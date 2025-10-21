Lo balearon en un robo, quedó cuadripléjico y murió: tres meses después detuvieron al presunto tirador

Le robaron, lo dejaron cuadripléjico y murió

El caso de un motociclista que fue atacado durante un robo en Morón y luego murió tras permanecer cuadripléjico, sumo en las últimas horas la detención del presunto autor material del disparo, según informaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió el 19 de julio, cuando Carlos Toscano circulaba en moto por la intersección de Ramella y Castaño, en el partido de Morón. Allí, fue abordado por motochorros, quienes le dispararon en la espalda al intentar robarle el vehículo. Tras el ataque, los agresores robaron la moto y escaparon del lugar.

El disparo, según el parte médico, ingresó por la espalda y rozó la médula de Toscano, lo que le ocasionó una cuadriplejia irreversible. Durante los días posteriores, la víctima narró a las autoridades que un hombre se comunicó con él para negociar la devolución de la moto, aunque más tarde perdió contacto y no logró recuperar el vehículo.

La investigación avanzó el 27 de julio, cuando se allanó una vivienda en Morón y se detuvo a Elías Juan Cruz Castellano, a quien se le secuestró el teléfono celular. El análisis de este dispositivo permitió a los investigadores identificar el ID de los demás involucrados en el asalto y continuar con las detenciones, según detallaron las fuentes.

El 7 de agosto, los procedimientos continuaron en Isidro Casanova, donde fueron detenidos Maximiliano Larrosay Zabala y Darío Ramón Zabala. La Policía bonaerense incautó tres motos, entre ellas una Honda NX4 registrada como robada, prendas utilizadas en el hecho, un revólver calibre .22, una réplica de pistola y teléfonos celulares.

El 13 de agosto, Ezequiel Ignacio Gauna y Damián Rodrigo Rivero fueron aprehendidos; en los allanamientos, se incautaron una moto Honda CG Titan, vestimenta y parabrisas de motocicleta presuntamente relacionados con el ataque. Tras analizar la información obtenida, las autoridades identificaron a Javier Alejandro Gacitua como otro partícipe del hecho, quien fue localizado y detenido el 20 de octubre en las inmediaciones de la Ruta 3, en la localidad de Laferrere.

Según la investigación, Gacitua sería el autor material del disparo que dejó paralítico a Toscano y, posteriormente, derivó en su fallecimiento. Fuentes de la causa precisaron que el sospechoso ya contaba con un pedido de captura por homicidio activo desde 2023.

La causa se encuentra caratulada como homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de motovehículo y está a cargo de la UFI N°7 y el Juzgado de Garantías N°5 de Morón. Hasta el momento suman seis los detenidos en relación a este caso.