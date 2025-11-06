Cuatro prestamistas extorsionaron a una mujer y le dispararon a su vecina cuando quiso tranquilizarlos

La mujer herida tiene 53 años y vive a media cuadra del lugar del ataque

Un episodio cargado de tensión se desató en el barrio de Arturo Seguí, en la zona norte de La Plata, cuando cuatro presuntos prestamistas llegaron hasta la puerta de una vivienda para exigir el pago inmediato de una deuda. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles 154 y 412, y terminó con una mujer herida de bala que intentó interceder por su vecina en medio de la discusión.

Todo comenzó el lunes por la noche, cerca de las 22, cuando los cuatro hombres llegaron hasta el domicilio de una vecina del barrio. Al parecer, no hubo tiempo para formalidades. Tocaron la puerta y, apenas la dueña de casa salió a recibirlos, comenzaron a exigirle el dinero adeudado, con gritos, amenazas de muerte y una tensión que no tardó en escalar. La mujer, en respuesta, aseguró que no podía pagarles en ese momento y que recién al día siguiente podría saldar la deuda.

En medio del conflicto, una amiga de la víctima, de 53 años, que vive a media cuadra del lugar, escuchó los gritos desde su casa y se acercó. Su intención era mediar en la discusión y tratar de entender qué pasaba. Sin embargo, uno de los hombres, que portaba una carabina, le disparó directamente y la hirió en el muslo derecho.

El proyectil impactó en su pierna, aunque los médicos constataron más tarde que se trató de un roce, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital. Personal del SAME le realizó las curaciones en el lugar.

Por si fuera poco, otro de los agresores llevaba un revólver calibre .22 visible en la cintura, aunque no llegó a utilizarlo. Tras el disparo, los cuatro individuos abandonaron la escena sin mayores apuros, como si nada hubiera pasado.

Según detallaron las víctimas, los presuntos prestamistas son conocidos en el barrio. Incluso, ambas mujeres aseguraron que los identifican por sus apodos. Sin embargo, hasta el momento no fueron localizados.

No trascendió el monto que los agresores reclamaban ni los motivos por los cuales la deuda había sido contraída. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°17, que abrió un sumario por abuso de arma y lesiones. Los investigadores intentan dar con los responsables mientras se analiza la información aportada por las víctimas y los testigos del barrio.

Golpearon y asaltaron a una pareja en su casa de La Plata, intentaron huir y los detuvieron minutos después

Detenidos por robo en La Plata

Tres delincuentes fueron detenidos en las últimas horas, acusados de asaltar violentamente a una pareja en su casa de la localidad de Tolosa, partido de La Plata. Entraron a la propiedad, los redujeron a golpes y se llevaron varios objetos de valor. Dos de los sospechosos cuentan con antecedentes penales.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hecho ocurrió en la intersección de calle 7 y 521, cuando un hombre de 59 años, y una mujer de 45, quienes luego de ser víctimas del robo, alertaron a la Policía a través del 911 sobre la presencia de desconocidos armados en su domicilio.

Según la denuncia, tres hombres saltaron el paredón trasero de la propiedad, forzaron una reja y, al ingresar por la puerta posterior, redujeron a las víctimas mediante golpes. Los asaltantes revolvieron el interior de la vivienda en busca de objetos de valor y escaparon minutos después por el fondo del lugar con varios efectos personales.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, se trata de Lucas Emanuel Foppoli, de 29 años, quien fue arrestado en una casa vecina. Le secuestraron un revólver calibre .38 marca Colt sin numeración visible y una mochila azul que contenía diversas herramientas empleadas para forzar accesos, como un cortacandado, una llave francesa y una guillotina hidráulica de cortar rejas.

Simultáneamente, personal del Comando de Patrullas detuvo a Braian Alexis Cepeda, de 19 años, en otra casa cercana, donde se incautó un handy Baofeng modelo BF-7775 sin número de serie.

Poco después, efectivos de la Policía arrestaron a Lionel Hernán Visgarra, de 20 años, quien portaba una bolsa negra con un pasamontañas, dos teléfonos Samsung (uno negro y otro azul), una máquina de cortar pelo Philips con sus accesorios, tres relojes (colores negro, blanco y naranja), una billetera con tarjetas a nombre de una de las víctimas y guantes. Entre los elementos recolectados también se hallaron destornilladores tipo barreta y botellas de alcohol.