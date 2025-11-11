Crimen y Justicia

Un jurado popular declaró culpable al ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música

Rafael Horacio Moreno, de 75 años, fue acusado del crimen de Sergio David Díaz durante la Navidad de 2024

Guardar
El momento en que el ex policía Federal mató a un vecino en Lomas del Mirador

Un jurado popular declaró culpable a Rafael Horacio Moreno (75), el expolicía Federal que mató a su vecino Sergio David Díaz (40) porque tenía el volumen de la música muy fuerte durante los festejos de Navidad en 2024.

El debate oral se desarrolló en la Sala de Juicios del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) durante cinco intensas jornadas.

El hecho ocurrió la mañana del 25 de diciembre, cuando Moreno, exintegrante de la fuerza policial, salió de su casa y cruzó la calle Acevedo al 4100 en la localidad bonaerense de Lomas del Mirador para reclamarle a su vecino por el alto volumen de la música.

Tras una breve pero violenta discusión entre ambos, el jubilado sacó su arma y le disparó en el abdomen a quemarropa. La secuencia de la pelea quedó grabada por testigos y se difundió masivamente. “Vamos a terminar mal”, le dijo el asesino a su vecino.

El arma usada por el
El arma usada por el asesino

La víctima fue trasladada de inmediato al centro de salud más cercano, pero falleció poco después de su ingreso debido a la gravedad de las heridas. La Policía Bonaerense llegó al lugar tras un llamado al 911. Allí detuvo a Moreno, quien permaneció en la escena tras el hecho, y secuestró el arma utilizada.

En el video, que encabeza esta nota y que fue prueba fundamental en el juicio, se ve cómo ambos se amenazaban y se empujaban con fuerza. Frente a estas imágenes hubo quienes justificaron la reacción de Moreno como un modo de defensa ante la posible agresión de su vecino, y quienes directamente lo definieron como un asesino.

El jurado popular y el juicio

El jurado popular consideró a Moreno responsable de los delitos de homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra. La jueza técnica Lucila Pacheco, perteneciente al Tribunal en lo Criminal N° 2 de La Matanza, fue quien presidió el proceso, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Sergio Antín y la defensa fue asumida por Francisco Oneto, reconocido abogado y representante, entre varios, del presidente Javier Milei.

La audiencia de selección de jurados se llevó a cabo hace una semana. En total, se eligieron 12 integrantes titulares y 4 suplentes. El jubilado y ex miembro de la fuerza federal llegó al juicio luego de permanecer preso desde el mismo día que cometió el crimen. El revólver que utilizó para dispararle a la víctima era una Taurus calibre .38.

El jubilado luego de la
El jubilado luego de la detención

El abogado Oneto meses atrás solicitó que su cliente obtenga la prisión domiciliaria alegando que podía continuar el proceso judicial desde una vivienda con vigilancia privada, donde además se le colocaría una tobillera electrónica.

Según el planteo del letrado, ya no había riesgos procesales porque la instrucción estaba cerrada y el caso elevado a juicio. Sin embargo, el juez de Garantías Nº2 de La Matanza, Pablo Agustín Gossn, rechazó el pedido formulado y ordenó que el ex agente federal siguiera detenido con prisión preventiva en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Oneto sostuvo que el juicio por jurado popular dará lugar a un debate que será “digno de ver” y va a tener brindar un “resultado justo” y favorable para su defendido. Los ciudadanos elegidos en el jurado opinaron en sentido contrario.

Temas Relacionados

Rafael Horacio MorenoLomas del MiradorLa Matanzajuicio por juradosÚltimas noticiasHomicidios

Últimas Noticias

Condenaron a un hombre que confesó haber provocado un incendio en el que murió su hijo mientras dormía

Federico Costich recibió una pena de 11 años de prisión por la muerte de Nazareno Jara y por agredir a otro de sus hijos

Condenaron a un hombre que

Mataron a un joven a la salida de un boliche en Neuquén y su asesino presenta heridas provocadas con un machete

El hecho ocurrió en el sábado por la mañana en la localidad de Picún Leufú. La víctima se dirigía a buscar su moto para ir a trabajar

Mataron a un joven a

Delincuentes le robaron la moto a un hombre en La Plata y le dispararon antes de huir

La moto no fue sustraída, dado que los atacantes se dieron a la fuga tras el disparo debido a la reacción de vecinos

Delincuentes le robaron la moto

Un violento robo y una persecución en Ituzaingó terminaron con dos detenidos tras una balacera

Le robaron a una pareja en la puerta de su casa y chocaron a pocas cuadras. Intentaron huir a pie, pero fueron reducidos por los vecinos y la Policía

Un violento robo y una

Mató a un joven en Rosario tras una discusión y cayó luego de estar un mes prófugo

Nahuel Brulé fue asesinado luego de una discusión con un conocido. Lo encontraron tirado cerca de la vía del ferrocarril Belgrano. Se descompensó y murió en el lugar

Mató a un joven en
DEPORTES
El cambio drástico en las

El cambio drástico en las raquetas que propone Toni Nadal para hacer más atractivo el tenis y los dos argentinos que puso como ejemplo

El duro testimonio de Magic Johnson: cómo su diagnóstico de VIH inspiró a millones y rompió estigmas

Tiene 14 años, compite con la “magia” de Colapinto y representará a la Argentina en el Mundial de Karting

Jugó en cinco categorías del fútbol argentino, le hizo dos goles a River en la B Nacional y estuvo cerca de Boca: los recuerdos de Píriz Alves

Mariano Navone pisó fuerte en su debut en el Challenger de Montevideo: Sebastián Báez busca romper la mala racha

TELESHOW
La vida de Carmen Maura

La vida de Carmen Maura entre la fama y la autenticidad: por qué se casó a los 20 y el rechazo a las cirugías

El elogio de Franco Colapinto a Wanda Nara, ¿con indirecta para la China Suárez?: “Es divertida”

La romántica escapada de Andrea Rincón a Mendoza junto a un misterioso hombre: “En el paraíso”

El chispazo del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¡Se picó!"

Cuánto cobraron los famosos en el show de Martín Cirio y las exigencias de Wanda Nara: “Pidió de todo”

INFOBAE AMÉRICA

Al menos 12 muertos y

Al menos 12 muertos y 27 heridos tras un atentado suicida en la capital de Pakistán

Siria reabrirá su embajada en Washington y se unirá a la coalición internacional contra el Estado Islámico

Israel advirtió a Uruguay por presencia de Hezbollah en la región: “Necesita trabajar más con grupos sudamericanos”

El método Montessori sorprende con nuevos hallazgos sobre el aprendizaje infantil en Estados Unidos

Aprovechando el abrazo de América Latina a los Estados Unidos