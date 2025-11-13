Crimen y Justicia

Tras estar más de un mes prófugo, detuvieron al hombre que mató a su concuñado en Hurlingham

F. A. C., acusado de asesinar a Marcos Larroude, fue capturado por la Policía al regresar a la casa donde ocurrió el crimen en Villa Tesei en medio de un operativo encubierto

Guardar
El crimen ocurrió en la
El crimen ocurrió en la puerta de una vivienda de Villa Tesei tras una discusión entre familiares

F. A. C., señalado como el autor del homicidio de su concuñado Marcos Larroude, fue detenido en las últimas horas en Villa Tesei, partido de Hurlingham, tras permanecer prófugo por más de un mes. La captura ocurrió en la misma cuadra donde tuvo lugar el crimen, luego de que el acusado regresara al domicilio familiar de la calle José de Malarredo al 600, en una secuencia que fue seguida de cerca por personal policial encubierto.

El crimen se remonta al pasado 26 de octubre, jornada de elecciones nacionales, cuando Larroude fue atacado de dos disparos tras una discusión en la vía pública. La disputa, según relataron testigos del hecho, se originó luego de que Larroude regresara a su casa tras acompañar a un amigo. En ese contexto, se cruzó con F. A. C., con quien mantenía una tensa relación desde hacía aproximadamente un año.

“La tensión venía desde hace tiempo”, explicó el cuñado de la víctima, en diálogo con Primer Plano Online. Según su testimonio, F. A. C. “le pegaba a la esposa y maltrataba a la hija de ella, que es de otra pareja”. De acuerdo con su relato, ese fin de semana, Larroude decidió confrontarlo por esas situaciones de violencia.

En medio del intercambio verbal, F. A. C. habría ingresado a la vivienda, tomó un arma de fuego y salió a la calle. Allí le disparó dos veces a Larroude, quien cayó herido de gravedad. La hija de la pareja, menor de edad, presenció la escena.

Marcos Larroude recibió dos balazos
Marcos Larroude recibió dos balazos luego de increpar a su concuñado por situaciones de violencia

No conforme con eso, F. A. C. también se dirigió hacia la camioneta en la que lo esperaba el amigo de Larroude. Apuntó con el revólver a su cabeza, pero finalmente disparó hacia su pierna, provocándole una herida leve por roce del proyectil.

Larroude fue trasladado de urgencia por su familia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Hurlingham. Debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado al Hospital Vicente López y Planes de General Rodríguez, donde murió pocas horas después. Según confirmaron fuentes policiales, los impactos de bala afectaron la nuca y el hombro izquierdo de la víctima. En la escena, la Policía Científica recogió tres vainas servidas calibre 9 milímetros.

Tras el ataque, F. A. C. escapó. Durante semanas, la Policía desplegó un operativo de búsqueda que incluyó allanamientos en distintas localidades del Conurbano bonaerense y en el Partido de La Costa, aunque sin resultados positivos.

Mientras tanto, la causa, que inicialmente se había caratulado como abuso de arma y lesiones, fue recaratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma de fuego. La investigación quedó en manos de la Fiscalía N.º 1 de Morón, a cargo de la fiscal Silvana Bonini.

La captura de F.A.C. se
La captura de F.A.C. se produjo tras un operativo encubierto en la misma cuadra donde fue cometido el crimen

La detención del sospechoso ocurrió tras un cambio de estrategia de las fuerzas de seguridad. Luego de varias jornadas con una consigna policial visible en los alrededores de la casa donde ocurrió el crimen, las autoridades decidieron reducir la exposición de los controles, aunque mantuvieron presencia encubierta en la zona. La maniobra buscaba generar una falsa sensación de relajamiento, con el objetivo de que el sospechoso regresara.

Esa hipótesis se fortaleció el día anterior a la detención, cuando familiares de Larroude vieron a un hermano de F. A. C. tomando fotografías en las inmediaciones de la vivienda.

La información fue comunicada de inmediato a la Policía, que montó un operativo para esperar un eventual retorno del imputado. Finalmente, el plan funcionó: F. A. C. volvió y fue arrestado sin ofrecer resistencia.

Ahora, permanece detenido y será indagado en las próximas horas por la fiscal Bonini. En paralelo, la familia de la víctima expresó su alivio ante la detención del acusado. “Esto no sana nuestro dolor, pero al menos nos da un poco de consuelo: mi hermano va a poder descansar en paz”, dijo Marianella, hermana de Marcos Larroude, en declaraciones a Primer Plano Online.

Temas Relacionados

HurlinghamVilla TeseiHomicidiosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Comienzan los alegatos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski tras la declaración de Emerenciano Sena y Marcela Acuña

Este miércoles finalizaron las audiencias testimoniales. Se espera que el viernes el jurado avance con la deliberación

Comienzan los alegatos por el

Atraparon en Córdoba a un joven que estafó a varios jubilados con el “cuento del tío”

Fue identificado por efectivos policiales cuando caminaba por la calle en la localidad de San Francisco. También era buscado con causas abiertas en Brinkman y Las Varillas

Atraparon en Córdoba a un

Cayó otro integrante de una banda que robaba camionetas de alta gama en el Conurbano y ya son cuatro los detenidos

Tras una serie de allanamientos, seguimientos y escuchas, la DDI Morón logró identificar y capturar a otro sospechoso que actuaba en conjunto con la banda desde junio y que modificaba computadoras de vehículos para realizar los robos

Cayó otro integrante de una

Violento asalto a un chofer de aplicación en La Plata: una banda de delincuentes lo golpeó y robó la moto

Un adolescente fue identificado como parte de la banda que asaltó al conductor, mientras que otros adultos quedaron detenidos tras los allanamientos realizados por la policía en la zona

Violento asalto a un chofer

Detuvieron a cinco mexicanos que vinieron a ver el Superclásico por grafitar trenes del Sarmiento: el video

Llegaron el pasado jueves y regresaban a su país este viernes. Los capturaron por las cámaras de seguridad y también cayeron dos argentinos en una causa por daños

Detuvieron a cinco mexicanos que
DEPORTES
Videos y fotos de las

Videos y fotos de las extravagantes vacaciones de Paul Aron en Brasil: recorrió una favela en moto y jugó con monos

La crítica del DT de Italia a Sudamérica por los cupos al Mundial en medio de la crisis que puede condenarlo al Repechaje

La fuerte decisión de Leandro Brey por la falta de minutos en Boca Juniors

El detrás de escena de la crisis de Oscar Piastri con McLaren en la F1: una “injusticia” y “cosas extrañas”

“No puede correr”, la áspera crítica de un directivo del Galatasaray a Icardi y el gigante de Europa que lo sigue de cerca

TELESHOW
El pase de factura de

El pase de factura de Wanda Nara a Maxi López por lo que encontró en el auto que le prestó: “Rarísimo”

Juana Repetto contó el lado menos glamoroso de la maternidad y relató la crisis que sufrió tras el nacimiento de su hijo

La palabra de Mariela Sánchez tras su separación de Cristian Castro: “Él tomó una decisión”

Murió Jorge Lorenzo, actor de En el barro, El marginal y Casi Ángeles

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”

INFOBAE AMÉRICA

‘El fracaso de la república

‘El fracaso de la república de Weimar’: aquello que podría haber detenido a Hitler y no lo hizo

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El hallazgo de una serpiente fósil desconocida en Inglaterra podría reescribir la evolución de los reptiles

Finlandia acusó a China de ser el principal sostén de la maquinaria bélica rusa y alertó sobre el riesgo inminente para Europa

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas