Tras estar más de un mes prófugo, detuvieron al hombre que mató a su concuñado en Hurlingham

El crimen ocurrió en la puerta de una vivienda de Villa Tesei tras una discusión entre familiares

F. A. C., señalado como el autor del homicidio de su concuñado Marcos Larroude, fue detenido en las últimas horas en Villa Tesei, partido de Hurlingham, tras permanecer prófugo por más de un mes. La captura ocurrió en la misma cuadra donde tuvo lugar el crimen, luego de que el acusado regresara al domicilio familiar de la calle José de Malarredo al 600, en una secuencia que fue seguida de cerca por personal policial encubierto.

El crimen se remonta al pasado 26 de octubre, jornada de elecciones nacionales, cuando Larroude fue atacado de dos disparos tras una discusión en la vía pública. La disputa, según relataron testigos del hecho, se originó luego de que Larroude regresara a su casa tras acompañar a un amigo. En ese contexto, se cruzó con F. A. C., con quien mantenía una tensa relación desde hacía aproximadamente un año.

“La tensión venía desde hace tiempo”, explicó el cuñado de la víctima, en diálogo con Primer Plano Online. Según su testimonio, F. A. C. “le pegaba a la esposa y maltrataba a la hija de ella, que es de otra pareja”. De acuerdo con su relato, ese fin de semana, Larroude decidió confrontarlo por esas situaciones de violencia.

En medio del intercambio verbal, F. A. C. habría ingresado a la vivienda, tomó un arma de fuego y salió a la calle. Allí le disparó dos veces a Larroude, quien cayó herido de gravedad. La hija de la pareja, menor de edad, presenció la escena.

Marcos Larroude recibió dos balazos luego de increpar a su concuñado por situaciones de violencia

No conforme con eso, F. A. C. también se dirigió hacia la camioneta en la que lo esperaba el amigo de Larroude. Apuntó con el revólver a su cabeza, pero finalmente disparó hacia su pierna, provocándole una herida leve por roce del proyectil.

Larroude fue trasladado de urgencia por su familia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Hurlingham. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, donde murió pocas horas después. Según confirmaron fuentes policiales, los impactos de bala afectaron la nuca y el hombro izquierdo de la víctima. En la escena, la Policía Científica recogió tres vainas servidas calibre 9 milímetros.

Tras el ataque, F. A. C. escapó. Durante semanas, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que incluyó allanamientos en distintas localidades del Conurbano bonaerense y en el Partido de La Costa, aunque sin resultados positivos.

Mientras tanto, la causa, que inicialmente se había caratulado como abuso de arma y lesiones, fue recaratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego. La investigación quedó en manos de la Fiscalía N.º 1 de Morón, a cargo de la fiscal Silvana Bonini.

La captura de F.A.C. se produjo tras un operativo encubierto en la misma cuadra donde fue cometido el crimen

La detención del sospechoso ocurrió tras un cambio de estrategia de las fuerzas de seguridad. Luego de varias jornadas con una consigna policial visible en los alrededores de la casa donde ocurrió el crimen, las autoridades decidieron reducir la exposición de los controles, aunque mantuvieron presencia encubierta en la zona. La maniobra buscaba generar una falsa sensación de relajamiento, con el objetivo de que el sospechoso regresara.

Esa hipótesis se fortaleció el día anterior a la detención, cuando familiares de Larroude vieron a un hermano de F. A. C. tomando fotografías en las inmediaciones de la vivienda.

La información fue comunicada de inmediato a la Policía, que montó un operativo para esperar un eventual retorno del imputado. Finalmente, el plan funcionó: F. A. C. volvió y fue arrestado sin ofrecer resistencia.

Ahora, permanece detenido y será indagado en las próximas horas por la fiscal Bonini. En paralelo, la familia de la víctima expresó su alivio ante la detención del acusado. “Esto no sana nuestro dolor, pero al menos nos da un poco de consuelo: mi hermano va a poder descansar en paz”, dijo Marianella, hermana de Marcos Larroude, en declaraciones a Primer Plano Online.