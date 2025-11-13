Encontraron muerta a una enfermera en Jujuy y detuvieron a la pareja por el presunto femicidio

Daniela Mamaní era enfermera y cuidaba a su padre (Foto: Todo Jujuy)

El cuerpo de Daniela Mamaní fue descubierto sin vida el martes por la mañana en una vivienda de barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy, y la Justicia investiga el hecho como un posible femicidio. Las circunstancias del caso llevaron a las autoridades a detener a la ex pareja de la mujer.

Horas después del hallazgo, los familiares confirmaron la identidad de la víctima, oriunda de Humahuaca y residente en la capital jujeña, desde hacía varios años. De acuerdo con los primeros relatos que trascendieron, entre la noche del lunes y la madrugada del martes, los vecinos de la calle Campero dieron aviso al 911 al oír gritos provenientes de la vivienda de la joven, ubicada a pocos metros de avenida El Éxodo.

Según reportó TodoJujuy, esta escena se habría desencadenado tras una fuerte discusión entre la víctima y el único sospechoso, al momento. En tanto, el hallazgo se produjo cerca de las 7 de la mañana, cuando el dueño del inquilinato donde residía Mamaní notó la puerta entreabierta de su departamento e ingresó. En el interior estaba el cuerpo sin vida de la joven. Los efectivos acudieron rápidamente al lugar y, tras la primera intervención, procedieron a la detención de la ex pareja de la víctima, un hombre de 36 años, quien quedó a disposición de la Justicia de Jujuy.

Los familiares contaron que la mujer, de 31 años, era enfermera de profesión pero no ejercía. Una prima de la mujer escribió a través de redes sociales: “Otra más de nosotras. Hoy nos arrebataron a Daniela, mi prima… una mujer llena de vida, con sueños, con una sonrisa que iluminaba a todos”, escribió. “Se fue de una forma que jamás debió pasar, por culpa de un hombre que no quiso verla libre, que no soportó verla viva. Duele, Daniela. Duele hasta el alma. Duele la injusticia, el miedo, la impotencia”.

“Tu nombre no se olvida. Tu historia no se borra. Por Daniela, por vos, por todas… ¡Ni una menos!”, concluyó el mensaje.

“Me acabo de enterar porque mi tía de Humahuaca me avisó. Daniela falleció, no puedo creer. Yo trabajo acá cerca, en la misma calle. Dicen que la mató el novio. Quiero que se haga justicia. Mi sobrina era muy trabajadora, buena gente, cuidaba a su papá que ahora queda solo. No conocía al novio. Ahora su papá la está esperando y no sabemos qué decirle”, declaró una de las tías en diálogo con Todo Jujuy.

De acuerdo a información de TodoJujuy, la Policía de la provincia recibió al menos dos llamados al 911 en la noche del lunes. Uno de ellos fue realizado por un estudiante vecino de la víctima, quien advirtió que una mujer pedía auxilio a los gritos. Un patrullero acudió al inmueble, pero los efectivos manifestaron no poder ingresar sin una orden judicial y, al no encontrarse el dueño del inquilinato, —quien podría autorizar el acceso— optaron por retirarse del lugar.

El esclarecimiento de las causas del fallecimiento avanzó durante las primeras horas de la investigación, cuando las autoridades judiciales confirmaron que se trató de una muerte traumática. La confirmación de este dato orientó a los investigadores hacia la hipótesis de un hecho violento.

Encontraron muerta a la mujer que era intensamente buscada en Necochea

La búsqueda de Débora Bulacio del Valle, de 39 años, concluyó este martes con el hallazgo de su cuerpo enterrado a la vera del Lago de los Cisnes en Necochea, un sitio cercano al camping Miguel Lillo donde la mujer fue vista por última vez el sábado.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, la Policía Bonaerense y agentes de la DDI trabajaron intensamente en la zona desde el lunes, activando un operativo en el que participaron unos 80 efectivos de distintas reparticiones. El cuerpo fue localizado sobre la arena, a metros del acceso al camping, el mismo donde aguardaban dos hermanas y una tía de la víctima, con la esperanza de recibir noticias positivas.

El cuerpo de Debora Bulacio fue hallado enterrado en un camping de Necochea

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Género dirigida por Walter Pierretégui y la jueza de garantías Aida Ihuez, se centró en la pareja de Débora, quien quedó detenido desde el lunes bajo la acusación de femicidio. El hombre, que viajó junto a ella desde Villa Cacique, permaneció en silencio ante el fiscal y fue claramente vinculado a la desaparición, avalando la acusación inicial pese a que el cuerpo todavía no había sido hallado.

El sábado, un sereno del camping presenció una discusión entre la pareja y notó señales de violencia, aunque no observó agresiones directas en ese momento. Ese día fue la última vez que Débora mantuvo contacto con su familia cuando le indicó en un mensaje a uno de sus hijos que su pareja la había golpeado, provocándole un hematoma en el ojo y un diente aflojado. La denuncia por desaparición la realizó finalmente el sereno, al no ver rastros de ella desde la madrugada siguiente.

Durante el relevamiento, la Policía bonaerense encontró prendas de la víctima, algunas de ellas manchadas con sangre, y rastros físicos que apuntaban a una escena de violencia.