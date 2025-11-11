Crimen y Justicia

Encontraron en Necochea el cuerpo de Débora Bulacio Del Valle

El último contacto que la familia tuvo con la mujer de 39 años fue el sábado. El principal sospechoso está detenido

Encontraron el cuerpo de una
Encontraron el cuerpo de una mujer en Necochea en el marco de la búsqueda de Débora Bulacio del Valle (Captura TN)

La peor noticia se confirmó este martes. La Policía Bonaerense, con el trabajo de los investigadores de la DDI en la zona desde ayer, encontraron un cuerpo al costado de una laguna en Necochea en el marco de la búsqueda de Débora Bulacio del Valle (39), de quien nada se sabía desde el sábado. Luego, fuentes del caso confirmaron a Infobae que el cadáver es el de la mujer buscada.

Fue hallado en la zona lindera a la laguna sobre la arena enterrada”, precisaron las fuentes del caso a este medio. Es a metros del acceso al camping Miguel Lillo donde se vio a Débora por última vez con vida. Su pareja está detenida en una causa que ahora será recalificada como femicidio y que investiga el fiscal Walter Pierretégui, de la UFI de Género de Necochea.

Noticia en desarrollo

