Crimen y Justicia

Detuvieron a tres narcos de Río de Janeiro en Misiones e investigan una presunta conexión con el Comando Vermelho

Dos de los sospechosos tenían antecedentes por narcotráfico. No obstante, aún no se estableció cómo habrían logrado burlar los controles fronterizos

Guardar
Los tres detenidos tenían antecedentes penales (Policía de Misiones)

El arresto de tres ciudadanos brasileños en la localidad de Alba Posse, provincia de Misiones, aumentó la preocupación por la seguridad en la frontera entre Argentina y Brasil, tras los operativos anti narcos realizados en las favelas. Sobre todo, después de que se confirmara que los detenidos eran procedentes de Río de Janeiro y no contaban con registros de ingreso al país.

El hecho ocurrió este viernes cuando los individuos fueron interceptados por agentes encubiertos de la Policía de Misiones. En este momento, los sospechosos intentaban desplazarse por la zona sin portar documentación válida, en un contexto marcado por la intensificación de los controles migratorios debido a la reciente ola de violencia en territorio brasileño.

La operación comenzó cerca de las 14:00 horas, luego de que se detectaran una serie de movimientos sospechosos en la frontera. Tras haberse llevado a cabo una serie de tareas de inteligencia, se confirmó la identidad de los tres: Ednei Carlos D.S. (25); Luis Eduardo T. de S. (23); y Jackson S. de J. (35). Todos con residencia en Río das Ostras, estado de Río de Janeiro.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, dos de los arrestados contaban con antecedentes por narcotráfico en Brasil. Aunque el tercero no tendría causas vinculadas al crimen organizado, sí señalaron que tenía denuncias en proceso de investigación por lesiones.

Poco después, la investigación determinó que los tres hombres ingresaron de manera ilegal a la Argentina y no pudieron justificar su presencia en el país ni presentar documentación migratoria.

Los tres tenían antecedentes penales
Los tres tenían antecedentes penales en Brasil

De la misma manera, las autoridades sospecharían que podrían estar vinculados a alguna facción criminal de Río de Janeiro y que habrían intentado escapar del mega operativo policial contra el Comando Vermelho, que en los últimos días dejó más de cien muertos.

Actualmente, los tres brasileños permanecen a disposición de la Justicia argentina, mientras se indagan posibles conexiones con redes de narcotráfico y tráfico de armas que operan en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Previo a esto, el Gobierno argentino había anunciado un refuerzo en los controles migratorios ante la situación en Río de Janeiro. “El Gobierno elevará los controles migratorios para que no pueda haber ningún tipo de cruce o pase de personas relacionadas con la organización delictiva”, explicó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich.

Según explicaron, la medida respondería a la preocupación por el posible desplazamiento de integrantes de bandas criminales tras los operativos realizados en los complejos Penha y Alemao, epicentro de la reciente ofensiva contra el narcotráfico en Brasil.

“Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que se deben estar moviendo de lugar”, sostuvo la titular de la cartera de Seguridad Nacional durante una rueda de prensa que brindó el jueves al mediodía desde la Casa Rosada. “Significa mirar con cuatro ojos a los brasileros que vienen, si tienen antecedentes o no”, resumió.

El Gobierno reforzará los controles
El Gobierno reforzará los controles en las fronteras con Brasil (Adrián Escandar)

El refuerzo de los controles en las zonas fronterizas del noreste y noroeste argentino se convirtió en una prioridad para las autoridades de Seguridad, por esto, la actual secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, formalizó la solicitud de intensificar los operativos en estos puntos estratégicos, enmarcando la medida como una acción de carácter “preventivo”.

De esta manera, Monteoliva explicó que “esta alerta constituye una medida preventiva derivada de la teoría del ‘desbande’ que puede producirse”. Además, instruyó el envío a los efectivos desplegados en la frontera de un manual específico para el reconocimiento de señales y comportamientos característicos de estos grupos, con el objetivo de facilitar la identificación y respuesta ante eventuales amenazas.

“Envíe a los efectivos apostados en frontera el manual de reconocimiento de señas que caracterizan a estos grupos narcoterroristas para facilitar a las fuerzas las posibles identificaciones”, la secretaria de Seguridad.

Por otro lado, señalaron que la coordinación entre organismos será clave en esta etapa. El Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Bullrich hasta el 10 de diciembre, trabajará junto a la Dirección Nacional de Migraciones en la implementación de un “sistema de alertas” que permita una respuesta ágil ante situaciones sospechosas.

Tamién se fortalecerán los vínculos con las fuerzas policiales de Brasil y Paraguay para optimizar el intercambio de información y las capacidades operativas en la región. Monteoliva aclaró que estas medidas buscan evitar confusiones con el flujo turístico habitual: “Por supuesto, no confundiendo turistas. Es un público que no es mayoritario, pero en la Triple Frontera tenemos mucho movimiento”.

Temas Relacionados

MisionesAlba PosseBrasileñosRío de JaneiroNarcotráficoPasos fronterizosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Dieron de alta a la nena que había sido internada producto de la explosión en una feria de ciencias en Pergamino

La menor pasó sus primeros días en terapia intensiva, pero fue recuperándose con el paso de los días. Aún deberá continuar con un tratamiento ambulatorio

Dieron de alta a la

Clausuraron el ingreso a un búnker de la banda de Los Menores en Rosario y que estaría vinculada a un prófugo

El domicilio ya había sido investigado en otras oportunidades. Asimismo, plantearon que este habría funcionado como la base de operaciones del líder del grupo narco, Alexis Emanuel “Chimi” Mendoza

Clausuraron el ingreso a un

Infobae en la casa del crimen de Cecilia Strzyzowski: las marcas de un femicidio que acabó con el poder de los Sena

En la vivienda de Santa María de Oro 1460, donde la investigación ubica el femicidio, todavía quedan rastros del antiguo “chalecito” familiar. ¿Qué cambió y qué sigue igual?

Infobae en la casa del

Ganó USD15 mil por día durante casi cuatro años: las movidas cripto de uno de los empresarios presos por contrabandear toneladas de bronce y cobre

Son nueve los detenidos y varios los funcionarios públicos y fuerzas de seguridad que están investigados. Llevaban camiones de la frontera hasta Perú, donde vendían los cargamentos a EE. UU., Europa y China para luego lavar el dinero negro en financieras

Ganó USD15 mil por día

Caso Cecilia Strzyzowski: liberaron al abogado de Emerenciano Sena que había sido detenido en medio del juicio

Tras ser acusado de filmar a los candidatos del tribunal popular que juzgarán el femicidio, Nicolás Boniardi recuperó la libertad este viernes por la noche. La Justicia ordenó una apertura forzada de su celular, ya que no dio la clave de acceso

Caso Cecilia Strzyzowski: liberaron al
DEPORTES
Quiénes son las 15 promesas

Quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

Se realizan las Elecciones 2025 en River Plate: quiénes se postulan, cómo votar y todo lo que hay que saber

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la clasificación a las copas y la lucha por la permanencia

Rosario Central se aseguró jugar la Supercopa Internacional y espera rival: la opción que podría enfrentarlo a Boca o River

TELESHOW
El detrás de escena de

El detrás de escena de los Premios Ídolo 2025: discursos fallidos, bromas y lágrimas

Moda, postres y emoción: así fue el exclusivo cumpleaños 75 de Marcela Tinayre junto a Mirtha Legrand

Se estrena El Portal, el filme póstumo de Selva Alemán y Héctor Bidonde

Junior Pisanú, el hijo de Daniela Cardone, debuta en el cine con “La Herida”

Las perlitas de los Premios Ídolo 2025: shows, extravagancia y poses extrañas

INFOBAE AMÉRICA

Infobae

El G7 lanzó 26 proyectos para reducir el dominio chino en minerales críticos y tierras raras

El régimen de Ortega fabricó un culpable para encubrir el brutal asesinato de un bebé: “Un paramilitar le disparó a mi hijo”

El escándalo del té escocés: cómo un “experto” convirtió a la infusión en un engaño millonario

Cómo una imagen en la TV inspiró a un argentino a escribir “La vida es un carnaval”, la canción popularizada por Celia Cruz

Mark Carney dijo que se disculpó con Donald Trump luego de la polémica campaña de Ontario: “Se sintió ofendido”