Crimen y Justicia

Cuatro prestamistas extorsionaron a una mujer y le dispararon a su vecina cuando quiso tranquilizarlos

El ataque ocurrió en el barrio de Arturo Seguí, en la esquina de 154 y 412, donde los agresores enfrentaron a la víctima con una carabina y un revólver calibre 22, y luego escaparon sin apuro tras herir a una vecina que quiso mediar

Guardar
La mujer herida tiene 53
La mujer herida tiene 53 años y vive a media cuadra del lugar del ataque

Un episodio cargado de tensión se desató en el barrio de Arturo Seguí, en la zona norte de La Plata, cuando cuatro presuntos prestamistas llegaron hasta la puerta de una vivienda para exigir el pago inmediato de una deuda. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles 154 y 412, y terminó con una mujer herida de bala que intentó interceder por su vecina en medio de la discusión.

Todo comenzó el lunes por la noche, cerca de las 22, cuando los cuatro hombres llegaron hasta el domicilio de una vecina del barrio. Al parecer, no hubo tiempo para formalidades. Tocaron la puerta y, apenas la dueña de casa salió a recibirlos, comenzaron a exigirle el dinero adeudado, con gritos, amenazas de muerte y una tensión que no tardó en escalar. La mujer, en respuesta, aseguró que no podía pagarles en ese momento y que recién al día siguiente podría saldar la deuda.

En medio del conflicto, una amiga de la víctima, de 53 años, que vive a media cuadra del lugar, escuchó los gritos desde su casa y se acercó. Su intención era mediar en la discusión y tratar de entender qué pasaba. Sin embargo, uno de los hombres, que portaba una carabina, le disparó directamente y la hirió en el muslo derecho.

El proyectil impactó en su pierna, aunque los médicos constataron más tarde que se trató de un roce, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital. Personal del SAME le realizó las curaciones en el lugar.

Por si fuera poco, otro de los agresores llevaba un revólver calibre .22 visible en la cintura, aunque no llegó a utilizarlo. Tras el disparo, los cuatro individuos abandonaron la escena sin mayores apuros, como si nada hubiera pasado.

Según detallaron las víctimas, los presuntos prestamistas son conocidos en el barrio. Incluso, ambas mujeres aseguraron que los identifican por sus apodos. Sin embargo, hasta el momento no fueron localizados.

No trascendió el monto que los agresores reclamaban ni los motivos por los cuales la deuda había sido contraída. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17, que abrió un sumario por abuso de arma y lesiones. Los investigadores intentan dar con los responsables mientras se analiza la información aportada por las víctimas y los testigos del barrio.

Golpearon y asaltaron a una pareja en su casa de La Plata, intentaron huir y los detuvieron minutos después

Detenidos por robo en La Plata

Tres delincuentes fueron detenidos en las últimas horas, acusados de asaltar violentamente a una pareja en su casa de la localidad de Tolosa, partido de La Plata. Entraron a la propiedad, los redujeron a golpes y se llevaron varios objetos de valor. Dos de los sospechosos cuentan con antecedentes penales.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió en la intersección de calle 7 y 521, cuando un hombre de 59 años, y una mujer de 45, quienes luego de ser víctimas del robo, alertaron a la Policía a través del 911 sobre la presencia de desconocidos armados en su domicilio.

Según la denuncia, tres hombres saltaron el paredón trasero de la propiedad, forzaron una reja y, al ingresar por la puerta posterior, redujeron a las víctimas mediante golpes. Los asaltantes revolvieron el interior de la vivienda en busca de objetos de valor y escaparon minutos después por el fondo del lugar con varios efectos personales.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, se trata de Lucas Emanuel Foppoli, de 29 años, quien fue arrestado en una casa vecina. Le secuestraron un revólver calibre .38 marca Colt sin numeración visible y una mochila azul que contenía diversas herramientas empleadas para forzar accesos, como un cortacandado, una llave francesa y una guillotina hidráulica de cortar rejas.

Simultáneamente, personal del Comando de Patrullas detuvo a Braian Alexis Cepeda, de 19 años, en otra casa cercana, donde se incautó un handy Baofeng modelo BF-7775 sin número de serie.

Poco después, efectivos de la Policía arrestaron a Lionel Hernán Visgarra, de 20 años, quien portaba una bolsa negra con un pasamontañas, dos teléfonos Samsung (uno negro y otro azul), una máquina de cortar pelo Philips con sus accesorios, tres relojes (colores negro, blanco y naranja), una billetera con tarjetas a nombre de una de las víctimas y guantes. Entre los elementos recolectados también se hallaron destornilladores tipo barreta y botellas de alcohol.

Temas Relacionados

La PlataArturo SeguíPrestamistasBalaceraÚltimas noticias

Últimas Noticias

Dictaron la prisión preventiva y agravaron la imputación para el detenido por el crimen del adolescente en Necochea

El acusado, de 16 años, apuñaló a Bautista Coronel, de 17, durante una pelea en la madrugada del sábado pasado

Dictaron la prisión preventiva y

Sobreseyeron al policía que cruzó un patrullero frente al maratonista que circulaba en moto y le provocó la muerte

De esta manera, la Justicia puso fin al proceso judicial que se llevaba a cabo por el fallecimiento de Ignacio Sallago en 2023

Sobreseyeron al policía que cruzó

Motochorros mataron al dueño de una pizzería en el Camino del Buen Ayre para robarle la moto

Ocurrió a la altura de Ituzaingó. Rubén Restagno, de 47 años, fue asesinado cuando volvía de una quinta junto a su pareja. Quiso defenderse con su arma y le dispararon cinco tiros

Motochorros mataron al dueño de

Se encontró en la calle a un joven con el que había tenido un conflicto, lo persiguió y lo mató de una puñalada

El crimen ocurrió en Puerto Madryn. El agresor, de 21 años, se entregó a la policía horas después

Se encontró en la calle

Todas las fotos de la tragedia en José C. Paz que dejó a tres chicos huérfanos: a la nena la operan este jueves

Se conocieron las imágenes de cómo quedó el auto en el que viajaba la familia Benítez. El matrimonio murió y sus tres hijos se salvaron de milagro. A la mayor le pondrán una prótesis en la cadera en el hospital Garrahan

Todas las fotos de la
DEPORTES
Entró por lesión, atajó un

Entró por lesión, atajó un penal, lo repitieron y lo volvió a tapar: Marinelli, el héroe de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina

Los memes de la coronación de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina: Villa, Chiquito Romero y la “locura” de Berti con Ramírez

En una final electrizante, Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se coronó campeón y conquistó su primera estrella: así quedaron las tablas históricas de títulos

Cómo quedó la lucha por clasificar a la Libertadores 2026 tras el título de Copa Argentina de Independiente Rivadavia

TELESHOW
María Becerra enumeró los cuidados

María Becerra enumeró los cuidados de lujo que reciben sus perros adoptados: “Invierto bastante porque son mi adoración”

Flor Peña, de relax y en bikini en el Caribe: “Soy del tipo de mujer que si quiero la luna me la bajo solita”

Bizarrap estrenó con Daddy Yankee la BZRP Music Session #0/66: “Este es el sueño más grande de todos”

En el Día de la Cumbia Santafesina, Cacho Deicas eligió su tema preferido de Los Palmeras

Juana Repetto defendió la fiesta de Halloween: “Me molesta la gente que la critica”

INFOBAE AMÉRICA

El hallazgo de “lápices” de

El hallazgo de “lápices” de ocre redefine la creatividad y cultura de los neandertales en Europa

Mamuts lanudos en lugares inesperados: por qué el hallazgo de un molar desafía el conocimiento previo

Ucrania negó que Pokrovsk esté bajo cerco militar ruso y señaló que la versión de Moscú solo busca debilitar su moral

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez saldrá de prisión este jueves y asistirá a la investidura de Rodrigo Paz

Donald Trump dijo que Estados Unidos evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”