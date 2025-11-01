Detuvieron a un adolescente acusado de organizar un atentado a un colegio y promover el nazismo: cómo era su plan

Los elementos incautados en el allanamiento

Un adolescente de 16 años fue detenido por la Policía Federal Argentina acusado de amenazar con perpetrar un atentado masivo en un colegio de Buenos Aires. El joven, que expresaba apología al nazismo y glorificaba conductas violentas en sus redes sociales, fue identificado tras una investigación iniciada a partir de una alerta emitida por el Federal Bureau of Investigation (FBI), según informaron fuentes del caso a Infobae.

La investigación comenzó cuando el FBI, a través de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, comunicó a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) la existencia de un usuario en una red social que publicaba mensajes con intenciones explícitas de llevar a cabo un tiroteo en una institución educativa.

El perfil, descrito como seguidor del régimen nacionalsocialista nazi, presentaba diversas publicaciones en las que el adolescente exaltaba figuras de autores de ataques múltiples y masacres, además de divulgar discursos de odio y conductas violentas.

Tras recibir el informe, el fiscal Horacio Azzolin, encargado de la UFECI, ordenó la intervención del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina. Mediante tareas de ciberpatrullaje y análisis de datos, se logró ubicar al joven en una vivienda situada sobre la avenida Juan Bautista Alberdi, en el barrio porteño de Caballito. De acuerdo con lo relatado por las fuentes consultadas por Infobae, el adolescente manifestaba de manera habitual admiración por doctrinas violentas e ideologías extremistas.

La réplica de un subfusil presentaba inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa

En el allanamiento realizado por la Policía Federal, autorizado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza Servini, los agentes hallaron varias réplicas de armas de fuego, cuchillos, municiones, gas pimienta, artefactos tipo “molotov” y dispositivos electrónicos, entre ellos dos teléfonos celulares, una notebook y un pendrive.

También se incautaron cuadernos con anotaciones que incluían una carta de despedida y la descripción de un plan de ataque previsto para noviembre.

Las fuentes detallaron a Infobae que la réplica de un subfusil presentaba inscripciones con los nombres de reconocidos tiradores en masa, como Brenton Tarrant, Anders Breivik y Rafael Solich (“Pan Triste”).

Además, se encontró un escrito en el que el adolescente planeaba simular ser policía, amenazar en un centro comercial cercano al colegio, aislar a los alumnos en las aulas y ejecutar un tiroteo, con el propósito de provocar un hecho de violencia extrema.

En sus libretas tenía una carta de despedida y detalles de su plan

El joven permanecía junto a su familia al momento del operativo. Tras la identificación, fue puesto a disposición del juzgado interviniente y trasladado al Cuerpo Médico Forense para una evaluación psiquiátrica, mientras la causa quedó caratulada como “Intimidación pública”. Los investigadores buscan establecer si actuó solo o existieron posibles vínculos con otros usuarios o grupos en línea que difunden contenidos similares.

De acuerdo a las fuentes del caso consultadas por Infobae, la investigación articuló cooperación inmediata entre organismos nacionales e internacionales, logrando desactivar una posible amenaza en una etapa inicial. Autoridades judiciales y policiales continúan el análisis de los dispositivos secuestrados para reconstruir las redes de contacto del joven y profundizar las líneas de la pesquisa.