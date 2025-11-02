Crimen y Justicia

Expulsarán a los brasileños detenidos en Misiones: un intendente negó el vínculo con el Comando Vermelho

El alcalde de Porto Mauá aseguró que se tratarían de empleados que fueron contratados para estudiar la zona donde se construirá un puente internacional

Los tres detenidos tenían antecedentes penales (Policía de Misiones)

Luego de que la Dirección Nacional de Migraciones ordenara la expulsión de los tres ciudadanos brasileños que fueron detenidos en la localidad de Alba Posse, en provincia de Misiones, el alcalde de Porto Mauá, Manico Dinon, desmintió que los detenidos tuvieran relación con el Comando Vermelho.

Tras conocerse que las autoridades nacionales investigaban a los sospechosos por sus antecedentes relacionados con el narcotráfico, Dinon utilizó sus redes sociales para rechazar las versiones que relacionaban a los detenidos con la facción criminal que protagonizó un enfrentamiento armado con las fuerzas de seguridad brasileña en Río de Janeiro.

En el comunicado que realizó, el alcalde aseguró que los tres serían trabajadores contratados para realizar estudios de suelo en la zona, donde se proyecta la construcción de un nuevo puente internacional para facilitar el paso entre Porto Mauá y Alba Posse.

De acuerdo con la explicación de Dinon, los tres hombres serían empleados de una empresa de San Pablo, y se encontraban alojados en un hotel de Porto Mauá. Durante su tiempo libre, decidieron cruzar el río Uruguay hacia Alba Posse, en territorio argentino, pero al no portar documentos de identificación, las autoridades locales los confundieron con integrantes de grupos criminales.

El alcalde brasileño aseguró que
El alcalde brasileño aseguró que los hombres habrían cruzado al país sin documentación por turismo

De la misma manera, el alcalde subrayó que la confusión se agravó porque los trabajadores son originarios de Río de Janeiro, lo que, según él, habría contribuido a la sospecha de las fuerzas de seguridad argentinas. Según las declaraciones recopiladas por El Territorio, fue enfático al afirmar: “Los individuos detenidos ayer en Alba Posse no tienen ninguna relación con CV”.

El alcalde lamentó la situación y criticó el operativo fronterizo, tras señalar que “con la operación que se llevó a cabo en las fronteras, la gente pobre fue utilizada como conejillos de indias. Lamentamos lo sucedido”. Además, remarcó que el cruce del río Uruguay es una costumbre cotidiana para los habitantes de la región, realizada por cientos de personas cada día en pequeñas embarcaciones.

Hasta el momento, la Policía de Misiones no ha emitido un comunicado oficial sobre esta versión de los hechos, mientras los tres brasileños continúan detenidos en Alba Posse a la espera de que avance el proceso de extradición con las autoridades del país vecino.

Así fue la detención de los tres brasileños

El hallazgo de tres ciudadanos brasileños en situación irregular en la localidad de Alba Posse, en la provincia de Misiones, encendió las alarmas sobre la seguridad en la frontera entre Argentina y Brasil. La detención reveló que los individuos procedían de Río de Janeiro y carecían de registros de ingreso al territorio argentino.

Los tres tenían antecedentes penales
Los tres tenían antecedentes penales en Brasil

La intervención policial se desarrolló el viernes pasado, cuando agentes encubiertos de la Policía de Misiones interceptaron a los sospechosos mientras intentaban desplazarse por la zona sin portar documentación válida. La operación se activó alrededor de las 14:00, después de que se detectaran movimientos inusuales en el área fronteriza.

Tras una serie de tareas de inteligencia, las autoridades confirmaron la identidad de los detenidos: Ednei Carlos D.S., de veinticinco años; Luis Eduardo T. de S., de veintitrés; y Jackson S. de J., de treinta y cinco, todos residentes en Río das Ostras, en el estado de Río de Janeiro.

Según información publicada por El Doce.tv, dos de los arrestados presentaban antecedentes por narcotráfico en Brasil, mientras que el tercero, aunque no estaba vinculado formalmente al crimen organizado, tenía denuncias en curso por lesiones.

La investigación posterior determinó que los tres hombres habían ingresado de manera ilegal a Argentina y no pudieron justificar su presencia ni presentar documentación migratoria. Asimismo, las autoridades sospecharon que podrían estar relacionados con alguna facción criminal de brasileña y que su llegada a Misiones estaría vinculada a un intento de huida tras el mega operativo policial contra el Comando Vermelho, que en los últimos días dejó más de cien muertos.

Temas Relacionados

MisionesAlba PosseBrasileñosDetenidosNarcotráficoPorto MauáManico DinonÚltimas noticias

