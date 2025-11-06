Crimen y Justicia

La ex fiscal procesada por beneficiar a un capo narco fue sobreseída de una causa por falso testimonio

María Belén Casal Gatto, quien estaba a cargo de la UFI N°2 descentralizada de Gregorio de Laferrere, denunció un complot entre Sergio Berni, un fiscal federal y la fiscal general de La Matanza, con el fin de perjudicarla, tras investigar una trama de corrupción policial y judicial. Para la Justicia, no tiene obligación de decir la verdad

Guardar

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Morón resolvió sobreseer a la ex fiscal María Belén Casal Gatto en una causa en la que se la investigaba por el presunto delito de falso testimonio, según consta en la resolución firmada por el secretario de juzgado Sergio Adrián Battista, a la que accedió Infobae.

La decisión se fundamentó en que los hechos atribuidos no constituyen delito, debido a que, como acusada, Gatto no tiene la obligación de decir la verdad. Sin embargo, su abogado, Walter Brizzio insiste en que la ex funcionaria del Ministerio Público no miente.

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó, en diciembre de 2024, su procesamiento por, presuntamente, beneficiar al capo narco de La Matanza, Nicolás Nahuel Guimil, más conocido como Chaki Chan.

Este 12 de mayo, Casal Gatto se presentó ante la Fiscalía Federal N° 2 de Morón y declaró bajo juramento que altos funcionarios policiales y judiciales habrían realizado una reunión para vincularla con el narcotráfico, como reprimenda por haber solicitado la detención de un grupo de policías involucrados en una trama de corrupción judicial y policial.

La detención de Chaki Chan
La detención de Chaki Chan

Entre los funcionarios mencionados en su declaración se encontraban el entonces ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, el jefe de la Policía Bonaerense, Daniel García, el secretario Matías López, la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa, y el fiscal federal Sebastián Basso.

No obstante, la instrucción judicial determinó que las afirmaciones carecían de sustento. Se acreditó documentalmente que el comisario mayor Miguel Alcides Flamenco Ferrero, a quien la imputada señaló como fuente de la información, había fallecido el 4 de febrero de 2023, lo que imposibilitaba que le hubiera transmitido datos posteriores a esa fecha.

Además, se constató que no existía ninguna causa penal ni investigación en curso contra López ni contra el fiscal Basso, quien la investigó en la causa por la que fue procesada, en relación con los hechos denunciados.

López, actual comisario general y jefe de Planeamiento y Obras de la Bonaerense, está en la mira de la Justicia federal de San Isidro por su vínculo con Claudio Umaño, un imputado por lavado de dinero e involucrado en la venta de un complejo de cabañas por 2.800.000 dólares.

En el marco de la causa principal, Casal Gatto ya había sido procesada sin prisión preventiva el 1 de julio de 2024 por la jueza Alicia Vence, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, sustracción de pruebas, falsedad ideológica de instrumento público y encubrimiento agravado, en concurso ideal. Este procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín el 2 de diciembre de 2024 y el recurso de casación fue rechazado el 27 de diciembre del mismo año.

Durante su defensa en la causa por falso testimonio, Casal Gatto sostuvo que existió un error en la interpretación de sus declaraciones y que la información sobre la supuesta reunión le fue transmitida por otra persona, cuya identidad no reveló por temor a represalias. También cuestionó aspectos del procedimiento, como la búsqueda de pruebas y la impresión de su declaración en una oficina distinta.

El juzgado consideró que las manifestaciones de Casal Gatto se produjeron en el contexto de su defensa en la causa principal y que, conforme a la garantía constitucional de defensa en juicio, no existe obligación de veracidad para quien declara en calidad de imputado.

La resolución cita jurisprudencia y doctrina que establecen que la mendacidad en la declaración indagatoria no puede ser valorada como elemento incriminatorio, ya que el imputado no está obligado a declarar contra sí mismo.

En consecuencia, el tribunal dispuso el sobreseimiento de Casal Gatto, dejando constancia de que la tramitación de la causa no afecta el buen nombre ni honor del que hubiera gozado.

Temas Relacionados

María Belén Casal GattoSergio BerniPatricia OchoaSebastián BassoNarcotráficoCorrupciónúltimas noticias

Últimas Noticias

Un jubilado le pegó una trompada a una joven luego de acusarla de haber estacionado mal el auto

Ocurrió este miércoles en Villa del Parque. La secuencia fue filmada por la víctima, que terminó con el labio herido por la agresión. La Justicia le otorgó un botón antipánico

Un jubilado le pegó una

Audio exclusivo: así la empleada doméstica acusada de matar a Roberto Wolfenson confesó el crimen

Rosalía Paniagua se quebró este miércoles, durante la tercera jornada del juicio por el homicidio que la tiene como única imputada. Cómo se desató la pelea en la que asesinó a su empleador

Audio exclusivo: así la empleada

Detuvieron al exjefe de Policía de Rosario por corrupción en cargas “fantasma” de combustible

Daniel Acosta cayó en un allanamiento realizado por la División de Asuntos Internos. Junto a otros mandos policiales, será imputado en una investigación que ya tiene a 17 personas acusadas por el desvío de fondos

Detuvieron al exjefe de Policía

“Respondió a un guion de miniserie”: la dura acusación en el jury contra Makintach sobre su rol en el juicio por Maradona

La fiscal Analía Duarte fue categórica durante los lineamientos en el juicio político que se desarrolla en La Plata. Pidió la destitución de la magistrada, quien llegó tarde a la audiencia

“Respondió a un guion de

Tres detenidos por el robo de monedas antiguos y relojes de lujo a un coleccionista de Saavedra

La Policía de la Ciudad logró recuperar el valioso botín. Cómo lograron engañar a la víctima

Tres detenidos por el robo
DEPORTES
La foto viral de una

La foto viral de una figura de la Fórmula 1 tras rendirle homenaje a Ayrton Senna en la previa del Gran Premio de Brasil

El misterio de la estrella de la NBA que mancha a sus rivales con su pelo: la insólita respuesta que dio

Argentina derrotó 1-0 a Túnez y se clasificó a la próxima ronda del Mundial Sub 17

La inesperada guerra de poder que se desató en Red Bull para definir a los últimos 3 pilotos titulares de la Fórmula 1

Flavio Briatore dio una llamativa explicación sobre el gran problema de Alpine y le dejó una exigencia a sus pilotos para el 2026

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

Entre confesiones y risas, Oriana Sabatini abrió su corazón y habló de su embarazo con su mejor amiga

Quién es Paula Paparella, la mujer que conquistó el corazón de Pachu Peña

El impactante viaje de Juli Poggio por Tailandia: visita a templos, paseo en ferry y looks a tono

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

INFOBAE AMÉRICA

Obras inéditas, un edificio de

Obras inéditas, un edificio de 5 plantas y la visión de Gus Casely-Hayford: el museo que busca cambiar Londres

Angelina Jolie visitó de sorpresa la ciudad de Kherson en medio de amenazas de ataques rusos

De París a Doha: cómo el arquitecto del Louvre dio vida al museo más impactante de Qatar

Decenas de esvásticas pintadas con sangre humana aparecieron en propiedades de una ciudad alemana

Jeanine Añez, ex presidenta de Bolivia, salió de la cárcel tras casi cinco años presa: “Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria”