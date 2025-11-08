Crimen y Justicia

Córdoba: un joven de 22 años atropelló y mató a una ciclista, huyó y se entregó tres horas después

El incidente ocurrió en la ciudad Colonia Caroya. La víctima, de 26 años, falleció en el acto. El conductor estuvo tres horas prófugo y luego se presentó a la Policía con su mamá. Quedó detenido



El vehículo de Toneatto, el responsable de atropellar a la joven ciclista y huir (Policía de Córdoba)

Un joven de 22 años atropelló esta mañana a una ciclista y se dio a la fuga en la provincia de Córdoba. El trágico hecho ocurrió en la ciudad de Colonia Caroya cerca de las ocho de la mañana. Tres horas después, el conductor se entregó acompañado de su madre y quedó detenido por homicidio culposo agravado.

Según fuentes de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, el episodio ocurrió cuando la víctima, identificada como Milagros del Rosario Utrera, de 26 años, regresaba del trabajo en su bicicleta, un rodado 29.

En medio del camino, la mujer hizo una parada para comprar pan, en un negocio de la zona. Luego continuó su trayecto en dirección desde Jesús María hacia Colonia Caroya. Fue en la intersección de las calles 46 y 17, cuando fue embestida por el automovilista.

Las autoridades entrevistaron a un joven de 24 años que explicó haber encontrado a la mujer boca abajo sobre el asfalto. Dijo que circulaba en una bicicleta R-29 marca Venzo, y que tras el accidente alertó rápidamente a las autoridades y a los servicios de emergencia.

El hallazgo de restos del vehículo, un Volkswagen Gol Trend gris y una óptica, desprendida en las inmediaciones de Colonia Caroya, orientó la investigación policial tras la muerte de la joven.

Los paramédicos que acudieron al lugar constataron que la víctima había fallecido a causa de las graves heridas sufridas en el impacto. Un testigo, uno de los primeros en acercarse, describió a Cadena 3 la situación que presenció: “La chica ya no tenía pulso. Llamé a la Policía y a la ambulancia, pero no llegaban”.

En el lugar del siniestro, los peritos hallaron partes del frente del vehículo involucrado, lo que resultó determinante para su identificación. Además, una óptica fue localizada cerca de las calles 22 y 48, lo que sugirió que el automóvil se desplazó hacia la zona de los lotes tras el hecho.

La Policía de Colonia Caroya consideró que el rodado podía encontrarse en áreas rurales próximas a esta ciudad, motivo por el cual se desplegó un cordón policial en la región para intentar dar con el sospechoso.

La búsqueda del conductor finalizó aproximadamente tres horas después del siniestro, cuando Claudio Adrián Toneatto, se entregó en la comisaría, acompañado por su madre.

El joven quedó inmediatamente detenido en la comisaría local a la espera de las diligencias de la Fiscalía, mientras que el cuerpo de la víctima permaneció en la vía pública a la espera de la llegada del Ministerio Público Fiscal para realizar las pericias correspondientes.

Otro impactante accidente en Córdoba

Un violento choque entre una moto y un auto ocurrió el lunes por la tarde en una esquina del barrio Residencial Vélez Sarsfield, al sur de la ciudad de Córdoba, y dejó como saldo a uno de los motociclistas internado bajo observación médica. El siniestro se produjo en la intersección de las calles Pastor Taboada y Manuel Parga, una zona sin semáforo, donde ambos vehículos se encontraron circulando a alta velocidad.

El episodio fue registrado por cámaras de seguridad de la zona, y las imágenes —difundidas posteriormente— muestran el momento exacto del impacto. La motocicleta Brava Nevada, que transportaba a dos personas, colisionó contra el lateral izquierdo de un Volkswagen Gol Trend de color negro. Como consecuencia del choque, los ocupantes del rodado menor salieron despedidos por el aire y cayeron sobre el asfalto, detrás del vehículo con el que colisionaron.

Fuerte choque entre una moto y un auto en el sur de la ciudad de Córdoba

El conductor de la moto golpeó su rostro contra el pavimento, mientras que su acompañante, una mujer, fue arrastrada por el suelo, llevando en la espalda una mochila con peso considerable que contribuyó a la violencia del arrastre. Ambos permanecieron unos segundos en el suelo, pero lograron incorporarse por sus propios medios. Sin embargo, el hombre tuvo que sentarse nuevamente en la vereda debido a las heridas sufridas.

En cuestión de minutos, dos ambulancias del servicio de emergencias médicas y un patrullero se hicieron presentes en el lugar. Los efectivos policiales entrevistaron tanto a los ocupantes del auto como a los de la motocicleta. En tanto, el personal de salud asistió al conductor del vehículo de menor porte, quien fue subido a una camilla y trasladado al Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, donde quedó internado en observación, según reportó el medio local La Voz del Interior.


El momento en el que los dos ocupantes de la moto salieron despedidos

Las circunstancias del accidente, ocurrido en una esquina sin semáforo, quedaron registradas por una cámara del sistema de vigilancia del 911, que captó cómo ambos vehículos se desplazaban a gran velocidad antes de la colisión. El auto, tras el impacto, se desvió levemente, pero logró estabilizarse y quedó detenido a pocos metros del lugar del choque.

