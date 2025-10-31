Siete detenidos por el brutal crimen de la jubilada en San Isidro

Video: los allanamientos para detener a los sospechosos

En las últimas horas, la Policía Bonaerense arrestó a siete sospechosos por el brutal crimen de María Susana Rodríguez Iturriague, la jubilada de 81 años asesinada durante un asalto a su casa en Acassuso. El hecho ocurrió el sábado pasado, cuando fue atada y golpeada por un grupo de hampones.

Los detenidos, que cayeron en una redada de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I a cargo del comisario Lucas Borge, fueron identificados como Miguel Ángel Viera, de 47 años, Julio Emiliano, de 20, Matías Tamurro, de 26, Thiago Ponzo, Thiago Sandoval, Agustín Gómez y Hugo Isaías Castillo San Martín, alias “Castillito”,

El hecho, investigado por el fiscal Patricio Ferrari, fue vinculado a “La Banda del Millón”, el grupo de delincuentes adolescentes oriundo de Villa La Cava, célebre por sus violentas entraderas a jubilados, con posteos en redes sociales para exhibir sus botines en dólares y al menos dos asesinatos cometidos. Con el tiempo, sus líderes y sus principales pistoleros fueron detenidos y encarcelados por los mismos policías y el mismo fiscal que investigan el crimen de Rodríguez Iturriaga. Entre sus víctimas estuvieron el periodista “Baby” Etchecopar y un hermano del intendente Ramón Lanús.

Noticia en desarrollo