Crimen y Justicia

Por un ataque de celos, le disparó al novio de su ex pareja en Berisso y huyó

Las autoridades también buscan a la mujer en cuestión, quien presenció el ataque y, desde entonces, nada se sabe de ella. La víctima permanece internada con pronóstico reservado

El ataque ocurrió en una
El ataque ocurrió en una casa de Berisso, durante la noche (Google Maps)

Un hombre de 48 años permanece internado en terapia intensiva tras haber sido baleado en su casa de la localidad de Berisso, La Plata, y el principal sospechoso es el ex novio de su pareja. Los primeros relatos del episodio, ocurrido el jueves, señalaron que el agresor irrumpió armado a la propiedad y le disparó a la víctima.

El ataque se produjo en una vivienda de la calle 30, entre 125 y 126, donde la víctima se encontraba junto a la mujer, quien se estaba retirando del lugar. De acuerdo con información que brindó 0221, ambos fueron sorprendidos por el sospechoso, quien confrontó a la víctima, lo amenazó y sustrajo el celular y la billetera.

Antes de marcharse, ejecutó un disparo a corta distancia que impactó en la zona del abdomen del hombre. Instantes después, fue asistido por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), que lo trasladó de urgencia al Hospital Larrain, donde quedó internado en terapia intensiva y en estado reservado, bajo monitoreo médico continuo.

Según indicó el diario El Día, el ataque tuvo lugar en horas de la noche, y tanto la mujer como el sospechoso no lograron ser localizados hasta el momento. Los investigadores creen que el hombre escapó a pie.

En la escena trabajó personal de la Comisaría Tercera de Berisso, que realizó peritajes y levantamiento de rastros balísticos y otros elementos de interés para la causa. También se relevó la zona en busca de cámaras de seguridad y eventuales testigos que puedan aportar datos sobre los movimientos previos y posteriores al ataque.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 17 de La Plata, dirigida por la fiscal Eugenia Di Lorenzo, y fue caratulada como “Tentativa de homicidio”.

Detuvieron a un hombre que estuvo prófugo tres meses por matar al novio de su ex

Lo detuvieron luego de tres
Lo detuvieron luego de tres meses tras asesinar a la pareja de su ex

Un hombre de 33 años fue detenido tiempo atrás en la localidad bonaerense de Hidalgo, partido de Escobar, tras permanecer prófugo tres meses, acusado de asesinar a puñaladas al actual novio de su ex pareja en el partido de Moreno.

La captura se realizó durante un operativo de vigilancia encubierta a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno-General Rodríguez, luego de que la Justicia emitiera una orden de detención por homicidio, en junio.

El hecho que derivó en la muerte de Alfonso Eliezer Candia ocurrió a principio de año en la esquina de Bartolomé Hidalgo y Calixto Oyuela, en Moreno. De acuerdo con la reconstrucción de la causa, la víctima, de 30 años, había salido a realizar una compra en un kiosco del barrio y regresaba a su domicilio cuando fue interceptado por el agresor, identificado como C. F. N.

La investigación determinó que el atacante, quien había sido pareja de la novia de Candia, aguardó en la esquina con una cuchilla de gran tamaño con intención de concretar el ataque. Tanto los testigos del caso como las cámaras de seguridad de la zona permitieron establecer la presencia del acusado en el lugar y el momento en que abordó a la víctima al verlo salir del kiosco.

En ese instante, el agresor arremetió contra la víctima en la vía pública, quien intentó esquivar el ataque, pero recibió una puñalada en la pierna izquierda. La gravedad de la herida le provocó un shock hipovolémico, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permaneció internado varios días y fue sometido a intervención quirúrgica. Pese a los esfuerzos médicos, falleció como consecuencia de la lesión días después.

El expediente permanecía bajo la UFI N°2 y el Juzgado de Garantías N°1, desde donde se avanzó en tareas de inteligencia y trabajaron para dar con el paradero del sospechoso. Los investigadores lograron establecer que C.F.N. se ocultaba en una vivienda de la zona de Escobar, lo que derivó en el despliegue de un operativo de observación discreta. Finalmente, cuando detectaron al imputado circulando por la vía pública, procedieron a su detención.

