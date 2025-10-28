Desmantelaron un búnker de droga en Merlo, detuvieron a dos hombres y secuestraron 650 dosis de cocaína

Durante el allanamiento en la vivienda utilizada para el narcomenudeo, se incautaron armas, cocaína y vehículos robados

La desarticulación de un búnker de droga en la localidad de Libertad, partido de Merlo, culminó con la detención de dos personas y el secuestro de una importante cantidad de cocaína, armas de fuego y vehículos robados. El operativo, realizado este lunes, permitió a los investigadores desmantelar una estructura dedicada al narcomenudeo que operaba en la zona.

La intervención, a cargo de la UFIJ N.º 09 Temática de Estupefacientes, se llevó a cabo en la intersección de las calles Federico Lacroze y Maure. Allí, los detectives identificaron una vivienda precaria utilizada como centro de operaciones por una organización narco criminal cuyos integrantes, de nacionalidad paraguaya, se dedicaban a la comercialización de estupefacientes.

Durante las tareas de vigilancia, el personal policial observó a dos individuos realizando un intercambio de sustancias ilícitas en la vía pública. Al percatarse de la presencia de los agentes, ambos intentaron huir a pie, pero fueron seguidos hasta el interior del búnker investigado. Los efectivos ingresaron al inmueble, donde lograron identificar a los sospechosos y proceder a su detención, según pudo averiguar Infobae.

Desmantelaron un búnker de droga en Merlo y detuvieron a dos ciudadanos paraguayos

De esta manera, fueron individualizados como R. A. D. (26 años) y J. A. B. A. (28). En el lugar, los agentes incautaron 650 dosis de cocaína con un peso total de 600 gramos, una balanza de precisión, elementos para el corte y fraccionamiento de la droga, y un cuaderno con anotaciones relevantes para la investigación. Además, se secuestraron $120.000 en billetes de baja denominación.

El operativo también permitió el decomiso de una pistola Bersa 9 mm con dos cargadores y otra pistola Bersa que contaba con un pedido de secuestro activo desde el 11 de agosto de 2021 por robo agravado con uso de arma. Se hallaron, además, 73 municiones calibré 9 mm.

Entre los vehículos incautados figuran una motocicleta Suzuki AX100 con pedido de secuestro por robo desde el 16 de octubre de 2025, tramitado por la UFIJ 5 de Morón, y una motocicleta Zanella RX200 con pedido de secuestro por hurto desde el 27 de octubre, bajo la órbita de la UFIJ 1 de Morón.

En el lugar, los agentes incautaron 650 dosis de cocaína y $120.000 en billetes de baja denominación

La investigación determinó que la banda utilizaba motocicletas de procedencia ilícita para realizar el delivery de droga desde el búnker hacia distintos puntos de Libertad y zonas aledañas.

Con estos elementos, el Ministerio Público Fiscal dispuso la detención de los implicados, quienes fueron trasladados junto con las actuaciones y los elementos secuestrados ante el magistrado interviniente, bajo los cargos de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, tenencia ilegal de arma de guerra y encubrimiento agravado.

El operativo también permitió el decomiso de dos pistolas Bersa 9 mm

Allanaron un búnker en Rosario y detuvieron a seis personas

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de grupos especiales de la Policía de Santa Fe, permitió el secuestro de droga y la detención de seis personas en Empalme Graneros, Rosario, durante la jornada del sábado.

Entre los elementos incautados, los agentes hallaron un altar a San La Muerte, objeto que, de acuerdo con registros policiales previos, ha sido detectado en otros domicilios allanados por presunta comercialización de droga.

La intervención se realizó en una vivienda ubicada en la calle Pelayo al 2400, en la zona noroeste de la ciudad. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 14,19 gramos de cocaína, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la sustancia, dos teléfonos celulares, 20.000 pesos en efectivo y otros objetos vinculados a la venta de droga al menudeo.

La División Microtráfico de la PDI arrestó a L. E. S. (24 años), J. J. L. (21), J. D. S. (26), B. G. D. (35), J. M. F. (37) y M. A. D. (44), quienes fueron trasladados a dependencias policiales y quedaron a disposición del fiscal Diego Giro, del Equipo de Trabajo sobre Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).