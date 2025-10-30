Hurlingham: buscan a un hombre por un feroz ataque a tiros que terminó con un muerto y un herido

Buscan a C.F.A. (d), principal sospechoso de haber asesinado a tiros a Víctor Marcos Larroude (d).

Una presunta discusión familiar terminó este lunes con un hombre muerto y otro herido, a pocas cuadras del centro de Hurlingham, en el oeste del conurbano bonaerense. El autor del ataque a tiros, identificado como C.F.A., de 31 años, es buscado intensamente por la Policía.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el altercado ocurrió en una casa ubicada sobre la calle José de Malarredo al 600, en la localidad de Villa Tesei.

Un llamado al 911 movilizó a efectivos de la Comisaría 2a de Hurlingham hasta el mencionado domicilio, donde F.E.D., de 30 años, relató que, en el marco de una discusión, el sospechoso disparó varias veces contra él y Víctor Marcos Larroude, de 29. Una de las balas rozó a F.E.D. y lo hirió en una pierna, en tanto que Larroude sufrió dos impactos de bala, uno en la nuca y otro en el hombro izquierdo.

La cuadra donde ocurrió el hecho.

De inmediato, los familiares trasladaron a Larroude a la Unidad de Pronta Atención (UPA) más cercana, donde su estado fue considerado grave desde el primer momento.

Con ese cuadro, fue derivado al hospital de General Rodríguez, donde falleció horas después.

En la escena del ataque, la Policía Científica recogió tres vainas servidas 9 milímetros.

C.F.A., el presunto homicida y quien registra antecedentes penales por portación ilegal de arma de fuego y uso de documentos falsos, fue imputado inicialmente por abuso de arma y lesiones, pero luego de la muerte de Larroude, el fiscal Adriano Corso, de la UFI N° 1 de Morón, recaratuló la causa como “homicidio”.

C.F.A. tiene antecedentes por portación ilegal de armas y utilización de documentos falsos.

Al momento ya se realizaron allanamientos en al menos cuatro domicilios. Tres de los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en distintos puntos del conurbano bonaerense, mientras que una cuarta se encuentra en el Partido de La Costa, donde el fugitivo podría permanecer oculto.

Aunque algunos testigos hablaron de una disputa familiar previa al ataque, fuentes del caso indicaron a Infobae que esa hipótesis todavía no fue confirmada.

Mientras tanto, los investigadores trabajan con el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para intentar localizar al sospechoso.

El reclamo de la familia de la víctima

Familiares de la víctima se expresaron a través de redes sociales para pedir colaboración para hallar al presunto asesino. “Esta persona le arrebató la vida a mi hermano, un pibe laburador que no tenía problemas con nadie. Dejó a una criatura sin su papá y una familia destrozada. Pedimos que nos ayuden a dar con su paradero”, escribió Marianela, hermana de Larroude, en sus redes sociales. “Vas a pagar por el sufrimiento de mi familia”, le advirtió.

Roberto, cuñado de Víctor, también volcó su tristeza en las redes y pidió la detención urgente del presunto homicida. “Necesitamos de la colaboración de todos y todas que si lo ven llamen y den aviso a la policía, desde ya muchas gracias en nombre de mi hermana Sheyla, mi sobrina Eluney y de la mamá de Marcos, Amanda. Toda información precisa sirve de mucho para que esta lacra no siga lastimando a nadie más y siga destruyendo familias como hizo con la nuestra!!”, reza el mensaje que compartió en su perfil de Facebook, el cual acompañó con fotos del prófugo.