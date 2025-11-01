Crimen y Justicia

Encontraron muerta a una mujer de 51 años en su casa de Monte Castro y la Justicia investiga las causas

Las autoridades fueron alertadas del hecho tras un llamado al 911 de la pareja de la víctima


La mujer fue hallada sin
La mujer fue hallada sin vida en un domicilio de la calle Desaguadero al 2600

Una mujer de 51 años fue encontrada muerta este sábado por la tarde en una vivienda del barrio porteño de Monte Castro.

Según informaron fuentes oficiales a Infobae, la policía fue alertada cerca de las 17 a través de un llamado al 911 realizado por la pareja de la víctima, quien pidió asistencia a los servicios de emergencias tras supuestamente hallarla con signos vitales muy bajos.

Instantes después, médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegaron al domicilio, ubicado en la calle Desaguadero al 2600, y constataron el fallecimiento de la mujer.

Por el momento, las causas de la muerte no fueron informadas oficialmente. En el caso interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, a cargo del fiscal Daniel Roma, quien dispuso la actuación de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

En el marco de la causa, la fiscalía ordenó el relevamiento de la escena y otras medidas de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.

La investigación sigue en curso y las autoridades no dieron más detalles hasta el momento.

Noticia en desarrollo...

