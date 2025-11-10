Portaba un arma sin registro, se disparó accidentalmente en una zona rural en Chubut y quedó detenido

La Policía de Chubut lo detuvo por portación de arma ilegal (Foto: Policia de Chubut)

Un hombre quedó detenido este fin de semana en una zona sub rural de la provincia de Chubut, después de dispararse accidentalmente en su pie al descender de un taxi. Tras el hecho y luego de recibir asistencia médica, quedó detenido.

El episodio provocó la intervención inmediata de la Policía, que patrullaba el área sobre el Camino Sub Rural 51, entre las Chacras 164 y 165, en Gaiman, cerca de las 18:30.

La información brindada por ADN Sur detallaba que la secuencia comenzó cuando personal de la Comisaría Distrito Gaiman observó a un hombre herido. Al acercarse hasta él, les relató que el disparo se había producido al bajar del vehículo, impactando en su pie izquierdo. Minutos después, los agentes pudieron corroborar que el herido portaba el artefacto en un bolso.

Automáticamente, los efectivos solicitaron asistencia médica para el hombre y convocaron a la Policía Científica para llevar adelante las pericias de rigor y proceder al secuestro del arma involucrada, según señaló Diariohuarpe.

El arma secuestrada (Foto: Policia de Chubut)

Como consecuencia, el sujeto quedó detenido en averiguación de infracción por la tenencia y portación de armas de fuego de manera ilegal. En el caso intervino la funcionaria fiscal de turno, la doctora Verónica Allabart, que como medida inicial, dispuso el secuestro y resguardo del revólver y posteriormente ordenó la requisa de la mochila que llevaba el aprehendido.

Una nena se disparó en la cara con un rifle

El 19 de octubre, en el barrio Villa Boedo, al sur de la ciudad de Córdoba, una niña de 13 años se disparó accidentalmente en la cabeza mientras manipulaba un rifle dentro de la vivienda familiar.

El hecho, ocurrido durante el mediodía del domingo, dio inicio a una investigación judicial para determinar las circunstancias exactas del incidente.

Hospital de Niños de Morteros, Córdoba

Según relataron familiares, la adolescente se encontraba en la casa de su abuelo junto a otro menor cuando, en una habitación, hallaron un rifle calibre .22. De acuerdo con los testimonios recogidos, se escucharon dos detonaciones y, al acercarse, el abuelo y otros familiares encontraron a la niña gravemente herida por un disparo en la cabeza. De inmediato, fue trasladada al Hospital Florencio Díaz, donde los médicos lograron estabilizarla y luego derivarla al Hospital de Niños de la capital cordobesa. Allí permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva, intubada y bajo observación, tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica para descomprimir la presión craneal.

El hecho fue reportado al personal policial por el hospital que recibió a la víctima. En paralelo, uno de los familiares se presentó ante la seccional policial y entregó el arma utilizada en el accidente: un rifle de pequeño calibre, habitualmente empleado para tiro deportivo o caza recreativa. El arma quedó secuestrada por orden de la fiscalía interviniente, que dispuso la realización de peritajes balísticos.

En tanto, la causa quedó a cargo de la fiscalía de turno, que trata de establecer si la niña se encontraba sola o acompañada al momento del disparo y verificar si hubo algún tipo de negligencia o participación por parte de terceros. Si bien la principal hipótesis señala que todo ocurrió mientras los menores manipulaban el arma de manera accidental, los investigadores continúan evaluando los distintos testimonios y peritajes pendientes y no descartan ninguna línea.

En declaraciones a la prensa local, el abuelo de la niña expresó su desesperación por lo sucedido y lamentó el acceso a un arma de fuego dentro del domicilio. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa con las investigaciones y la familia espera la evolución favorable de la niña.