Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Matías Agustín Rojas, ex concejal de la ciudad de Tornquist, preso por abusos (@mauroszeta)

Matías Agustín Rojas, ex concejal de la ciudad de Tornquist, ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires; fue detenido por orden del Juzgado de Garantía N°3 de Bahía Blanca y este miércoles se negó a declarar ante el fiscal Marcelo Romero Jardín en una causa en la que se lo acusa de cinco abusos sexuales, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales.

Rojas, quien ocupó una banca en el Concejo Deliberante desde 2023, era el presidente del bloque de Unión por la Patria cuando salieron a la luz las denuncias y por eso renunció a su cargo el 8 de septiembre pasado. Adujo “cuestiones personales”.

En el marco del expediente que investiga la UFIJ N°14 de Bahía Blanca, la detención de Rojas, de 41 años, ocurrió este martes por disposición del juez Alberto Manzi.

El arresto lo hizo personal de la DDI de la Policía Bonaerense en la localidad de Saldungaray a partir de una investigación iniciada tras las denuncias de las madres de las víctimas, representadas por el abogado Valentín Fernández.

Durante este miércoles, se notificó formalmente a Rojas sobre las imputaciones. Las acusaciones giraron en torno a varios hechos de abuso sexual ocurridos entre los años 2021 y 2025 en la localidad de Saldungaray.

La audiencia se hizo de manera virtual y allí se le otorgó la oportunidad de prestar declaración durante la indagatoria, aunque su abogado defensor, Sebastián Cuevas, explicó que su cliente no iba a hacerlo en ese momento y solicitó una nueva audiencia presencial para formular su descargo.

La investigación judicial indica que Rojas está señalado como autor de cinco hechos vinculados a abuso sexual, uno de los cuales está calificado con el agravante de “gravemente ultrajante”.

Todos los ataques que le endilgan al ex concejal fueron contra menores de edad con quienes mantenía una relación de cercanía o era conocido por su amistad con los grupos familiares.

Las situaciones denunciadas por las madres de las cinco víctimas, siempre según la causa, se dieron en diferentes contextos, principalmente en el domicilio de Rojas y en su vehículo particular.

De acuerdo al expediente, el acusado aprovechaba oportunidades en las que quedaba a solas con las víctimas, todas menores de edad, para llevar a cabo los hechos denunciados.

En ese contexto, el Juzgado de Garantías Nº2 de Bahía Blanca, a cargo de Guillermo Mércuri, no bien saltaron las denuncias, le impuso al sospechoso una prohibición de acercamiento a las víctimas.

Por lo pronto, cinco de las nenas atacadas, cuyas edades rondarían entre los 7 y los 14 años, ya declararon en Cámara Gessell.

“No la estamos pasando muy bien. Todos los días ves a la Policía que cuida al abusador y no a las niñas desamparadas... Ver al pueblo que lo sigue defendiendo porque era una persona ‘admirable’. También se habla de los dos casos que prescribieron, las chicas de hace 20 años… Prescribieron, pero su declaración sirve como testimonio, porque son denuncias penales”, había dicho antes del arresto de Rojas la mamá de una de las víctimas al portal El Orden de Pringles.