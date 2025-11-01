Crimen y Justicia

Detuvieron a dos hombres acusados de matar a golpes a una jubilada en Villa Lugano y provocar un incendio para encubrir el crimen

La víctima tenía 80 años. Fue asesinada en abril pasado y los sospechosos cayeron recientemente en las localidades de Gregorio de Laferrere y Saladillo

Dos hombres fueron detenidos por el crimen de una jubilada en Villa Lugano: la golpearon y maniataron para robarle

Dos hombres fueron detenidos por el crimen de una mujer de 80 años en el barrio porteño de Villa Lugano. El hecho ocurrió el 4 de abril pasado y, según informaron fuentes policiales en las últimas horas, los acusados le robaron a la víctima, la agredieron y luego provocaron un incendio para encubrir el homicidio.

Aquel día, los Bomberos de la Ciudad acudieron a una vivienda ubicada en la esquina de Lisandro de la Torre y Aquino a raíz de un incendio. Al ingresar, hallaron a la jubilada sin vida. El personal médico que acudió a la emergencia confirmó el fallecimiento y las causas tanto del siniestro como de la muerte de la mujer quedaron bajo investigación.

La dueña, se supo luego, estaba atada dentro de una de las habitaciones cuando el fuego fue controlado. Posteriormente, un trabajo de la División Homicidios del Departamento Delitos Contra las Personas, en conjunto con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, determinó la existencia de tres focos de fuego, todos armados en forma intencional con el fin de ocultar el crimen.

La investigación analizó imágenes de cámaras de seguridad de la zona, públicas y privadas, donde se identificó a dos hombres descendiendo de un auto blanco e ingresando al domicilio de la víctima antes del inicio del fuego.

Los acusados quedaron registrados por cámaras al momento de ingresar y salir de la vivienda de la víctima

Uno de los sospechosos era un vecino de nacionalidad paraguaya, conocido por visitar frecuentemente a la jubilada y, en esta oportunidad, aprovechó su confianza para entrar con intenciones de robo, según determinaron los detectives al reconstruir los hechos.

El robo derivó en golpes y la muerte de la jubilada. Luego, los sospechosos buscaron simular un accidente iniciando varios focos ígneos antes de huir. El relevamiento de datos y tareas de campo identificaron el vehículo y ubicaron a uno de los implicados en una vivienda de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere.

Uno de los sospechosos fue detenido en Gregorio de Laferrere

El segundo acusado permaneció prófugo hasta que fue arrestado en Saladillo, también en la provincia de Buenos Aires, con colaboración de la policía local. Ambos quedaron imputados por homicidio criminis causa.

El segundo acusado fue capturado en Saladillo

El crimen de una jubilada en San Isidro

Días atrás, otra jubilada, María Rodríguez Iturriaga, fue asesinada durante un asalto en su domicilio de General Justo José de Urquiza al 1100, en San Isidro. Su cuerpo fue hallado por familiares tras varios días sin contacto, atada de pies y manos, y con signos de violencia. Las aberturas de la casa estaban forzadas, había un profundo desorden en los ambientes de toda la casa.

La investigación reveló que un grupo conocido como la “Banda del Millón” actuó bajo órdenes de uno de sus miembros presos, Thiago David Sandoval, que desde la cárcel coordinó el ataque.

Según la causa, durante el asalto el grupo realizó una videollamada con Sandoval y le enviaron fotos de la caja fuerte vacía. Parte de lo ocurrido quedó registrado en esos dispositivos, que también se usaron para planificar el robo.

El expediente cuenta con siete imputados, entre ellos el propio Sandoval y Hugo Isaías Castillo San Martín, señalado como supuesto líder de la banda, también detenido en una unidad penitenciaria. Ambos figuran como partícipes necesarios del homicidio. Las autoridades solicitaron el secuestro de los teléfonos que habrían sido usados para dar órdenes desde prisión.

También se estableció que uno de los autores materiales tiene antecedentes vinculados a robos previos en el mismo domicilio y que permanece detenida parte de la banda responsable.

