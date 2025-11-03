Tragedia en José C. Paz: una familia destrozada luego de que una camioneta embistiera el auto en el que viajaban

Tragedia en José C. Paz: una camioneta embistió a un auto y mató a dos de sus ocupantes

“Si Dios está conmigo, quién contra mí?”, es la frase que tiene en una de sus cuentas de redes sociales Michael Jean Carballo, de 23 años, y quien se encuentra detenido y acusado de haber destrozado a una familia en la localidad de José C. Paz cuando con su camioneta Volkswagen Amarok negra embistió el auto en el que viajaban una pareja y sus tres hijos. El matrimonio falleció y la hija mayor, de 14 años, está internada en grave estado.

Fuentes oficiales dijeron a Infobae que el test de alcoholemia al conductor, que se le hizo con pipeta en el lugar del hecho, dio negativo, pero esperaban los análisis de sangre y orina practicados a Carballo en el lugar del hecho para confirmar ese resultado, como si así también si estaba bajo los efectos de estupefacientes.

La causa la investiga la fiscalía N°4 de San Martín, a cargo de Rubén Moreno, quien le endilgó a Carballo el delito de doble homicidio culposo agravado y lesiones y espera las pericias accidentológicas para determinar la velocidad a la que manejaba, que -sospechan- era altísima por la violencia del impacto.

“La camioneta iba a 160 kilómetros por hora, en esa velocidad quedó clavado el velocímetro”, describieron fuentes del caso a este medio. Pero hasta que no estén las pericias no se conocerá si esa información es certera. Lo cierto es que el conductor, oriundo de José C. Paz, viajaba solo al momento del impacto.

Las víctimas fatales del accidente, Renzo y Eliana

El choque ocurrió este viernes, alrededor de las 23.30, en el cruce de la Ruta 197 y Mendoza, en la localidad de José C. Paz, a metros de una plaza repleta de juegos infantiles y que por la hora a la que sucedió el siniestro vial estaba prácticamente vacía. Hay un semáforo en esa esquina y las cámaras de seguridad de la zona serán clave para la investigación.

En ese contexto, la VW Amarok conducida por Carballo colisionó contra el Renault 12 en el que viajaban Enzo y Eliana Benítez y sus hijos de 14, 11 y 7 años. El impacto fue en la parte delantera del coche.

Como consecuencia del choque violento, los dos adultos del Renault 12 fallecieron en el acto, incluso una de las víctimas salió despedida del auto.

Michael Carballo fue detenido

Mientras que la hija mayor del matrimonio fue trasladada al Hospital Posadas y se encuentra internada, sus dos hermanos menores no requirieron atención y el conductor de la Amarok tampoco, explicaron desde el Ministerio de Salud Bonaerense.

En el lugar del siniestro vial trabajaron varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, ya que una de las víctimas y dos de los chicos habían quedado atrapados en el vehículo.

También se dispensaron a la zona móviles de Prevención Urbana y personal de la Secretaría de Seguridad de José C. Paz le dio contención a los familiares, tras avisarles de la tragedia.

La imagen del impacto

“Los chicos que sobrevivieron al choque ahora están a cargo de una abuela”, agregaron las fuentes del caso a este medio. Mientras que en las redes sociales se hacía una colecta para poder pagar los gastos de sepelio de las víctimas, que pertenecían a la comunidad de religión evangélica.