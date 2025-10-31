Es perito de autos robados y se llevaron el suyo a metros de su lugar de trabajo: “Es tragicómico”

Trabaja todos los días para esclarecer robos de vehículos en la ciudad de Córdoba, pero esta vez fue él quien tuvo que denunciar uno. En un hecho que sorprendió incluso a sus propios compañeros de trabajo, a un perito automotriz de la Policía Judicial le robaron su automóvil personal mientras cumplía funciones a pocos metros de donde lo había dejado estacionado. El vehículo, un Chevrolet Corsa Classic, desapareció en plena jornada laboral, a escasa distancia de la sede policial y de un puesto del sistema de vigilancia Ojos en Alerta.

El episodio ocurrió el jueves por la tarde en la esquina de Félix Aguilar y Misiones, una zona habitual para los recorridos del personal de Accidentología Vial. Allí fue donde Daniel, oriundo de Alta Gracia, dejó estacionado su auto como lo hace diariamente, antes de iniciar una salida de trabajo hacia el interior de la provincia. Al regresar, horas después, el coche ya no estaba.

“Daniel dejó el auto, un Chevrolet Corsa Classic, estacionado como siempre. Desde su trabajo tuvo que viajar al interior y cuando volvió, el vehículo ya no estaba”, relató Fabiana, esposa del perito, en declaraciones a El Doce.

Lo que agrega un tinte particular al caso es la cercanía del robo con la institución donde Daniel se desempeña profesionalmente. El hecho ocurrió a solo media cuadra de la Policía Judicial y muy cerca de un puesto del programa Ojos en Alerta, que funciona como un sistema de monitoreo ciudadano para prevenir delitos y asistir a las fuerzas de seguridad en tiempo real.

“Es tragicómico”, resumió Fabiana, con resignación, al ser consultada sobre lo ocurrido. La ironía no pasa inadvertida: su esposo se dedica justamente a peritar autos robados, y ahora debe buscar el suyo como parte de la larga lista de vehículos sustraídos en la ciudad.

La pareja realizó la denuncia policial y apeló a la colaboración de la comunidad para recuperar el auto. El Chevrolet Corsa Classic, dominio LVC 850, fue sustraído sin dejar rastros visibles en la zona, según los primeros testimonios recabados. Quienes puedan aportar información sobre el paradero del vehículo pueden comunicarse a los teléfonos 3547-665249 o 3547-608608.

El hecho generó sorpresa entre el personal de la fuerza, no solo por la identidad de la víctima, sino por el lugar y el momento en que se produjo el robo. Mientras tanto, la búsqueda del vehículo continúa.

Liniers: una vecina dejó su auto en un lavadero, un ladrón se hizo pasar por su pareja y se llevó el vehículo

Robo de auto en Liniers

Un lavadero de autos ubicado en el barrio porteño de Liniers fue escenario de un robo tan sorprendente como insólito. Allí, una vecina sufrió el robo de su vehículo, el cual había dejado para lavar, como lo hacía habitualmente, cada dos meses. Sin embargo, un hombre se presentó en el lugar como su supuesta pareja y se llevó el vehículo sin levantar sospechas de los empleados. A casi dos semanas del hecho, el sospechoso continúa prófugo y es buscado intensamente por la Policía.

El hecho ocurrió el sábado 18 de octubre por la tarde en “Lo de Sereno”, un lavadero de autos ubicado sobre calle Patrón al 7.000, a tan solo una cuadra y media de la avenida Emilio Castro, según comunicaron las fuentes policiales consultadas por Infobae.

A las 15, exactamente una hora y media después de haber dejado su auto, Gonzalo, su novio, fue a retirar el vehículo, pero se encontró con que ya no estaba.

Sorprendido por la situación, el hombre llamó de inmediato a Delfina para contarle lo que estaba ocurriendo. “Nos robaron el auto, se lo llevó otro”, le dijo, pero ella, incrédula, creyó que era víctima de una broma “Pensé que me estaba haciendo una joda”, aseguró.

La propietaria del auto, un Citroën C3, se presentó en la Comisaría Vecinal 9B y denunció que cuando su pareja fue a retirar el vehículo, los trabajadores del lugar le dijeron que otra persona se lo había llevado tras pagar el servicio.

Ante esta situación, un llamado al 911 llevó a agentes de la Policía de la Ciudad al lugar del hecho, tras lo cual el dueño del lavadero también fue a declarar y dijo que cuando la pareja de la clienta le solicitó el auto, fue a buscar a llave a la oficina y no la pudo encontrar.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 37, a cargo de la doctora Romina Monteleone, Secretaría del doctor Guerra de Souza, dispuso que las filmaciones del comercio sean enviadas a la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, con el objetivo de intentar identificar al delincuente.