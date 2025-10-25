Violento choque entre dos motociclistas en Tigre: ambos salieron despedidos por el aire y cayeron al asfalto

Así fue el choque entre dos motos en Tigre

La localidad de El Talar, en el partido bonaerense de Tigre, fue escenario de un violento choque entre dos motos, en el que ambos conductores salieron despedidos por el aire y cayeron en el asfalto. Las dos víctimas debieron ser trasladadas a un hospital en ambulancias.

Según comunicó el Municipio oficialmente, el accidente tuvo lugar en la intersección de las calles Perú y Gelly y Obes, donde las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) captaron el momento exacto del impacto.

De acuerdo con las imágenes del centro de monitoreo municipal, ambas motocicletas circulaban a alta velocidad y colisionaron prácticamente de frente, lo que hizo que los ocupantes salieran despedidos y golpearan contra el pavimento.

Tras registrarse el choque, agentes municipales activaron el protocolo de emergencia y una unidad del Sistema de Emergencias Tigre (SET) arribó al lugar.

Los médicos del SET brindaron las primeras asistencias a los heridos y determinaron su traslado al Hospital Magdalena V. de Martínez de la localidad de General Pacheco, donde permanecen fuera de peligro. También participaron del operativo personal de Defensa Civil y Tránsito de Tigre, quienes trabajaron para asegurar la zona y restablecer la circulación.

Otro choque violento en Tigre

Hace algunas semanas, otro choque se registró en la localidad de Don Torcuato, en el partido de Tigre, que involucró a un conductor que manejaba borracho cuando perdió el control de su vehículo y terminó chocando de frente contra una patrulla del COT.

Todo quedó documentado por las cámaras de seguridad del centro y del propio patrullero, cuyas imágenes reflejaron la abrupta maniobra e incluso provocaron un grito de sorpresa entre el personal municipal a bordo del móvil al advertir la inminente colisión.

El choque se produjo sobre la Ruta 202, a la altura de la intersección con Quintanilla. El hombre cruzó incluso el boulevard divisor cuando generó el impacto.

La escena causó conmoción entre los trabajadores, aunque, no hubo heridos de gravedad ni fue necesario trasladar a los involucrados a un centro de salud. En el lugar intervinieron agentes de Tránsito y bomberos voluntarios, quienes asistieron las tareas iniciales y brindaron apoyo a los equipos de seguridad.

Un conductor borracho se cruzó de carril y chocó de frente contra un móvil de Protección Ciudadana en Tigre

Como se puede ver en el video, de inmediato los agentes que estaban dentro del móvil solicitaron una ambulancia por precaución y pidieron que personal acuda al lugar para realizar un test de alcohol.

El control de alcoholemia realizado al conductor involucrado resultó determinante: marcó 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima de los límites permitidos, dado que la tolerancia en Tigre es cero.

Ante esta evidencia, el Municipio secuestró el automotor y el juzgado de Faltas se hará cargo de la sanción correspondiente, mientras que la Justicia ordinaria instruye acciones debido a los daños generados en el móvil de seguridad.

El Municipio de Tigre cuenta con una red de más de 2.000 cámaras de seguridad y 130 móviles de patrullaje que monitorean de manera permanente las calles y vías navegables del distrito, permitiendo la detección y respuesta rápida ante hechos como el ocurrido en El Talar y en Don Torcuato.