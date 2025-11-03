Los videos de la tragedia de José C. Paz: así fue el choque que destrozó a una familia y dejó a tres niños huérfanos

El video de la tragedia de José C. Paz que dejó tres niños huérfanos

Se conocieron las primeras imágenes de la tragedia de José C. Paz en la que murió un matrimonio luego de una Volkswagen Amarok a alta velocidad impactara contra el Renault 12 en el que viajaba la pareja junto a sus tres hijos de 9, 11 y 12 años. El conductor de la camioneta quedó detenido y este lunes se conoció que la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó la inhabilitación de su licencia de conducir.

“Circulaba a una velocidad excesiva y mató a un matrimonio”, explicaron a Infobae desde las ANSV el por qué se inició el proceso para inhabilitar de inmediato a Michael Jean Carballo, de 23 años, que embistió al vehículo en el que viajaba la familia de Renzo y Eliana Benítez, ambos fallecidos de 37 y 32 años.

El video de la tragedia de José C. Paz que dejó tres niños huérfanos: así iba el Renault 12

“Por este motivo, la ANSV solicitó a las autoridades de la jurisdicción en donde se encuentra radicada su licencia, la suspensión de la misma mientras avanza la causa judicial por la que se encuentra detenido”, detallaron desde esa entidad.

“La camioneta iba a 160 kilómetros por hora, en esa velocidad quedó clavado el velocímetro”, habían descrito este domingo fuentes del caso a este medio. Pero hasta que no estén las pericias no se conocerá si esa información es certera.

El detenido

El choque ocurrió este viernes, alrededor de las 23.30, en el cruce de la Ruta 197 y Mendoza, en la localidad de José C. Paz, a metros de una plaza repleta de juegos infantiles y que por la hora a la que sucedió el siniestro vial estaba prácticamente vacía. Hay un semáforo en esa esquina y las cámaras de seguridad de la zona son clave para la investigación.

Las imágenes que este lunes publicó el sitio SMNoticias muestra el trayecto del Renault 12 por una calle que cruza la Ruta 197 hasta llegar a la arteria principal. Allí, se detiene y aguarda unos segundos antes de avanzar sobre la calzada y girar a la izquierda. Fue en ese contexto que lo chocó con violencia la camioneta que conducía Carballo.

En el Renault 12 viajaban el matrimonio Benítez y sus hijos de 12, 11 y 9 años. El impacto de la VW Amarok fue en la parte delantera del coche y, como consecuencia del choque violento, los dos adultos fallecieron en el acto, incluso una de las víctimas salió despedida del auto.

En el lugar del siniestro vial trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, ya que una de las víctimas y dos de los chicos habían quedado atrapados en el vehículo.

Mientras que la hija mayor del matrimonio fue trasladada al Hospital Posadas y ya fue dada de alta, sus dos hermanos menores no requirieron atención médica más que en el lugar del hecho, al igual que el conductor de la Amarok, explicaron desde el Ministerio de Salud Bonaerense.

“Los chicos que sobrevivieron al choque ahora están a cargo de una abuela”, agregaron las fuentes del caso a este medio. Mientras que en las redes sociales se hizo una colecta para poder pagar los gastos de sepelio de las víctimas, que pertenecían a la comunidad de religión evangélica.

La causa la investiga la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, quien le endilgó a Carballo el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones y espera las pericias accidentológicas para determinar la velocidad a la que manejaba, que -sospechan- era altísima por la violencia del impacto.

“Si Dios está conmigo, quién contra mí?”, es la frase que tiene en una de sus cuentas de redes sociales Carballo, a quien el test de alcoholemia, que se le hizo con pipeta en el lugar del hecho, dio negativo, pero los investigadores esperaban los análisis de sangre y orina practicados a Carballo en el lugar del hecho para confirmar ese resultado, como si así también si estaba bajo los efectos de estupefacientes.