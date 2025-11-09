Crimen y Justicia

“Era una persona muy tóxica”: una amiga de la estudiante que cayó de un balcón en San Telmo apuntó contra el ex novio

Nahuel Castillo Corminola se encontraba junto a Matilda López Sanzetenea la madrugada en la que se produjo su muerte. Quedó detenido y una amiga de la víctima reveló que tenía antecedentes en Bolivia

El ex novio de la
El ex novio de la joven permanece detenido, las autoridades le encontraron rasguños en la espalda

A casi una semana de la muerte de Matilda López Sanzetenea (18), la estudiante boliviana que cayó del balcón de una residencia del barrio porteño de San Telmo, una de sus amigas culpó a su ex pareja, Nahuel Castillo Corminola (18), por lo ocurrido. Tras asegurar que tenían una relación tóxica, señaló que el joven tenía antecedentes por violencia en Bolivia.

Todo ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando la joven fue internada tras caer desde un segundo piso y murió poco después en el hospital. Hasta el momento, las autoridades ordenaron la detención de Castillo Corminola, quien se encontraba con ella al momento de la caída.

La familia de López Sanzetenea sostuvo que se habría tratado de un femicidio y culpabilizó a su novio, por presuntamente haberla arrojado desde el balcón. Esta acusación fue respaldada por Wara Salazar, una amiga cercana de Matilda, quien aseguró que el joven ejercía un fuerte control emocional sobre ella.

“Él le decía la típica de que no podía vivir sin ella, de que se iba a suicidar si no volvía con ella. Ella quedó atrapada en ese chantaje emocional”, afirmó Salazar durante un breve diálogo con el noticiero de TN. Asimismo, recordó la última conversación que tuvo con la joven en una cafetería, donde le confesó sentirse asfixiada por el comportamiento de su pareja.

Matilda junto a su padre,
Matilda junto a su padre, quien viajó tras enterarse de su muerte

Durante esa conversación, la joven relató: “Me dijo que él era una persona muy tóxica, que literalmente se iba detrás de ella a la facultad para espiarla, que no la dejaba hablar con otros chicos, que no le dejaba tener amigos”. También mencionó que otras jóvenes se habían comunicado con para advertirle sobre el historial de violencia de Castillo Corminola en Tarija, Bolivia, su lugar de residencia anterior.

“Él tenía antecedentes en Tarija, que era donde vivía antes. Había acosado y maltratado a sus ex novias”, aseguró Salazar. Por este motivo, reiteró sus sospechas de que no se habría tratado de una muerte accidental. “Todos extrañamos a Mati y vamos a hacer lo imposible para que se haga justicia para este monstruo que ella alguna vez llamó su novio”, concluyó.

Previo a esto, el padre de Matilda reveló a Infobae que tenía conocimiento de las situaciones de violencia que había sufrido su hija y, pese a que le había pedido que terminara la relación, sus súplicas nunca fueron escuchadas. Incluso, confirmó haberse enterado de que ambos convivían en la residencia, tras haber hablado con el encargado del lugar.

“Era algo que lo veía venir a lo lejos, vi las alarmas, vi las banderas rojas. Se lo dije, se lo pedí, se lo imploré. Le dije que el trato de su novio no era el adecuado y que no debía estar con él. Pero bueno, así son los chicos y no ven el peligro que vemos los padres”, contó.

Nahuel Castillo Corminola, el acusado
Nahuel Castillo Corminola, el acusado del crimen de la estudiante de San Telmo

Pablo aseguró que los jóvenes habían iniciado su romance en Bolivia, aunque el acusado es de nacionalidad argentina, señaló que este vivió casi toda su vida en el país vecino junto a sus padres. Además, aportó que habría sido idea de Castillo Corminola mudarse a la Argentina para estudiar derecho. Maltida lo siguió por su gusto por la cultura argentina y con la ilusión de estudiar diseño en la UBA.

Desde ese entonces, el hombre afirmó haberse enterado de varias situaciones de violencias. Entre ellas, recordó que su hija se había comunicado para pedirle ayuda, porque el sospechoso le había prohibido acceder a sus cuentas bancarias y tener dinero.

Otro de los episodios que habrían sido recurrentes apuntaron a la insistencia del acusado para quedarse a dormir en las residencias donde vivió la joven. Hasta donde sabía, el joven viviía en la casa de su tía, ubicada en la localidad de Villa Madero, pero recientemente se había mudado con Matilda.

Mientras espera que le entreguen el cuerpo de su hija, el hombre indicó que contrató un abogado para que lo asesore sobre como seguir. Aunque todavía no fue llamado a declarar, aseguró que comenzaron a buscar más datos sobre los antecedentes de violencia que le endilgaron al detenido. “Los amigos y amigas de mi hija me fueron enviando material y estoy moviéndome para conseguir esa prueba”, afirmó.

