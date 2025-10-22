Insólito robo en Liniers: una vecina dejó su auto en un lavadero, un ladrón se hizo pasar por su pareja y se llevó el vehículo

Robo de auto en Liniers

Un lavadero de autos ubicado en el barrio porteño de Liniers fue escenario de un robo tan sorprendente como insólito. Allí, una vecina sufrió el robo de su vehículo, el cual había dejado para lavar, como lo hacía habitualmente, cada dos meses. Sin embargo, un hombre se presentó en el lugar como su supuesta pareja y se llevó el vehículo sin levantar sospechas de los empleados. A casi dos semanas del hecho, el sospechoso continúa prófugo y es buscado intensamente por la Policía.

El hecho ocurrió el último sábado por la tarde en “Lo de Sereno”, un lavadero de autos ubicado sobre calle Patrón al 7.000, a tan solo una cuadra y media de la avenida Emilio Castro, según comunicaron las fuentes policiales consultadas por Infobae.

“Lo dejé como siempre, a las 13.30. Me tomaron mis datos, mi nombre y mi teléfono”, contó este miércoles Delfina, la damnificada, en diálogo con el canal de noticias TN.

A las 15, exactamente una hora y media después de haber dejado su auto, Gonzalo, su novio, fue a retirar el vehículo, pero se encontró con que ya no estaba.

Sorprendido por la situación, el hombre llamó de inmediato a Delfina para contarle lo que estaba ocurriendo. “Nos robaron el auto, se lo llevó otro”, le dijo, pero ella, incrédula, creyó que era víctima de una broma “Pensé que me estaba haciendo una joda”, aseguró.

La propietaria del auto, un Citroën C3, se presentó en la Comisaría Vecinal 9B y denunció que cuando su pareja fue a retirar el vehículo, los trabajadores del lugar le dijeron que otra persona se lo había llevado tras pagar el servicio.

Ante esta situación, un llamado al 911 llevó a agentes de la Policía de la Ciudad al lugar del hecho, tras lo cual el dueño del lavadero también fue a declarar y dijo que cuando la pareja de la clienta le solicitó el auto, fue a buscar a llave a la oficina y no la pudo encontrar.

De acuerdo al testimonio que el dueño del lavadero brindó ante los efectivos policiales, él mismo hizo las consultas correspondientes con sus empleados y uno de ellos dijo haberle dado la llave a otro hombre, que también argumentó ser pareja de la clienta, y retiró el rodado sin levantar ningún tipo de sospechas.

El video que encabeza esta nota, filmado por una cámara de seguridad del comercio, muestra al sospechoso mientras llegaba caminando al lavadero. En otras imágenes, además, se observa el momento en que el hombre pagó la tarifa del lavado, se subió al auto y escapó del lugar como si nada hubiera ocurrido.

“Se ve a un hombre que se quedó mirando el auto, como observando la patente. Pagó el servicio, dijo que venía a buscarlo y se fue manejando. Tenía una gorra, pero no se le ve mucho la cara”, dijo la propietaria.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 37, a cargo de la doctora Romina Monteleone, Secretaría del doctor Guerra de Souza, dispuso que las filmaciones del comercio sean enviadas a la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, con el objetivo de intentar identificar al delincuente.