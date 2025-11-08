Quién es el joven acusado de matar a la estudiante en la residencia de San Telmo

El presunto asesino

Nahuel Castillo Corminola es el acusado de asesinar a su novia, Matilda López Sanzetenea, la joven estudiante boliviana que murió al caer de un segundo piso en una residencia del barrio porteño de San Telmo. La sospecha de la Justicia es que el chico empujó por el balcón a su pareja en medio de una discusión.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que la hipótesis se basa en que cuando los agentes de la Comisaría Vecinal 1-D llegaron al lugar luego de la caída, encontraron a Castillo Corminola en la habitación desde la cual cayó Matilda y además le descubrieron rasguños en su espalda, presumiblemente ocasionados por la estudiante como acto para defenderse de los ataques de su novio. El sospechoso fue inmediatamente detenido.

Por ahora, todo es materia de investigación en una causa en la que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº5, cuyo titular es el juez Manuel de Campos, quien calificó el hecho como homicidio.

Todo ocurrió el sábado pasado cerca de la medianoche, en un edificio ubicado en la calle Defensa al 323. De acuerdo con lo primeros datos de la investigación, la víctima cayó al asfalto desde el balcón de su habitación del segundo piso. Un video dado a conocer en las últimas horas muestra el momento en que Matilda impactó contra la calle. El material fílmico, que corresponde a un comercio ubicado en la misma cuadra, ya es analizado por la Justicia.

Femicidio de una joven estudiante en San Telmo

El trágico final de la joven, estudiante de Diseño Audiovisual de la UBA, fue anunciado con varios meses de anterioridad, según contó Pablo, su padre, a Infobae. De acuerdo con el relato del hombre, la relación de su hija con Castillo Corminola estaba marcada por los celos, el hostigamiento, la obsesión y hasta la violencia económica por parte del presunto femicida.

“Era algo que lo veía venir a lo lejos, vi las alarmas, vi las banderas rojas. Se lo dije, se lo pedí, se lo imploré. Le dije que el trato de su novio no era el adecuado y que no debía estar con él. Pero bueno, así son los chicos y no ven el peligro que vemos los padres”, dijo el papá de Matilda. Su miedo finalmente se cumplió.

Los jóvenes se conocieron en Bolivia. Si bien Castillo es argentino de nacimiento, vivió casi toda su vida en la ciudad de Tarija, al sur del país vecino. Fue él quien tuvo la idea de venir a estudiar la carrera de derecho en Buenos Aires y como Matilda, que siempre manifestó un gusto especial por la cultura argentina, optó por viajar también pero a estudiar diseño en la UBA.

Pablo dio cuenta del vínculo tóxico que mantenía Matilda con Castillo. Según dijo, la perseguía y la controlaba completamente. En una oportunidad, hace unos seis meses, Matilda se comunicó con papá para pedirle ayuda porque el novio le había prohibido acceder a sus cuentas bancarias y tener dinero. En otras residencias donde la chica llegó a vivir, Castillo la obligaba para que lo dejara quedarse a dormir y le impedía relacionarse con los demás chicos de manera normal. El papá le pidió varias veces que lo dejara. Ella nunca le hizo caso.

La joven y su padre

Nacido el 21 de enero de 2007, Castillo Corminola vivía a veces en el país la casa de su tía. Sus padres y su hermano viven en Bolivia. Según registros oficiales, el domicilio oficial está en la calle Cochabamba, en localidad de Villa Madero. Paradójicamente, Matilda es oriunda de la ciudad boliviana de Cochabamba.

“La madre, con la que tenía mayor contacto, ya no me habló más desde el día lunes en que murió mi hija y ni siquiera expresaron sus condolencias”, lamentó Pablo en su nuevo diálogo con Infobae. En el último tiempo, Nahuel se mudó a la residencia de San Telmo con su novia. Allí, según le reveló el encargado del lugar a Pablo, las discusiones eran cotidianas. El hombre desconocía por completo que Matilda vivía con su pareja en San Telmo.

Según dijo, su hija pagaba la mayor parte del alquiler.

“La espiaba en la facultad, viendo a ver si hablaba con alguien o no hablaba con alguien. La obligó a darle su WhatsApp y monitorear los mensajes desde su computadora”, reveló el padre.

Apenas llegó al país, proveniente de Estados Unidos, luego de enterarse de lo que le pasó a su hija, el papá comenzó a hacer averiguaciones sobre el presunto femicida. De acuerdo con lo que pudo saber, Castillo Corminola tiene antecedentes por violencia en Tarija.

Así fue la cáida de la joven estudiante en San Telmo

“Las novedades son que el femicida tiene antecedentes violentos contra otras chicas en Tarija, donde residía. Estoy intentando conseguir más datos y el testimonio directo de alguna de las víctimas. Los amigos y amigas de mi hija me fueron enviando material y estoy moviéndome para conseguir esa prueba”, anticipó el hombre. Castillo ya presentó un abogado privado y por el momento no declaró.

En cuanto al expediente, López reveló que el juez ordenó más medidas de prueba y aún desconoce el resultado de la autopsia. “Por ahora no me entregaron el cuerpo”, concluyó.