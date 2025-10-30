Miramar: compraron una moto con billetes falsos, uno se olvidó su celular en la casa del vendedor y los atraparon

El dinero falso con el que los delincuentes pagaron la moto (0223)

La compraventa de una moto en Miramar se transformó en una investigación federal tras detectarse el pago de $2.500.000 con billetes falsos. Los dos compradores, dos hombres de 23 y 26 años, quedaron implicados luego de que uno de ellos se olvidara su celular en el lugar del hecho.

Según la información a la que accedió el portal 0223, el episodio se produjo en el contexto de una operación gestionada a través de Marketplace, la plataforma de compraventa de Facebook.

La víctima entregó su motocicleta Honda GLH 150 a cambio de 125 billetes de 20 mil pesos. Los compradores se retiraron apurados y sus movimientos hicieron que el vendedor sospechara sobre la legitimidad del pago recibido.

Por ello, el vendedor revisó el dinero con más detalle y detectó que los billetes presentaban inconsistencias claras, por lo que tomó la determinación de denunciar en la comisaría local.

El vendedor relató ante las autoridades todo lo que sucedió y la investigación avanzó rápidamente debido a un grave error cometido por uno de los estafadores: dejó olvidado su celular en el lugar de la transacción, lo que le permitió a la policía localizarlos.

Ese mismo día, personal del Destacamento Las Flores interceptó a los dos sujetos abordo de la motocicleta y encontró en su poder más billetes falsos de la misma denominación.

Uno de los detenidos por comprar una moto con dinero falso en Miramar (0223)

Tras el procedimiento, la policía secuestró la moto y la totalidad del dinero apócrifo, lo que motivó el inicio de actuaciones penales bajo la figura de circulación de moneda falsa.

La causa se derivó a la Justicia Federal por tratarse de un delito vinculado al uso de billetes apócrifos, una situación que suele derivar en largas investigaciones y dilaciones administrativas.

Aunque tanto la moto como los presuntos estafadores fueron identificados a las pocas horas, la víctima experimentó la demora de la devolución de su vehículo, pese a haber realizado inmediatamente la denuncia y colaborar con la investigación.

Los imputados recuperaron la libertad mientras el expediente avanzaba por el fuero federal.

El otro de los jóvenes detenidos (0223)

El abogado de la víctima, Matías Quiñones, presentó un escrito a las autoridades judiciales para solicitar formalmente la restitución del rodado.

En su presentación, enfatizó que el damnificado había obrado de buena fe y aportado pruebas contundentes, entre ellas, la entrega del celular olvidado por uno de los imputados, el secuestro de billetes similares en poder de los acusados y el cúmulo de testimonios que confirmaron la transacción.

Finalmente, el fiscal federal Carlos Martínez firmó la resolución por la cual ordenó la entrega de la motocicleta al vendedor, aunque este no figurara como titular registral.

Según el criterio del fiscal, existían indicios suficientes para presumir la posesión legítima y de buena fe sobre la moto hasta el momento de los hechos.

La medida incluyó una serie de condiciones obligatorias: deberá conservar el vehículo en buen estado, evitar su transferencia, contratar un seguro contra robo y responsabilidad civil, entregar el formulario 08 en su poder, y presentar la moto ante el Ministerio Público o la Justicia Federal cada vez que sea requerido. Estas exigencias se mantendrán al menos hasta la existencia de nuevas medidas judiciales en el expediente.

Un caso similar en La Matanza

Hace unos meses, una banda de estafadores fue detenida en Lomas del Mirador tras intentar comprar un auto con billetes falsos.

El hecho ocurrió en la puerta de un local sobre la avenida San Martín al 3700, donde los tres sospechosos habían pactado el encuentro con el vendedor para concretar la transacción.

Las imágenes de una cámara de seguridad registraron los movimientos de los tres integrantes de la banda, identificados como E.Z. (74 años), B.Z. (25) y P.N.V. (26).

En el video se observa a B.Z. y P.N.V. realizando acciones sospechosas antes del intento de fraude, mientras que la joven, ubicada junto a un poste de luz, portaba parte del dinero en una cartera y era la encargada de entregar los billetes apócrifos a sus cómplices.

Lomas del Mirador: intentaron comprar un auto con billetes falsos

La maniobra fue detectada cuando la cajera del local recibió los billetes, todos de 20.000 pesos, y advirtió que eran falsos. El vendedor, de 27 años, alertó de inmediato al 911. Personal de la Estación de Policía Departamental de Seguridad La Matanza acudió al lugar y, tras dialogar con la víctima, procedió a la detención de los sospechosos.

Durante la requisa del vehículo, los agentes incautaron un bolso con $5.160.000, una mochila con $105.000 y tres teléfonos celulares. El dinero fue peritado y se confirmó su falsedad.

Horas después, un joven de 26 años se presentó en la comisaría y denunció haber sido víctima de la misma banda el pasado 20 de marzo, cuando le realizaron un depósito de dinero falso bajo el mismo método.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal Nº 1 de Morón, a cargo del juez Germán Cancela, quien dispuso el secuestro del vehículo Mercedes Benz utilizado por los implicados. La causa fue caratulada como falsificación de moneda y tentativa de estafa.