Tigre: rescataron a seis menores de edad que quedaron atrapados en un kayak en el río Reconquista

Así fue el rescate en Tigre

Seis menores de edad fueron rescatados tras quedar atrapados en un kayak bajo un puente, en aguas del río Reconquista, en la localidad bonaerense de Rincón de Milberg, partido de Tigre.

El rescate se llevó a cabo a la altura de Liniers y Camino de los Remeros, indicaron fuentes oficiales. La emergencia fue detectada por el Centro de Operaciones Tigre (COT), que inmediatamente activó un protocolo que involucró al persona de los Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil.

El incidente ocurrió ayer en horas de la tarde, cuando la embarcación fue arrastrada por la fuerte correntada y quedó atrapada bajo el puente.

Las cámaras de seguridad del COT detectaron de inmediato la emergencia náutica y activaron el protocolo de rescate, lo que permitió una rápida intervención de los equipos de emergencia.

Bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil trabajaron conjuntamente para socorrer a los ocupantes del kayak. Por su parte, el Sistema de Emergencias Tigre (SET) se presentó en el lugar y brindó asistencia médica a los menores, quienes no presentaron heridas, según confirmaron las fuentes consultadas por Infobae.

En las imágenes se observa cómo los bomberos voluntarios sacaron uno a uno a los menores del kayak. Luego, y para terminar el procedimiento, sacaron la embarcación del agua.

El Municipio de Tigre mantiene un despliegue permanente de más de 130 móviles para el patrullaje de calles y vías navegables, junto con una red de más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, que permiten localizar y atender rápidamente cualquier suceso de emergencia, desde delitos hasta accidentes viales o náuticos.

Otro hecho detectado por las cámaras en Tigre

La localidad de El Talar, en el partido bonaerense de Tigre, fue escenario de un violento choque entre dos motos, en el que ambos conductores salieron despedidos por el aire y cayeron en el asfalto. Las dos víctimas debieron ser trasladadas a un hospital en ambulancias.

Según comunicó el Municipio oficialmente, el accidente tuvo lugar en la intersección de las calles Perú y Gelly y Obes, donde las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) captaron el momento exacto del impacto.

De acuerdo con las imágenes del centro de monitoreo municipal, ambas motocicletas circulaban a alta velocidad y colisionaron prácticamente de frente, lo que hizo que los ocupantes salieran despedidos y golpearan contra el pavimento.

Tras registrarse el choque, agentes municipales activaron el protocolo de emergencia y una unidad del Sistema de Emergencias Tigre (SET) arribó al lugar.

El choque entre las motos en Tigre

Los médicos del SET brindaron las primeras asistencias a los heridos y determinaron su traslado al Hospital Magdalena V. de Martínez de la localidad de General Pacheco, donde permanecen fuera de peligro. También participaron del operativo personal de Defensa Civil y Tránsito de Tigre, quienes trabajaron para asegurar la zona y restablecer la circulación.

Otro choque violento en Tigre

Hace algunas semanas, otro choque se registró en la localidad de Don Torcuato, en el partido de Tigre, que involucró a un conductor que manejaba borracho cuando perdió el control de su vehículo y terminó chocando de frente contra una patrulla del COT.

Todo quedó documentado por las cámaras de seguridad del centro y del propio patrullero, cuyas imágenes reflejaron la abrupta maniobra e incluso provocaron un grito de sorpresa entre el personal municipal a bordo del móvil al advertir la inminente colisión.

El choque se produjo sobre la Ruta 202, a la altura de la intersección con Quintanilla. El hombre cruzó incluso el boulevard divisor cuando generó el impacto.

La escena causó conmoción entre los trabajadores, aunque, no hubo heridos de gravedad ni fue necesario trasladar a los involucrados a un centro de salud. En el lugar intervinieron agentes de Tránsito y bomberos voluntarios, quienes asistieron las tareas iniciales y brindaron apoyo a los equipos de seguridad.