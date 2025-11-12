Crimen y Justicia

“Voy a difundir todo, que empiece el embrollo”: la condena para un hombre por intento de chantaje sexual

El culpable, de 27 años, recibió tres años de prisión efectiva en Córdoba tras exigir 15.000 dólares para no mostrar imágenes íntimas a la esposa y el entorno laboral de la víctima. Admitió los hechos en un juicio abreviado

Guardar
Un hombre fue condenado a
Un hombre fue condenado a tres años de cárcel por intentar extorsionar a otro con supuestas fotos íntimas (Justiciacordoba.gob.ar)

Un hombre fue condenado a tres años de prisión efectiva por exigir 15.000 dólares a otro para no mostrarle a su esposa y compañeros de trabajo imágenes sexuales supuestamente en su poder.

El caso ocurrió en la ciudad de Córdoba y la sentencia recayó sobre F.J.R., un empleado de una despensa de 27 años, quien reconoció los hechos en un juicio abreviado.

Todo comenzó entre agosto y noviembre del año pasado, cuando F.J.R. contactó a G. mediante la red social Telegram, desde un usuario oculto, con una imagen de una bandera argentina como perfil.

Lo hizo para intimidarlo y generarle miedo sobre la posible exposición de su vida privada. Así, le envió mensajes como: “¿Qué vas a hacer?”, “ya sabes todo, no te lo voy a repetir”, “ya sabes muy bien lo que necesito”.

Según la resolución judicial, en una comunicación particularmente intimidante, afirmó: “… porque si no la vas a pasar mal G.... Vos sabés lo que yo tengo y lo que vivimos juntos... Pero no es ilegal, vos no estás desnudo, en las fotos que yo tengo sí, estás bañándote en un video... Voy a ir a hablar con tu mujer, eso sábelo”.

Sin obtener lo que pretendía, F.J.R. fue más allá y se dirigió hasta las inmediaciones de la casa de G., donde tomó una foto de la pareja de la víctima, para luego volver a escribirle por Telegram: “Viste que en algún momento la voy a cruzar. Dame los 15 mil dólares y listo. Dejo de molestar y borro todo”.

Más tarde, envió otro mensaje: “Solo te metes en quilombos. Ya la voy a cruzar y no voy a dudar en hablar con tu esposa. Me re chamuyaste hijo de puta. Ahora voy a contar todo y mostrar. Y Difundir videos. Que empiece el embrollo G. Esto no va a quedar así, ya nos volveremos a cruzar”.

El acoso sumó nuevas amenazas el 10 de noviembre, cuando F.J.R. insistió pese a que la víctima ya había hecho la denuncia y contaba con custodia policial.

Por más que tengas un cana afuera de tu casa a tu mujer la voy a cruzar en otro lugar. No me quiero enterar que me has denunciado porque te juro que no sabes de lo que soy capaz. Así que pensá bien lo que vas a hacer. Respondé!!!!”, le escribió.

Y siguió más tarde ese mismo día: “Pusiste un cana en la puerta de tu casa. ¿Te pensás que no me da para llegarme a tu casa y hacerte una escena como si fueras mi pareja? Pensá bien lo que vas a hacer. Solo te aclaro eso G.”.

El Palacio Judicial de Córdoba
El Palacio Judicial de Córdoba (Justiciacordoba.gob.ar)

Uno de los momentos de mayor tensión para G. lo vivió mientras declaraba ante la Unidad Judicial de Delitos Económicos. Cuando eso sucedía, F.J.R. volvió a llamarlo.

Sin importarle la presencia policial, el condenado repitió: “Esto no es un show, yo sé lo que tengo, y sé que te va a comprometer mucho, me cansé del jueguito de que estás esperando”.

Esa vez, la víctima decidió responderle. Le explicó que no podía conseguir el dinero, a lo cual F.J.R. contestó: “No me amenaces con la policía o con que me vas a denunciar porque vos no me conocés a mí, no sabés lo que soy capaz de hacer. Molestame y te vas a dar cuenta. Espero que no estés haciendo algo atrás mío, no te confundas de persona, fíjate bien lo que hacés”.

Las amenazas, las persecuciones, el hostigamiento digital y también presencial afectaron la estabilidad emocional de la víctima, provocándole un “cuadro de estrés postraumático y trastorno adaptativo crónico, con predominio de síntomas ansiosos y temor persistente”, según el fallo difundido por el Poder Judicial de Córdoba.

La causa avanzó hasta resolverse por la vía de un acuerdo de juicio abreviado, al que arribaron la fiscalía, el acusado y su defensor. De esa manera, F.J.R. fue condenado por los delitos de extorsión por chantaje en grado de tentativa, coacción simple reiterada y lesiones leves, en concurso real. La Justicia también le quitó su celular.

En una audiencia judicial, previo a la sentencia, F.J.R. tomó y pidió perdón: “Reconozco los hechos y estoy muy arrepentido, nunca quise dañar a nadie y no pensé que iba a ocurrir todo esto”.

En el mismo fallo, dictado a fines de septiembre, se menciona que su abogado manifestó la intención de pedir el cese de prisión considerando el tiempo que ya llevaba detenido, aunque esa solicitud quedó supeditada a los informes carcelarios y a futuras resoluciones.

Temas Relacionados

CórdobaExtorsiónChantajeCoacciónCondenaJuicio abreviadoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una policía mató a su ex pareja tras ser atacada en Caballito: el hombre tenía una restricción perimetral

El fallecido y la oficial se habían separado hacía seis meses. Él murió de dos disparos en el pecho, mientras que ella recibió un balazo en una pierna y fue hospitalizada. En el departamento donde ocurrió todo también estaban las hijas de ambos, de 4 y 6 años

Una policía mató a su

El influencer que denunció en sus redes sociales que golpearon a su abuela declaró ante el fiscal: qué le pidió

Pablo Pizzurno, quien se dedica a verificar si suplementos y alimentos tienen realmente la composición registrada en sus etiquetas, estuvo ante la Justicia. Ya había respondido a quienes lo tildaban de mentiroso

El influencer que denunció en

La decisión de la Justicia contra el indigente acusado de matar a la turista brasileña en Balvanera

Había sido ya declarado inimputable otras 13 veces y quedó internado en el Hospital Borda

La decisión de la Justicia

Los chats de la jueza Makintach con sus compañeros de tribunal antes de que estallara el escándalo del documental “Justicia Divina”

En medio del jury a la magistrada, se conocieron las conversaciones con sus colegas previas a que el juicio por la muerte de Maradona sea declarado nulo

Los chats de la jueza

La Justicia había declarado inimputable 13 veces al indigente acusado de matar a la turista brasileña en Balvanera

El sospechoso del crimen de María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco enfrentó una serie de análisis forenses en los últimos años. Infobae accedió a lo que determinaron. Su estadía previa en el Hospital Borda y cuál fue el diagnóstico

La Justicia había declarado inimputable
DEPORTES
La lluvia de elogios del

La lluvia de elogios del director de Alpine a Colapinto: las razones detrás de su continuidad y el deseo para 2026

Escándalo en Chile por la filtración de supuestos chats eróticos de Gary Medel: “Mándame un video rico”

El gesto del Chino Maidana con un humilde gimnasio de boxeo en Santa Fe: “Esa empatía no se compra, se vive”

El ping pong a Messi que se hizo viral: la respuesta que ilusiona a los fanáticos argentinos antes del Mundial 2026

La lapidaria crítica de Horacio Pagani a Oscar Ruggeri: “Es el más grande traidor”

TELESHOW
Locura por Johnny Depp en

Locura por Johnny Depp en La Plata: de la multitud esperando por él a su distinción como Visitante Ilustre

Fantino, feliz tras operarse del talón de Aquiles

Jimena Barón contó que enfrenta un cuadro de dermatitis desde hace un mes: “Es enloquecedor”

El conmovedor mensaje de Gianinna Maradona luego de declarar en el jury contra la jueza Makintach: “Con el corazón en la mano”

Eugenia Tobal compartió el avance en la recuperación de su perro Romeo: “Vamos”

INFOBAE AMÉRICA

Irán enfrenta la peor crisis

Irán enfrenta la peor crisis hídrica en seis décadas y Teherán podría quedarse sin agua

Científicos advierten sobre el impacto ambiental del deterioro acelerado del lago Tonle Sap, en Camboya

Debilitar, el claro plan de Petro

El G7 ratificó su respaldo a Ucrania y denunció el papel del régimen de China como facilitador clave de la guerra rusa

Macron se distanció del pacto Unión Europea-Mercosur y prometió un “no rotundo” mientras crece la presión en Europa