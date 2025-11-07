Crimen y Justicia

Delincuentes ingresaron a una casa en Mar del Plata y atacaron a golpes al dueño

El hecho ocurrió a las 10 de ayer jueves en una vivienda de la calle General Paz entre Paso y Vieytes del barrio San Carlos

Así quedó la casa de
Así quedó la casa de Mar del Plata luego que delincuentes ingresaran durante ayer por la mañana, golpearan al dueño y se llevaron dos notebooks (0223)

En horas de la mañana del jueves, la tranquilidad del barrio San Carlos, en Mar del Plata, se vio afectada por un violento robo. Los delincuentes ingresaron al domicilio y atacaron a golpes a un joven que se encontraba dentro. Tras el ataque, se llevaron dos notebooks y huyeron.

Tal como relató la dueña de la casa —una reconocida abogada de la zona—, la víctima, su hijo, fue sorprendida por los asaltantes entre las 10 y las 10:30.

Los agresores irrumpieron en la vivienda y, sin mediar palabra, redujeron al joven mediante amenazas y golpes, utilizando distintos elementos domésticos para inmovilizarlo.

El episodio fue advertido por un vecino, quien alertó a la mujer sobre lo sucedido y propició su pronta llegada al lugar. Las dos notebooks sustraídas resultan, según la responsable de la vivienda, herramientas esenciales para la actividad laboral de su hijo.

La propietaria de la casa aseguró que los responsables del ataque no serían desconocidos en el barrio; por el contrario, existiría un conflicto previo. De acuerdo con su relato, días antes los agresores habían amenazado a su hijo con incendiarle el automóvil, ya que sabían que lo dejaba estacionado en cercanías del domicilio.

Según describe el testimonio recogido por el mismo medio, la familia ya había recibido advertencias en la vía pública, lo que refuerza la hipótesis de una acción premeditada y con conocimiento previo de la rutina de la víctima.

Los delincuentes desordenaron todo buscando
Los delincuentes desordenaron todo buscando algo que robarse de la casa de Mar del Plata (0223)

Golpearon a un jubilado en su casa de Mar del Plata y se llevaron sus ahorros de toda la vida

A mediados del mes pasado, un jubilado fue víctima de un violento robo en su casa en el barrio Las Américas, Mar del Plata. Tiene 84 años, fue brutalmente golpeado por los delincuentes y lo dejaron sin nada, puesto que se llevaron los ahorros de toda su vida.

El incidente tuvo lugar cerca de las 17, cuando la víctima se disponía a salir de su vivienda para realizar sus compras habituales en comercios cercanos.

Según el relato de la familia, el hombre fue abordado por una pareja joven, un hombre y una mujer de entre 25 y 30 años, quienes simularon una excusa para ganar su confianza y acceder al domicilio. Una vez dentro, lo golpearon y le exigieron la entrega de dinero en efectivo.

El ataque se prolongó varios minutos hasta que el hombre entregó los ahorros de toda su vida. Un tercer cómplice los aguardaba en un vehículo Fiat negro, estacionado en las inmediaciones, facilitando la fuga.

De acuerdo con Camila, nieta de la víctima, la maniobra comenzó cuando la pareja interceptó a su abuelo con el argumento de que necesitaban guardar unos sobres antes de salir de viaje y el jubilado aceptó hacerlos pasar. Todo sucedió en cinco minutos.

Tras el asalto, familiares de la víctima alertaron a la Policía. Al lugar acudió personal de la comisaría correspondiente, junto con miembros de la División Policía Científica, quienes recabaron huellas en el sitio y obtuvieron copias de las grabaciones de seguridad aportadas por vecinos y la familia.

El material fílmico está siendo analizado para identificar a los involucrados. Desde la fuerza confirmaron que se activó el protocolo correspondiente para delitos contra la propiedad, y que se están cotejando los registros policiales de la zona en busca de antecedentes o coincidencias en la modalidad.

Policía Científica también examinó los sobres dejados por los asaltantes, en busca de rastros útiles que permitan avanzar en la causa. Las autoridades destacaron la importancia de las pruebas recolectadas y señalaron que el expediente se mantiene en trámite.

