El crimen del cadete de Policía en el penal de Florencio Varela: tenía más de 25 lesiones en el cuerpo y creen que lo asfixiaron

La celda donde estaba detenido Moyano fue clausurada

Tenía más de 25 lesiones: fracturas de costillas, la boca rota, golpes en la cara, las piernas y los brazos y una lesión en el cuello que llevó a los médicos forenses a pedir más pruebas para determinar si también lo asfixiaron. Eso reveló la autopsia al cuerpo de Cristian Moyano, el cadete de la Policía Federal asesinado por agentes penitenciarios bonaerense dentro de la Unidad Carcelaria N°24 de Florencio Varela, donde estaba detenido desde el 29 de octubre pasado por una denuncia de abuso sexual de una colega en el marco de una fiesta en el partido de San Isidro.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que se intenta determinar si Moyano murió asfixiado o si por la fractura de las costillas y el sufrimiento que le provocaron al darle tremenda golpiza, entonces falleció de un paro cardio respiratorio.

Por lo pronto, los cinco imputados, que van de los 20 a los 50 años y son todos miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), fueron indagados por el fiscal Christian Granados este lunes y quedaron detenidos formalmente por disposición del juez Julián Busteros.

Uno solo de los imputados declaró ante el fiscal y se desligó del caso, dijo que no vio nada, que él no estaba ahí y que Moyano no tenía lesiones cuando lo sacaron del pabellón, según pudo reconstruir este medio.

Unidad Penitenciaria N° 24 de Florencio Varela

A los cinco imputados les endilgaron el homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía y por ser miembros del servicio penitenciario de Moyano. O sea, para el fiscal Granados los acusados actuaron sobre seguro ante una situación de indefensión de la víctima y lo mataron con sufrimiento desmedido.

“El chico era boxeador y del pabellón salió ileso, pero llegó al sector de Sanidad, que queda a no más de 500 metros, casi muerto”, ampliaron las fuentes del caso. La víctima fue trasladada desde la prisión al hospital Mi Pueblo, al que llegó sin vida. Ninguno de los detenidos tenía lesiones, algo que llamó la atención de los investigadores, ya que la víctima era boxeador semi profesional.

Por lo pronto, según figura en la causa, uno de los testigos relató que, al principio, a los nuevos les cuesta adaptarse y Moyano llevaba preso desde el 29 de octubre en el pabellón: “Seguro le dio un ataque de ansiedad o de pánico y gritaba: ‘Quiero salir’. Y ahí se pudrió todo con los penitenciarios“.

El caso

Moyano, que tiene a todos sus hermanos como integrantes de la Policía Federal, había ingresado al penal el jueves pasado, luego de permanecer detenido en una comisaría de San Isidro. Estaba preso en el pabellón de mediana seguridad 1, donde se aloja a los internos de perfil trabajador.

Tras los gritos de Moyano para que lo sacaran de allí, los cinco penitenciarios hoy presos se lo llevaron de su celda. Pero al sector de Sanidad llegó “inconsciente”.

“Algo pasó en ese trayecto de cuatro o cinco cuadras que hay entre Sanidad y el pabellón y los que estaban con él están todos detenidos”, destacaron las fuentes del caso lo que fue la base de la acusación del fiscal de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº9 de Florencio Varela, especializada en delitos carcelarios.

Moyano fue derivado de urgencia al hospital Mi Pueblo de Florencio Varela, distante a unos 15 kilómetros de la unidad carcelaria, pero llegó muerto. Fue entonces donde se le dio aviso al fiscal Granados, quien al ver el cuerpo, de inmediato ordenó la aprehensión de cinco agentes penitenciarios.

Además, el fiscal solicitó el secuestro de 20 teléfonos celulares. Todos los dispositivos serán peritados en busca de pruebas que puedan ser de valor para la causa.

Este lunes el juez Busteros, titular del Juzgado de Garantías N°5 de Florencio Varela, le dio la derecha al fiscal y dejó presos a todos los imputados.