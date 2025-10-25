Sociedad

Violento choque entre dos motociclistas en Tigre: ambos salieron despedidos por el aire y cayeron al asfalto

Ocurrió en la localidad de El Talar. Los conductores debieron ser trasladados en ambulancias. Las imágenes del accidente

Guardar
Así fue el choque entre dos motos en Tigre

La localidad de El Talar, en el partido bonaerense de Tigre, fue escenario de un violento choque entre dos motos, en el que ambos conductores salieron despedidos por el aire y cayeron en el asfalto. Las dos víctimas debieron ser trasladadas a un hospital en ambulancias.

Según comunicó el Municipio oficialmente, el accidente tuvo lugar en la intersección de las calles Perú y Gelly y Obes, donde las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) captaron el momento exacto del impacto.

De acuerdo con las imágenes del centro de monitoreo municipal, ambas motocicletas circulaban a alta velocidad y colisionaron prácticamente de frente, lo que hizo que los ocupantes salieran despedidos y golpearan contra el pavimento.

Tras registrarse el choque, agentes municipales activaron el protocolo de emergencia y una unidad del Sistema de Emergencias Tigre (SET) arribó al lugar.

Los médicos del SET brindaron las primeras asistencias a los heridos y determinaron su traslado al Hospital Magdalena V. de Martínez de la localidad de General Pacheco, donde permanecen fuera de peligro. También participaron del operativo personal de Defensa Civil y Tránsito de Tigre, quienes trabajaron para asegurar la zona y restablecer la circulación.

Otro choque violento en Tigre

Hace algunas semanas, otro choque se registró en la localidad de Don Torcuato, en el partido de Tigre, que involucró a un conductor que manejaba borracho cuando perdió el control de su vehículo y terminó chocando de frente contra una patrulla del COT.

Todo quedó documentado por las cámaras de seguridad del centro y del propio patrullero, cuyas imágenes reflejaron la abrupta maniobra e incluso provocaron un grito de sorpresa entre el personal municipal a bordo del móvil al advertir la inminente colisión.

El choque se produjo sobre la Ruta 202, a la altura de la intersección con Quintanilla. El hombre cruzó incluso el boulevard divisor cuando generó el impacto.

La escena causó conmoción entre los trabajadores, aunque, no hubo heridos de gravedad ni fue necesario trasladar a los involucrados a un centro de salud. En el lugar intervinieron agentes de Tránsito y bomberos voluntarios, quienes asistieron las tareas iniciales y brindaron apoyo a los equipos de seguridad.

Un conductor borracho se cruzó de carril y chocó de frente contra un móvil de Protección Ciudadana en Tigre

Como se puede ver en el video, de inmediato los agentes que estaban dentro del móvil solicitaron una ambulancia por precaución y pidieron que personal acuda al lugar para realizar un test de alcohol.

El control de alcoholemia realizado al conductor involucrado resultó determinante: marcó 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de los límites permitidos, dado que la tolerancia en Tigre es cero.

Ante esta evidencia, el Municipio secuestró el automotor y el juzgado de Faltas se hará cargo de la sanción correspondiente, mientras que la Justicia ordinaria instruye acciones debido a los daños generados en el móvil de seguridad.

El Municipio de Tigre cuenta con una red de más de 2.000 cámaras de seguridad y 130 móviles de patrullaje que monitorean de manera permanente las calles y vías navegables del distrito, permitiendo la detección y respuesta rápida ante hechos como el ocurrido en El Talar y en Don Torcuato.

Temas Relacionados

Tigrechoqueúltimas noticias

Últimas Noticias

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

La impactante tormenta de esta madrugada dejó a un sector de la avenida General Paz bajo agua. Ahora hay alerta amarilla por precipitaciones y vientos en CABA y alrededores. Hasta cuando durará el mal tiempo en la Ciudad

Diluvió en el AMBA: cayeron

“Casi nos ahogamos”: los dramáticos testimonios de los automovilistas afectados por la tormenta

La avenida General Paz fue una de las más afectadas por la intensa lluvia: varios conductores quedaron atrapados por el agua, sin posibilidad de avanzar ni retroceder

“Casi nos ahogamos”: los dramáticos

Diluvia en el AMBA: rige la alerta naranja y se espera otro día de intensas precipitaciones

Esta madrugada hubo una precipitación acumulada de 102 mm en CABA y alrededores. Hasta cuándo durará el mal tiempo

Diluvia en el AMBA: rige

Detuvieron a la mujer de Víctor Sotacuro, la nueva acusada clave del triple femicidio

Mónica Mujica fue expuesta por el relato de un nuevo testigo que la ubicó en el negocio narco de la banda del Bajo Flores y aseguró que las víctimas robaron la droga

Detuvieron a la mujer de

Más de 1600 hectáreas fueron consumidas por el incendio forestal en Córdoba, tras haber estado activo por una semana

A pesar de que el siniestro fue contenido el viernes, las autoridades mantienen una guardia en la región por la aparición de focos ígneos

Más de 1600 hectáreas fueron
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diluvió en el AMBA: cayeron

Diluvió en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros, hubo inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz

El segundo ciclo de Gallardo en River Plate, una pesadilla: otra eliminación, millones en refuerzos que no rinden y las críticas que crecen

Alberto Ades, economista de Wall Street: “Las tasas de interés están descontando un dólar muy distinto al de quedarse dentro de la banda”

Retrasos masivos y caos en Aeroparque tras otra medida salvaje gremial: hubo unos 7000 pasajeros afectados

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este sábado 25 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
En medio de su viaje

En medio de su viaje a Malasia, Donald Trump hará una escala previa en Qatar para reunirse con el emir

Globos procedentes de Bielorrusia perturbaron el tráfico aéreo de Lituania

EEUU afirmó que las primeras conversaciones comerciales con China en Malasia fueron “muy constructivas”

Expectativa en Brasil por la posible reunión entre Donald Trump y Lula da Silva en Malasia: cuáles serían los temas de la agenda

Donald Trump dijo estar dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un en el marco de su gira asiática

TELESHOW
Qué pasa con el show

Qué pasa con el show de Tini Stoessel en Tecnópolis: el comunicado de la productora

Julieta Poggio contó con qué galán de Hollywood le gustaría protagonizar una escena romántica

Jorgito Barrionuevo: “La plata mejoró todo”

María Rosa Fugazot y el duelo por su hijo, entre el teatro y la familia: “Hechos pelota, pero hay que seguir”

El regalo de Charly García a Rod Stewart durante su paso por Argentina: el encuentro de leyendas