Fotos de la caja fuerte vacía y una videollamada: los pedidos desde la cárcel a la Banda del Millón en el crimen de la jubilada en San Isidro

El fiscal Patricio Ferrari constató que el grupo delictivo recibió órdenes de uno de sus miembros presos para el ataque a María Rodríguez Iturriaga, asesinada durante un robo en su casa

Las investigaciones sobre el brutal crimen de María Rodríguez Iturriaga, la jubilada asesinada durante un robo en su casa de San Isidro, revelaron llamativos detalles del nuevo ataque perpetrado por la denominada “Banda del Millón”. El dato central es que los delincuentes que se encargaron del asalto recibieron órdenes directas de un miembro del grupo delictivo ya preso.

Se trata de Thiago David Sandoval, alias “Polli”, que tiene 18 años y está condenado a 10 de prisión por asesinar al empresario Jorge de Marco en su casa del barrio Las Lomas de San Isidro.

No obstante, desde la unidad penal de La Matanza, donde está alojado, Sandoval sigue activo. Y según constató el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, que investiga el crimen de Rodríguez Iturriaga, el día del homicidio de la mujer, este se comunicó con los integrantes de la banda para coordinar acciones.

Les hizo, por lo menos, dos pedidos: una videollamada durante el ataque y fotos de la caja fuerte vacía cuando terminaran el robo.

El dato surgió tras el análisis de los teléfonos de Miguel Ángel Viera, de 47 años, y Julio Emiliano, de 20, dos de los siete imputados por el hecho. Particularmente ellos están acusados de ser los autores materiales.

Fue sus celulares que se encontraron comunicaciones y gestiones previas relacionadas con la preparación y ejecución del asalto. Según detallaron fuentes del caso a Infobae, Viera y Julio realizaron una videollamada con Thiago Sandoval durante el ataque a la jubilada.

Mientras transcurría esa comunicación, Sandoval también exigió que le enviaran las fotos de la caja fuerte ya vacía de la víctima. Las imágenes encabezan esta nota.

Según se constató, la transmisión en vivo se registró en el teléfono de Julio y, aunque no se conocen todos los detalles concretos, se sabe que duró varios minutos. Lo que sí está confirmado es que la misma tuvo lugar mientras los autores materiales estaban dentro de la vivienda de la víctima. Por eso, los investigadores sospechan que pudieron haber filmado parte de las torturas que sufrió la mujer. La declaración indagatoria de Julio aportó elementos importantes en este sentido, aunque los detalles permanecen reservados.

María Susana Rodríguez Iturriaga
María Susana Rodríguez Iturriaga

La causa por ahora tiene siete imputados, entre ellos Sandoval y Hugo Isaías Castillo San Martín, alias “Castillito”, el presunto líder de la banda que también está preso en La Plata. Ambos están acusados de partícipes necesarios del crimen de la jubilada y el fiscal Ferrari solicitó que allanen sus celdas y secuestren los teléfonos que usan desde la cárcel.

Por otro lado, las autoridades también establecieron que Thiago Sandoval es hermano de “Piraña”, quien lideró el robo a la misma mujer el 7 de noviembre de 2024. Ese atraco fue perpetrado junto a otros integrantes de la llamada “banda del millón” y la causa ya fue elevada a juicio.

Los detenidos por el crimen de la jubilada

Los detenidos, que cayeron en una redada de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I a cargo del comisario Lucas Borge, fueron identificados como Miguel Ángel Viera, Julio Emiliano, Matías Tamurro, Thiago Ponzo, y Agustín Gómez. Además, se confirmó la participación de Thiago Sandoval y Hugo Isaías Castillo San Martín, alias “Castillito”, los miembros de La Banda del Millón presos.

La jubilada fue asesinada el fin de semana pasado en una propiedad ubicada en la calle General Justo José de Urquiza al 1100. Su cuerpo fue encontrado tras varios días sin contacto con su familia. El cuerpo tenía signos de violencia y las manos y los pies estaban atadas, por lo que el fiscal Patricio Ferrari calificó el expediente bajo el delito de homicidio criminis causa en ocasión de robo.

Las aberturas de la casa estaban forzadas, había un profundo desorden en los ambientes de toda la casa y el cuerpo de María Susana en una de las habitaciones. La jubilada, quien era muy activa de acuerdo con su familia, vivía sola.

