a los servicios de emergencia.

Los paramédicos que acudieron al lugar constataron el fallecimiento de la joven a raíz de las graves lesiones sufridas en el impacto. Uno de los primeros testigos en acercarse al sitio del accidente describió a Cadena 3 la escena que presenció: “La chica ya no tenía pulso. Llamé a la Policía y a la ambulancia, pero no llegaban”.

La investigación policial se orientó rápidamente gracias al hallazgo de partes del frente de un Volkswagen Gol Trend gris y una óptica desprendida, elementos que resultaron determinantes para identificar el vehículo involucrado. Además, la óptica fue localizada cerca de las calles 22 y 48, lo que llevó a los agentes a suponer que el automóvil se desplazó hacia la zona de los lotes tras el hecho.

Ante esta hipótesis, la Policía de Colonia Caroya desplegó un cordón en áreas rurales próximas a la ciudad para intentar localizar al sospechoso.

Así quedó el auto luego de atropellar a la ciclista de 26 años en Colonia Caroya

La búsqueda concluyó aproximadamente tres horas después del siniestro, cuando Claudio Adrián Toneatto se presentó en la comisaría local acompañado por su madre.

El joven quedó detenido a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, mientras que el cuerpo de la víctima permaneció en la vía pública hasta la llegada del Ministerio Público Fiscal, encargado de realizar las pericias correspondientes.

