Un joven chef se resistió a un asalto y forcejeó con un delincuente armado en Moreno: ambos murieron

Oswaldo Sivipaucar Ramírez tenía 26 años y había llegado desde Perú en busca de una mejor vida. Fue atacado por el ladrón a la salida de su trabajo

Oswaldo Sivipaucar Ramírez, el chef asesinado

Un joven chef se enfrentó con un delincuente armado que intentó robarle cuando volvía del trabajo a su casa en el partido bonaerense de Moreno. El desenlace fue fatal: ambos murieron.

El crimen del chef ocurrió la semana pasada, en la madrugada del martes 21 de octubre, y la víctima fue identificada como Oswaldo Sivipaucar Ramírez, de 26 años y nacionalidad peruana.

Todo sucedió después de la medianoche, cuando Oswaldo salió del restaurante peruano “Mi Rico Cajamarca”, ubicado en la calle Nemesio Álvarez al 300, frente a la oficina de Migraciones de Moreno.

El joven trabajador caminó una cinco cuadras en compañía de su novia y, al llegar a la esquina de Martín Fierro y Libertad, un asaltante armado los sorprendió.

La reacción instantánea de Oswaldo fue resistirse al robo. Así, se produjo un intenso forcejeo, que derivó en dos disparos: uno impactó en el pecho de la víctima, el otro en la cabeza del delincuente. Vecinos de la zona, alertados por los gritos de la mujer y las detonaciones, se asomaron y dieron aviso inmediato al 911.

Tanto el joven como el atacante fueron trasladados al hospital Mariano y Luciano de la Vega. Oswaldo falleció unas horas más tarde, cerca de las 9 del martes. Según informó Semanario Actualidad, el asaltante, identificado como Rubén Alberto Cisneros, de 42 años, también murió poco después.

El medio local, además, detalló que Cisneros tenía antecedentes por hechos similares y que en la escena del crimen la Policía secuestró un revólver calibre .32 largo sin numeración visible.

El joven tenía 26 años

La investigación del caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción Nº2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la fiscal Carina Saucedo. La causa inicialmente se investigó como “homicidio en ocasión de robo”, pero la labor judicial quedará extinta, ya que el delincuente resultó muerto.

Oriundo de la ciudad de Andahuaylas e hincha de Boca Juniors, allegados del chef contaron que se encontraba hacía poco tiempo en la Argentina. Había llegado en busca de una vida mejor y oportunidades laborales. Luego de enterarse de la trágica noticia, sus familiares viajaron desde Perú para darle el último adiós.

Tras la autopsia y la entrega del cuerpo, el velatorio se realizó el jueves en el mismo restaurante donde trabajaba la víctima. Al día siguiente, los restos de Oswaldo fueron llevados al cementerio local.

Oswaldo era oriundo de la ciudad de Andahuaylas y se había instalado en Argentina hacía poco tiempo

En redes sociales y en los grupos de la comunidad peruana circuló la noticia del asesinato, junto a mensajes de apoyo y acompañamiento a su familia. Muchos amigos y allegados dejaron mensajes de despedida, entre ellos su hermano, que viajó especialmente desde Perú.

“Descansa en paz, hermanito. Ahora ya estás a lado de nuestro papá. Me quedo con todo lo que juntos hemos vivido, un montón de lindos recuerdos. Siempre vivirás en nuestros corazones”, escribió el muchacho.

Robo y muerte en Moreno

En otro hecho de inseguridad, a mediados del mes pasado una agente de la Policía de la Ciudad mató a un adolescente de 17 años que intentó asaltarla cuando iba en moto junto a su pareja.

Este episodio tuvo lugar en horas de la noche cerca del puente Bilbao, sobre el Río Reconquista. La oficial y su novio, ambos efectivos de la fuerza, circulaban por una zona oscura donde fueron interceptados por dos motochorros.

En este caso también un forcejeo. En medio de esa situación, la agente sacó su arma reglamentaria y dio la voz de alto antes de disparar. Uno de los disparos impactó en el hombro derecho del menor, que murió en el lugar. Su cómplice, en tanto, se dio a la fuga.

El fallecido fue identificado como R.L.R. gracias al aporte de su madre, quien horas después denunció la desaparición en la Comisaría Quinta de Moreno.

El caso quedó bajo la investigación del fiscal Leandro Ventricelli, de la UFI Nº1 de Moreno-General Rodríguez, y fue caratulado como homicidio y robo agravado. La policía permanece en libertad y no enfrenta cargos, ya que se consideró que actuó en legítima defensa.

