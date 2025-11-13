Crimen y Justicia

Los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa hablaron sobre la vida en la cárcel

En un documental, los jóvenes sentenciados por el asesinato del estudiante de 18 años en Villa Gesell contaron detalles de su realidad en el penal de Melchor Romero

La serie documental “50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, estrenada este jueves en Netflix, expone por primera vez en detalle cómo viven la prisión seis de los ocho jóvenes condenados por el asesinato del estudiante de 18 años en Villa Gesell.

Los rugbiers compartieron su experiencia desde el penal de Melchor Romero, donde cumplen sus condenas, y reflexionaron respecto a la noche del crimen, el juicio y el efecto sobre sus familias.

Máximo Thomsen —condenado a prisión perpetua y considerado uno de los principales responsables— relató que eligió no recibir visitas al comienzo de la detención.

“No quería que me venga a ver nadie porque tenía mucha vergüenza”, dijo en ese sentido. Y aseguró que fue sincero con su madre: “Desde el primer momento le conté todo lo que pasó, porque entendía que si había hecho algo lo tenía que decir”.

Fernando Báez Sosa (Netflix)
Fernando Báez Sosa (Netflix)

También describió la confusión y el consumo de alcohol en las horas previas al crimen: “Habíamos llevado mucho alcohol de Zárate para no gastar tanto en el lugar. Nos pusimos a tomar como a las cuatro de la tarde”. Sobre el ataque, explicó: “Mi conflicto fue con los de seguridad, en ningún momento miré quién estaba peleándose o algo”.

El documental muestra distintas perspectivas dentro del grupo. Luciano Pertossi, condenado también a perpetua, sostuvo: “En el juicio se nos juzgó por otro lado”.

“Me hace mal pensar en mi papá. Nunca en mi vida pensé en poner a mi familia en una situación así”, indicó sobre las consecuencias en su entorno. Añadió que la vida en la prisión lo llevó a madurar rápidamente.

Ciro Pertossi, relató: “Nosotros ya estábamos condenados de antes. Era imposible que de ahí saliéramos con algo a favor”. Al referirse a su propio proceso interno, destacó: “Verlo a mi papá estar tan mal fue muy feo” y reconoció que la experiencia lo llevó a valorar aspectos de su vida anterior: “Esto me sirve para darme cuenta de la buena vida que tenía y no la valoraba”.

Enzo Comelli, también condenado a perpetua, fue enfático: “Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó, 100%. Y me voy a arrepentir siempre. Sin intención de haberlo causado, pero arrepentido, al fin y al cabo”.

Los rugbiers condenados
Los rugbiers condenados

Entre los condenados a 15 años de prisión, Blas Cinalli abordó los rumores de violencia dentro de su familia: “Mi mamá nunca me inculcó la violencia a mí. En ese momento me daba mucha impotencia”.

Ayrton Viollaz, también condenado a 15 años, describió la madrugada de los hechos con estas palabras: “Era de madrugada y estábamos borrachos. Ninguno tenía en la cabeza lo que había pasado”. Sobre el futuro, expresó: “Tengo esperanza, sé que en algún momento voy a tener que continuar con mi vida afuera de esto y espero que sea de la mejor manera”.

La muestra de testimonios en la serie de Netflix reconstruye el ataque a Fernando Báez Sosa ocurrido en enero de 2020 y registrado en video, eje de un caso que movilizó a la opinión pública y tuvo amplia cobertura mediática.

