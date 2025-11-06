Encontraron a un joven con un tiro en la cabeza en Santa Fe y se encuentra internado con pronóstico reservado

La esquina de 9 de julio y Mitre en Villa Gobernador Gálvez donde el joven baleado fue encontrado por su tío (Google Maps)

La noche del martes alteró la tranquilidad de Villa Gobernador Gálvez, cuando un joven de 28 años, identificado con las siglas M. E., fue encontrado gravemente herido en una esquina céntrica de la ciudad. Tenía un tiro en la cabeza.

El hecho ocurrió en las calles Mitre y 9 de Julio. El hecho fue descubierto cuando el tío del joven se topó con la escena. Según relataron fuentes médicas, el familiar alertó de inmediato al 911 y al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES). En ese momento, la víctima presentaba signos compatibles con un fuerte traumatismo de cráneo.

Por estas horas, la víctima se encontraba internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), con pronóstico reservado. Las autoridades trabajan en el esclarecimiento de la mecánica del hecho y la localización de posibles responsables, según informó el portal Rosario3.

El diagnóstico inicial cambió tras nuevos estudios. Los profesionales constataron la presencia de una lesión provocada por arma de fuego en el cráneo del paciente.

El ataque se produjo en una zona donde habitualmente circulan vehículos y peatones. Sin embargo, en la escena no se encontraron vainas servidas ni elementos balísticos visibles, lo que agrega dudas sobre la forma en que ocurrió el ataque. La División de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) asumió la pesquisa por orden del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe.

Los investigadores coordinaron la toma de testimonios y desplegaron un relevamiento de cámaras de videovigilancia en las inmediaciones del lugar del ataque.

La causa abierta por el Ministerio Público de la Acusación busca determinar tanto la motivación como los posibles autores del hecho. El caso genera inquietud en la comunidad, mientras familiares de la víctima aguardan novedades respecto de su evolución y del avance de la investigación.

Las cámaras municipales y de comercios cercanos integran la estrategia para dar con elementos que permitan identificar responsables. La Fiscalía solicitó el análisis urgente del material recolectado.

La víctima se encuentra internada con pronóstico reservado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Asesinaron a tiros a un joven en Rosario mientras caminaba por la calle

Un joven de 22 años fue asesinado a tiros en inmediaciones de Calle 1.818 al 3900, en la zona oeste de la ciudad, en un contexto de viviendas de construcción precaria y alta vulnerabilidad social.

La víctima, identificada como Marcelo Ezequiel Ledesma, recibió impactos de arma de fuego que resultaron mortales y murió poco después de ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

El crimen se registró en un sector identificado por las autoridades como uno de los puntos más sensibles de la ciudad, debido a la incidencia de los hechos vinculados a la violencia armada. El cuerpo del joven presentaba heridas en el cráneo y en el tórax, consecuencia de los disparos efectuados por al menos dos personas que huyeron de la escena en un automóvil.

De acuerdo con la información del medio local Rosario3, la agresión se produjo cerca de las 22 en un pasillo ubicado en un asentamiento de construcción informal.

Peritos forenses y personal de la División de Homicidios de la Policía de Investigaciones acudieron a la escena tras el aviso de los vecinos. Allí, se realizó una inspección ocular, el levantamiento de rastros y la recolección de evidencia balística: tres vainas servidas calibre 9 milímetros fueron incautadas en el sitio y enviadas a laboratorio para su análisis.

El fiscal Lisandro Artacho, a cargo de la investigación, solicitó el traslado del cuerpo al Instituto Médico Legal para la realización de la autopsia, con el objetivo de precisar las circunstancias del homicidio y el trayecto de los disparos recibidos por la víctima.

La Fiscalía también ordenó un relevamiento exhaustivo de cámaras de videovigilancia de la zona y la toma de declaraciones a testigos directos o vecinos que puedan aportar información sobre el hecho o los movimientos previos de los homicidas.