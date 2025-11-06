Desarticularon una banda que se dedicaba a vender y desguazar vehículos robados en La Matanza

Desarticularon un taller de chapa y pintura vinculado con robos

En el marco de un operativo coordinado por el Departamento de Casos Especiales destinado a combatir el robo de automóviles, la Policía llevó a cabo una inspección y posterior clausura de un taller de chapa y pintura, señalado por su vinculación con delitos de encubrimiento agravado y adulteración de documentación vehicular.

El procedimiento se realizó en un establecimiento ubicado sobre la calle Roosevelt en el partido de La Matanza. Según pudo saber Infobae de fuentes relacionadas con el caso, la intervención se originó tras una investigación impulsada desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1 de La Matanza, que ordenó intensificar los controles sobre actividades sospechosas relacionadas con el robo y comercialización de autos y piezas de procedencia ilícita.

El operativo desplegado permitió identificar y detener a cuatro adultos, identificados como F. M. L., de 48 años, y M. P. R., de 59 años, ambos de nacionalidad boliviana. También D. D. L. y E. V. L., los dos de 26 años. Todos quedaron imputados por el delito de encubrimiento agravado y violación del artículo 289 del Código Penal Argentino.

Cuatro personas quedaron detenidas tras el operativo (Foto: Policía bonaerense)

Durante la inspección, la Policía procedió al secuestro de cinco vehículos. Entre ellos, una Renault Duster, que presentaba pedido de secuestro activo desde el 29 de marzo de 2021 por robo automotor. Además, se incautó una Ford F 150, que había sido robada el 7 de enero de 2019. El personal policial también encontró una Renault Kangoo, con número de identificación vehicular adulterado; un Volkswagen Gol, que presentaba la numeración suprimida; y un Chevrolet Aveo, también adulterado.

De acuerdo con los datos recabados, los efectivos hallaron en el lugar, ubicado en Villa Celina, tres bloques de motocicletas sin numeración visible, así como una importante cantidad de autopartes; entre ellas, 12 paragolpes, 8 puertas, 6 portones traseros y 6 ópticas provenientes de distintos vehículos. Y se confiscaron herramientas asociadas a actividades de desguace y manipulación automotor.

No obstante, durante el procedimiento, se pudo establecer que el taller carecía de documentación habilitante para su funcionamiento, lo que llevó a su inmediata clausura. Fuentes del caso explicaron que la labor de inteligencia policial se desarrolló con el objetivo de “neutralizar actividades vinculadas a organizaciones que se dedican a la captación, ocultamiento y posterior fragmentación de automóviles y motocicletas”.

Los detenidos quedaron a disposición de la UFIJ N° 1 de La Matanza, donde continuarán las actuaciones judiciales orientadas a determinar el grado de responsabilidad de cada uno en los hechos investigados.

Las tareas se ejecutaron en un taller de Villa Celina (Google Maps)

A fines de octubre, tuvo lugar un operativo en el que las fuerzas de seguridad desarticularon una organización dedicada al robo y desguace de vehículos en un taller clandestino del Barrio Frino, en José C. Paz.

De acuerdo con la información que pudo conocer este medio, la investigación se inició a partir de datos que señalaban la existencia de una red delictiva responsable de ingresar autos sustraídos al taller ilegal, donde eran desguazados para luego distribuir las piezas en el mercado negro. Las partes que ya no podían utilizarse eran derivadas a metaleras de la zona para completar el ciclo de ocultamiento.

En el procedimiento, los agentes detuvieron a tres hombres, identificados como A. E. G. (37 años), D. M. M. (18) y D. M. A. (39), quienes se encontraban en el lugar al momento del allanamiento. Los investigadores incautaron seis vehículos con pedido de secuestro activo, entre ellos un Chevrolet Celta, un Ford Focus, un Citroën C3, un Fiat Palio, un BMW X3 y una camioneta Fiat Doble Cargo. Todos los rodados figuraban en las bases policiales tras haber sido sustraídos entre los meses de agosto y octubre de 2025.

Dentro del taller, la Policía halló motores con numeración de serie suprimida, autopartes listas para ser vendidas —como 8 puertas, 5 capós, 6 tapas de baúl, 12 alternadores, 10 volantes y 11 amortiguadores con espirales—, y herramientas especialmente utilizadas en las tareas de desarme.